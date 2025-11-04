Envizom evolui para uma plataforma de inteligência ambiental em grande escala para setores e cidades

Com a confiança dos principais operadores industriais e consultores ambientais, a Envizom agora capacita organizações sobre o uso de inteligência ambiental unificada que vai além dos painéis de sensores tradicionais.

AHMEDABAD, Índia, 4 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que as regulamentações ambientais se tornam cada vez mais rígidas e a demanda por tomadas de decisão proativas aumenta, a Envizom, Plataforma Avançada de Inteligência Ambiental da Oizom, passou por uma transformação poderosa. Inicialmente projetada apenas para produtos da Oizom, a Envizom evoluiu para uma plataforma SaaS em grande escala. O Envizom agora suporta a integração de dados de qualquer estação ou dispositivo ambiental de terceiros, bem como APIs meteorológicas e camadas de mapas geoespaciais. Se você está gerenciando emissões, visualizando tendências do ar ou monitorando a conformidade, o Envizom torna tudo perfeito.

Envizom now powers smarter environmental decisions across industries and cities globally.

Um novo padrão em software ambiental

Com validação de dados em tempo real, sinalização de fluxos de trabalho e compatibilidade entre dispositivos, o Envizom reduz os desafios operacionais. A versão mais recente permite importar conjuntos de dados externos, visualizar a propagação da poluição com vetores de vento e mapear pontos de acesso por meio de mapas de calor que suportam sobreposições de nível de zona, comparações entre vários locais e exportações de vídeo para análise de tendências de poluição a longo prazo em escala. As equipes podem configurar alertas com base em limites médios, em tempo real e personalizados; criar relatórios dinâmicos para qualquer intervalo de tempo personalizado; e criar painéis visuais que apoiem melhores decisões.

O que torna a Envizom única é o seu foco em insights acionáveis. Recursos como diários de bordo inteligentes, histórico de calibração, sobreposições de Pollution Rose e linhas de referência automatizadas ajudam os usuários a decodificar dados complexos. A plataforma agora apresenta análises premium, incluindo gráficos polares, de dispersão e de bigodes, projetados para monitoramento em nível industrial e em toda a cidade.

Conformidade mais inteligente, operações mais tranquilas

Com mais de 3.500 dispositivos suportados em todo o mundo, a Envizom conta com a confiança de setores, consultores e autoridades municipais. As integrações perfeitas proporcionam uma visão abrangente dos dados ambientais sobre poeira, gases, odores, clima, vibração, ruído e muito mais, em uma única plataforma. Além disso, a Envisom está integrada aos centros de comando e controle de cidades inteligentes em países como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, a Índia, os EUA e muitos outros, permitindo a supervisão urbana acionável. A plataforma oferece acesso por função, alertas em tempo real e relatórios automatizados para reduzir os riscos e garantir a conformidade.

O Envizom baseia-se em segurança de nível empresarial com transmissão criptografada e controle de acesso rigoroso, atendendo aos padrões globais de proteção de dados.

"O Envizom não se limita a um software; é o elo que faltava entre os dados ambientais e a ação ambiental", declarou Bhumik Nayak, vice-presidente de produtos da Oizom. Com seu mais recente avanço, a Envizom continua a mudar o cenário da inteligência ambiental na era do monitoramento inteligente, complementando o robusto portfólio de Equipamentos de Monitoramento da Qualidade do Ar da Oizom.

