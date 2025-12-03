Primeiro participante Phygital Stars para o Games of the Future 2025 em Abu Dhabi anunciado

Realizado no Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) de 18 a 23 de dezembro, cada disciplina reunirá os melhores atletas phygital de todo o mundo que demonstraram desempenho excepcional, forte presença na comunidade e competitividade comprovada, tornando sua participação no Games of the Future essencial e um evento imperdível.

Para os fãs de Battle of Robots, foi confirmado que a equipe por trás do robô de renome mundial Zadkiel, Team Saint, participará do evento deste ano. Eles serão acompanhados por uma equipe de pai e filho da família, Team Eruption, que venceu 12 eventos de campeonatos nacionais e internacionais, bem como Team Monsoon, que venceu o UK Extreme Robots Championships 2025, e Toon, com seu robô TR4.

Na tão esperada competição MOBA Mobile.MLBB , RRQ Hoshi, uma equipe profissional de esports composta por membros vindos da Indonésia, foi confirmada como participante do evento ao lado dos participantes anteriores do Games of the Future, Aurora Gaming.

Enquanto isso, o VR Game.HADO Global Invitation contará com MISTA, Team Rock e ATROTOS competindo nesta última mania, que reúne atletas do Japão, Coreia do Sul e Grécia.

A equipe de lutadores de MMA, GOR MMA, participará da competição Phygital Fighting.FATAL FURY: City of Wolves.

O evento Phygital Drone Racing contará com a inclusão de Minchan Kim, vencedor do FAI World Drone Racing Championship em 2023, e Yuki Hashimoto, que tem 18 anos e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Mundiais na China – ambos competirão como parte da Equipe BDS. Eles competirão contra a Tech Drone League, que ostenta Atakan Mercimek, que ficou em terceiro lugar na FAI Drone Racing World Cup Turkey Drone Race em 2024.

Com uma premiação multimilionária, o Games of the Future 2025 reunirá atletas e criadores de primeira linha que operam na interseção entre o esporte físico e a inovação digital.

Nis Hatt, CEO da Phygital International, disse: "O calibre dos clubes que vão participar em Abu Dhabi ressalta a rapidez com que o esporte phygital está crescendo. Esses clubes não estão participando apenas para competir. Eles estão moldando uma nova cultura competitiva em que o desempenho físico, a estratégia e as habilidades digitais estão lado a lado. O Games of the Future 2025 demonstrará o quão longe esse movimento chegou e o quanto deve crescer."

Os fãs de todo o mundo podem assistir a todos os momentos do GOTF 2025 ao vivo por meio de um grande lançamento de transmissão global. A Sportworld transmitirá o torneio gratuitamente em +200 países, bem como nas Smart TVs Samsung e LG, enquanto a Huya e a SOOP trazem cobertura para a China, Coreia do Sul e Sudeste Asiático. Na África, o StarTimes e a TV BRICS AFRICA oferecerão ação ao vivo, destaques e programação orientada para o debate a milhões de espectadores. Com a BIGG TV e a Ei Nerd e também amplificando o evento em toda a EMEA e nas Américas, os torcedores de todos os lugares podem sintonizar, assistir seus clubes favoritos competirem e experimentar o esporte phygital como nunca antes.

O Games of the Future 2025 será entregues pelo Comitê Organizador Local, liderado pela ASPIRE, a autoridade oficial de entrega por trás de muitos dos principais eventos globais do emirado. A ASPIRE supervisionará todo o planejamento e execução do evento, garantindo uma experiência inovadora, perfeita e inesquecível do começo ao fim. Junto com eles está a Ethara, a força motriz por trás de alguns dos eventos mais emblemáticos da cidade, trazendo experiência de nível internacional para garantir uma execução impecável em todos os níveis dos Jogos.

Para mais informações sobre o Games of the Future 2025, incluindo horários, vendas de ingressos e atualizações de eventos, acesse: site oficial .

