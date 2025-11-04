Envizom évolue vers une plateforme d'intelligence environnementale à grande échelle pour les industries et les villes

Reconnue par les principaux opérateurs industriels et consultants en environnement, Envizom dote désormais les organisations d'une intelligence environnementale unifiée qui va au-delà des tableaux de bord de capteurs traditionnels.

AHMEDABAD, Inde, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que les réglementations environnementales se durcissent et que la demande de prise de décision proactive augmente, Envizom, la plateforme d'intelligence environnementale avancée d'Oizom, a subi une puissante transformation. Initialement conçue pour les produits Oizom, Envizom a évolué pour devenir une plateforme SaaS complète. Envizom prend désormais en charge l'intégration de données provenant de n'importe quelle station ou appareil environnemental tiers, ainsi que des API météorologiques et des couches cartographiques géospatiales. Qu'il s'agisse de gérer les émissions, de visualiser les tendances de l'air ou de suivre la conformité, Envizom rend les choses transparentes.

Envizom now powers smarter environmental decisions across industries and cities globally.

Une nouvelle norme pour les logiciels environnementaux

Grâce à la validation des données en temps réel, aux flux de travail de signalisation et à la compatibilité entre les appareils, Envizom réduit les difficultés opérationnelles. La dernière version permet d'importer des ensembles de données externes, de visualiser la propagation de la pollution à l'aide de vecteurs de vent et de cartographier les points chauds à l'aide de cartes thermiques qui prennent en charge les superpositions au niveau de la zone, les comparaisons entre plusieurs sites et les exportations de vidéos pour l'analyse des tendances de la pollution à long terme à grande échelle. Les équipes peuvent mettre en place des alertes basées sur des seuils en temps réel et des seuils moyens personnalisés, créer des rapports dynamiques pour n'importe quel intervalle de temps personnalisé et élaborer des tableaux de bord visuels qui favorisent une meilleure prise de décision.

Ce qui rend Envizom unique, c'est l'accent mis sur les informations exploitables. Des fonctionnalités telles que les carnets de bord intelligents, l'historique de l'étalonnage, les superpositions de roses de pollution et les lignes de référence automatisées aident les utilisateurs à décoder des données complexes. La plateforme propose désormais des analyses de premier ordre, notamment des diagrammes polaires, des diagrammes de dispersion et des graphiques à moustaches, conçus pour la surveillance industrielle et à l'échelle d'une ville.

Une conformité plus intelligente, des opérations plus fluides

Avec plus de 3 500 appareils pris en charge dans le monde entier, Envizom bénéficie de la confiance des industries, des consultants et des autorités municipales. Des intégrations transparentes permettent d'obtenir une vue d'ensemble des données environnementales sur les poussières, les gaz, les odeurs, les conditions météorologiques, les vibrations, le bruit et bien plus encore, sur une seule et même plateforme. Elle est également intégrée aux centres de commande et de contrôle de villes intelligentes dans des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Inde, les États-Unis et d'autres encore, ce qui permet d'assurer une surveillance urbaine efficace. La plateforme offre un accès basé sur les rôles, des alertes en temps réel et des rapports automatisés afin de réduire les risques et de garantir la conformité.

Envizom s'appuie sur une sécurité de niveau professionnel, avec une transmission cryptée et un contrôle d'accès strict, répondant aux normes mondiales de protection des données.

« Envizom est plus qu'un simple logiciel, c'est le chaînon manquant entre les données environnementales et l'action environnementale », a déclaré Bhumik Nayak, vice-président des produits chez Oizom. Avec cette dernière avancée, Envizom continue de changer le paysage de l'intelligence environnementale à l'ère de la surveillance intelligente, complétant la gamme robuste d'équipements de surveillance de la qualité de l'air d'Oizom.

