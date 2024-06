DIE VAE WERDEN AUSRICHTER DER GAMES OF THE FUTURE 2025

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich während des Bewerbungsverfahrens um die Ausrichtung der Games of the Future 2025 als beste Wahl erwiesen, indem sie ihre Glaubwürdigkeit als globales Drehkreuz mit erstklassiger Infrastruktur und umfassender Erfahrung in der Organisation und Durchführung von internationalen Veranstaltungen von Weltrang deutlich unter Beweis gestellt haben. Diese bewährte Erfahrung, kombiniert mit einem starken Engagement der höchsten Führungsebene des Landes in allen Phasen des Bewerbungsprozesses, führte zu einer einstimmigen Entscheidung der fachkundigen Bewerbungskoordinatoren von Phygital International, den VAE die Ehre zu geben, die Games of the Future2025 auszurichten.

Die Games of the Future 2025 sind das herausragende Ereignis im phygitalen Sport. Es ist ein internationales Turnier, das die nächste Generation dynamischer Sporthelden aus der ganzen Welt zusammenbringt: Tausende von erfahrenen Sportlern, die sowohl im physischen als auch im digitalen Wettbewerb überragende Fähigkeiten zeigen. Es werden über 300 internationale Teams erwartet, die an dem Multisport-Event teilnehmen werden. Es bietet eine Reihe von Herausforderungen in einer Vielzahl von Disziplinen, darunter phygitaler Fußball, phygitales Hockey, phygitales Skateboarding, phygitales MMA und viele mehr.

Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International, kommentierte: „Wir freuen uns, die VAE als Gastgeber der Games of the Future 2025 anzukündigen. Die weltweite Popularität von Phygitalsportarten wächst von Tag zu Tag, und wir rechnen auch im nächsten Jahr mit einem ausverkauften Turnier. Wir freuen uns sehr, die phygitale Flamme an die Vereinigten Arabischen Emirate weiterzugeben, deren erstklassiges Angebot und deren klares langfristiges Engagement für die Entwicklung einer gesunden, aktiven Bevölkerung mich nicht daran zweifeln lassen, dass die Veranstaltung ein großer Erfolg wird. Los geht's mit den Games of the Future 2025!"

Seine Exzellenz Ghanim Al Hajeri, Generaldirektor der Generalbehörde für Sport, VAE: „Die Games of the Future 2025 in die Vereinigten Arabischen Emirate zu holen, ist ein aufregender Moment, um den internationalen Sport für die moderne Welt neu zu definieren. Wir sind stolz darauf, dieses innovative und einzigartige Turnier auszurichten, das modernste Technologie, populäre Videospiele und traditionellen Sport miteinander verbindet. Wir sind zuversichtlich, dass die Austragung der Spiele 2025 nicht nur unsere Führungsrolle in der Welt des Sports festigen wird, sondern auch unsere nationale digitale Gemeinschaft zu einem aktiven Lebensstil anspornen und uns dabei helfen wird, unser nationales Sportziel einer aktiven Bevölkerung von 75 % bis 2031 zu erreichen."

Bei den Spielen der Zukunft gibt es keine Einschränkungen für die TeilnehmerInnen und alle sind willkommen – unabhängig von Alter, Geschlecht und Nationalität. Phygital International erwartet zu den Games of the Future 2025 in den Vereinigten Arabischen Emiraten Tausende von Weltklasse-Athleten und E-Sportlern aus bis zu 100 Ländern, die in nationalen und multinationalen Teams antreten werden. Das Event ist sogar so beliebt, dass sich bereits Länder aus aller Welt um die Ausrichtung der Games of the Future 2026 und 2027 bewerben.

Phygital International ist der weltweite Organisator von Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Es ist die Hüterin der Games of the Future sowie Betreiber des Turniers und beaufsichtigt das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Die World Phygital Community bietet Teams eine Plattform für die Teilnahme an den Games of the Future, indem sie über ein Netzwerk von Mitgliedern phygitale Sportarten auf der ganzen Welt reguliert und fördert.

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen und des digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des phygitalen Sports darstellt.

