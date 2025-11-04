Envizom evolui para uma plataforma de inteligência ambiental em grande escala para setores e cidades
04 nov, 2025, 13:00 GMT
Com a confiança dos principais operadores industriais e consultores ambientais, a Envizom agora capacita organizações sobre o uso de inteligência ambiental unificada que vai além dos painéis de sensores tradicionais.
AHMEDABAD, Índia, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que as regulamentações ambientais se tornam cada vez mais rígidas e a demanda por tomadas de decisão proativas aumenta, a Envizom, Plataforma Avançada de Inteligência Ambiental da Oizom, passou por uma transformação poderosa. Inicialmente projetada apenas para produtos da Oizom, a Envizom evoluiu para uma plataforma SaaS em grande escala. O Envizom agora suporta a integração de dados de qualquer estação ou dispositivo ambiental de terceiros, bem como APIs meteorológicas e camadas de mapas geoespaciais. Se você está gerenciando emissões, visualizando tendências do ar ou monitorando a conformidade, o Envizom torna tudo perfeito.
Um novo padrão em software ambiental
Com validação de dados em tempo real, sinalização de fluxos de trabalho e compatibilidade entre dispositivos, o Envizom reduz os desafios operacionais. A versão mais recente permite importar conjuntos de dados externos, visualizar a propagação da poluição com vetores de vento e mapear pontos de acesso por meio de mapas de calor que suportam sobreposições de nível de zona, comparações entre vários locais e exportações de vídeo para análise de tendências de poluição a longo prazo em escala. As equipes podem configurar alertas com base em limites médios, em tempo real e personalizados; criar relatórios dinâmicos para qualquer intervalo de tempo personalizado; e criar painéis visuais que apoiem melhores decisões.
O que torna a Envizom única é o seu foco em insights acionáveis. Recursos como diários de bordo inteligentes, histórico de calibração, sobreposições de Pollution Rose e linhas de referência automatizadas ajudam os usuários a decodificar dados complexos. A plataforma agora apresenta análises premium, incluindo gráficos polares, de dispersão e de bigodes, projetados para monitoramento em nível industrial e em toda a cidade.
Conformidade mais inteligente, operações mais tranquilas
Com mais de 3.500 dispositivos suportados em todo o mundo, a Envizom conta com a confiança de setores, consultores e autoridades municipais. As integrações perfeitas proporcionam uma visão abrangente dos dados ambientais sobre poeira, gases, odores, clima, vibração, ruído e muito mais, em uma única plataforma. Além disso, a Envisom está integrada aos centros de comando e controle de cidades inteligentes em países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Índia, os EUA e muitos outros, permitindo a supervisão urbana acionável. A plataforma oferece acesso por função, alertas em tempo real e relatórios automatizados para reduzir os riscos e garantir a conformidade.
O Envizom baseia-se em segurança de nível empresarial com transmissão criptografada e controle de acesso rigoroso, atendendo aos padrões globais de proteção de dados.
"O Envizom não se limita a um software; é o elo que faltava entre os dados ambientais e a ação ambiental", declarou Bhumik Nayak, vice-presidente de produtos da Oizom. Com seu mais recente avanço, a Envizom continua a mudar o cenário da inteligência ambiental na era do monitoramento inteligente, complementando o robusto portfólio de Equipamentos de Monitoramento da Qualidade do Ar da Oizom.
