Envizom evoluciona hacia una plataforma de inteligencia ambiental a gran escala para industrias y ciudades

Con la confianza de los principales operadores industriales y consultores ambientales, Envizom ahora equipa a las organizaciones con inteligencia ambiental unificada que va más allá de los paneles de control de sensores tradicionales.

AHMEDABAD, India, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que se endurecen las regulaciones ambientales y aumenta la demanda de una toma de decisiones proactiva, Envizom, la Plataforma avanzada de inteligencia ambiental de Oizom, ha experimentado una poderosa transformación. Inicialmente diseñado solo para productos Oizom, Envizom se ha convertido en una plataforma SaaS a gran escala. Envizom ahora admite la integración de datos desde cualquier estación o dispositivo ambiental de terceros, así como interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) meteorológicas y capas de mapas geoespaciales. Ya sea que gestione las emisiones, visualice las tendencias del aire o haga un seguimiento del cumplimiento, Envizom lo hace sin problemas.

Un nuevo estándar en software ambiental

Con validación de datos en tiempo real, marcación de flujos de trabajo y compatibilidad entre dispositivos, Envizom reduce los desafíos operativos. La última versión permite importar conjuntos de datos externos, visualizar la propagación de la contaminación con vectores de viento y mapear puntos críticos mediante mapas de calor que admiten superposiciones a nivel de zona, comparaciones de múltiples ubicaciones y exportaciones de video para el análisis de tendencias de contaminación a largo plazo a escala. Los equipos pueden configurar alertas basadas en umbrales promedio personalizados y en tiempo real, crear informes dinámicos para cualquier rango de tiempo personalizado y crear paneles visuales que respalden una mejor toma de decisiones.

Lo que hace que Envizom sea único es su enfoque en información procesable. Las funciones como los libros de registro inteligentes, el historial de calibración, las superposiciones de la rosa de la contaminación y las líneas de referencia automatizadas ayudan a los usuarios a decodificar datos complejos. La plataforma ahora cuenta con análisis premium, que incluyen gráficos polares, gráficos de dispersión y gráficos de caja y bigotes, diseñados para el monitoreo industrial y de toda la ciudad.

Cumplimiento más inteligente, operaciones más fluidas

Con más de 3500 dispositivos compatibles en todo el mundo, Envizom cuenta con la confianza de industrias, consultores y autoridades municipales. Las integraciones perfectas proporcionan una visión completa de los datos ambientales sobre polvo, gases, olores, clima, vibración, ruido y mucho más, en una sola plataforma. También está integrado en los centros de comando y control de ciudades inteligentes en países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India, EE. UU., entre otros, lo que permite una supervisión urbana procesable. La plataforma admite acceso basado en roles, alertas en tiempo real e informes automatizados para reducir los riesgos y garantizar el cumplimiento.

Envizom se basa en una seguridad de nivel empresarial con transmisión encriptada y un estricto control de acceso, que cumple con los estándares mundiales de protección de datos.

"Envizom es más que un software; es el eslabón perdido entre los datos ambientales y la acción ambiental", afirmó Bhumik Nayak, vicepresidente de productos de Oizom. Con su último avance, Envizom cambia el panorama de la inteligencia ambiental en la era del monitoreo inteligente, complementa la sólida cartera de Equipos de monitoreo de la calidad del aire de Oizom.

