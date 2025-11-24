Just Dance, MLBB e HADO adicionados à lista de ícones globais de jogos para o Games of the Future 2025

Três novos títulos icônicos de jogos e parceiros de streaming global anunciados enquanto o Games of the Future 2025 se prepara para oferecer uma fusão imersiva de esportes, jogos e inovação neste dezembro.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Phygital International (PI), detentora exclusiva dos direitos e responsável pelo Games of the Future (GOTF), está revelando os títulos finais de jogos que farão parte do pioneiro torneio de phygital sports deste dezembro, junto com uma poderosa lista de novos parceiros de mídia global que levarão o evento aos fãs em todo o mundo.

Com 11 disciplinas e os melhores atletas do mundo prontos para competir em desafios virtuais e físicos, o Games of the Future 2025, que ocorrerá no ADNEC em Abu Dhabi de 18 a 23 de dezembro, promete apresentar um showcase inovador de phygital que redefinirá o que significa jogar, se apresentar e competir.

Além dos ícones globais de e-sports já anunciados, como Counter-Strike 2, Dota 2,Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL e 3on3 Freestyle, a Phygital International confirmou três novos títulos que ampliam ainda mais a profundidade e o dinamismo do torneio. Cada jogo foi cuidadosamente selecionado para complementar uma disciplina phygital única, mostrando todo o espectro de velocidade, habilidade e estratégia que define o Games of the Future.

Entrando para o elenco está Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), o fenômeno global de jogos mobile que definiu o gênero multiplayer on-line battle arena (MOBA) para milhões de jogadores em todo o mundo. Na disciplina MOBA Mobile, MLBB verá jogadores competirem em partidas de alta intensidade que testam estratégia, coordenação e domínio tático.

Adicionando ritmo e estilo à lista, Just Dance, a série de jogos de dança mais vendida do mundo, assumirá o centro do palco na competição de Phygital Dancing. Reconhecido por sua energia vibrante e gameplay expressivo, Just Dance traz uma das experiências de jogo mais dinâmicas e orientadas à comunidade para o GOTF 2025, onde os atletas serão desafiados a combinar coreografia, precisão e resistência física enquanto o gameplay digital se encontra com a performance ao vivo em um showcase visualmente eletrizante.

Na lista confirmada de jogos do torneio, a adição de HADO completa o elenco, servindo como núcleo da competição de jogos em realidade virtual (VR). Como uma experiência pioneira de realidade aumentada (AR), HADO integra movimentos corporais do mundo real com cenários de jogo digital por meio de tecnologia AR vestível. Os jogadores não usam controles; em vez disso, "controlam" diretamente habilidades virtuais com seus movimentos físicos – correndo, desviando e mirando no mundo real – com cada ação impactando diretamente a situação do jogo e refletida instantaneamente visualmente. HADO promete oferecer uma experiência competitiva de VR rápida e visualmente impressionante.

"Esses títulos recém-anunciados destacam toda a gama de phygital sports que as pessoas podem vivenciar no Games of the Future 2025," disse Nis Hatt, CEO da Phygital International. "Da energia expressiva da dança, ao apelo global dos e-sports mobile, até a inovação pioneira do gameplay em AR, esta segunda onda de jogos destaca a diversidade e a emoção do phygital sport."

Assista a toda a ação do GOTF 2025 ao vivo

Além de expandir sua lista de jogos, a Phygital International também anuncia uma série de importantes parcerias globais de mídia, garantindo que o Games of the Future 2025 seja acessível aos fãs em todo o mundo por meio de plataformas digitais e de transmissão.

Liderando a iniciativa está a Sportworld, plataforma de streaming com sede na Alemanha que distribui conteúdo esportivo internacional em mais de 200 países. Por meio de uma nova parceria de vários anos, que abrangerá o Games of the Future 2025 e 2026, a Sportworld oferecerá acesso gratuito ao GOTF via seu aplicativo para Smart TVs em dispositivos Samsung e LG, além de zonas exclusivas com marca própria. Com mais de 13 milhões de downloads do aplicativo e parceiros como Rally.tv FAST+ e DFB Play TV, essa colaboração representa um passo importante para levar o phygital sport aos fãs em todo o mundo.



Na Ásia, o GOTF 2025 será distribuído pelas principais plataformas de streaming ao vivo Huya e SOOP (anteriormente AfreecaTV), ampliando o alcance do torneio na China, Coreia do Sul e Sudeste Asiático. Huya fornecerá cobertura ao vivo e sob demanda, além de colaborações com influenciadores e conteúdo promocional projetado para engajar o vasto público gamer da China. Enquanto isso, SOOP – uma das principais plataformas de streaming e entretenimento da Coreia do Sul, que produz mais de 80 grandes eventos de e-sports anualmente – fornecerá cobertura para o mercado coreano e produzirá transmissões nacionais dedicadas às disciplinas Battle of Robots e Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves. Juntas, essas parcerias fortalecem a presença do GOTF nas regiões de jogos e entretenimento mais dinâmicas da Ásia.

Na África, o GOTF 2025 também estará disponível através de StarTimes e TV BRICS, ampliando o alcance do torneio no continente. StarTimes, um dos maiores operadores de TV paga e OTT da África, transmitirá o GOTF 2025 via sua plataforma StarTimes ON, alcançando mais de 25 milhões de assinantes em mais de 30 países. Além disso, TV BRICS, uma rede de mídia multiplataforma que conecta os países do BRICS à África por meio de esportes, cultura e inovação, distribuirá destaques, matérias e programas de debate, como Phygital Africa Diaries e discussões sobre o Future of Sport, com conteúdo produzido em inglês e árabe.

Essas plataformas se juntam aos parceiros de mídia já anunciados, Ei Nerd, a principal plataforma de entretenimento do Brasil com mais de 4 bilhões de visualizações, e BIGG, uma das principais redes de jogos e e-sports da região EMEA, que transmitirá o GOTF 2025 pelo canal BIGG TV, o principal canal de games da região, alcançando 50 milhões de lares em mais de 100 países.

"Tornar o Games of the Future acessível aos fãs em todo o mundo está no centro do que fazemos", acrescentou Hatt. "Por meio de nossas parcerias com algumas das principais plataformas de streaming do mundo, estamos garantindo que o público em todos os lugares – da Europa à Ásia, da África à LATAM – possa experimentar a energia, inovação e emoção do GOTF 2025. Este é um evento global, e agora ele tem um palco verdadeiramente global."

Enquanto a maioria das disciplinas ocorrerá de 18 a 23 de dezembro, a primeira competição de tecnologia, MOBA PC,Dota 2, acontecerá antecipadamente a partir de 14 de dezembro. Os ingressos para o Games of the Future 2025 já estão à venda em www.gotfabudhabi.com. Os fãs também podem acompanhar todas as novidades e conteúdo dos bastidores no Instagram em @gamesofthefutureofficial e @gotfabudhabi.

Sobre a Phygital International (PI):

A Phygital International é a promotora de phygital sports globalmente e está focada em inovar e redefinir esportes. É o guardião e detentor dos direitos do Games of the Future (Jogos do Futuro) e supervisiona o processo de licitação para cada cidade-sede.

Para obter mais informações, acesse https://Phygitalinternational.com ou entre em contato com [email protected]

Sobre o Games of the Future (GOTF):

O Games of the Future (Jogos do Futuro) é um evento internacional anual que funde os mundos físico e digital, representando o apogeu do phygital sport. O torneio reúne a próxima geração de heróis dos phygital sports de todo o mundo para competir em uma ampla gama de disciplinas e desafios phygital. O Games of the Future 2025 (Jogos do Futuro 2025) será realizado em Abu Dhabi, enquanto o Games of the Future 2026 (Jogos do Futuro 2026) será realizado em Astana.

Para obter mais informações, acesse: https://gofuture.games/

