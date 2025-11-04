Envizom entwickelt sich zu einer umfassenden Umweltintelligenz-Plattform für Industrie und Städte

Envizom wird von führenden Industrieunternehmen sowie Umweltberatern geschätzt und stattet Unternehmen jetzt mit einheitlichen Umweltinformationen aus, die über herkömmliche Sensor-Dashboards hinausgehen.

AHMEDABAD, Indien, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit der Verschärfung der Umweltvorschriften und der steigenden Nachfrage nach proaktiven Entscheidungen hat Envizom, die „Advanced Environmental Intelligence Platform" von Oizom, eine starke Veränderung erfahren. Ursprünglich nur für Oizom-Produkte entwickelt, hat sich Envizom inzwischen zu einer vollwertigen SaaS-Plattform entwickelt. Envizom unterstützt jetzt die Datenintegration von Umweltstationen oder -geräten von Drittanbietern sowie von meteorologischen APIs und geospatialen Kartenebenen. Egal, ob Sie Emissionen verwalten, Lufttrends visualisieren oder die Einhaltung von Vorschriften verfolgen wollen, Envizom macht alles nahtlos möglich.

Ein neuer Standard für Umwelt-Software

Mit Datenvalidierung in Echtzeit, Kennzeichnungsworkflows und geräteübergreifender Kompatibilität reduziert Envizom die betrieblichen Herausforderungen. Die neueste Version ermöglicht den Import externer Datensätze, die Visualisierung der Verschmutzungsausbreitung mit Windvektoren und die Kartierung von Hotspots über Heatmaps, die Überlagerungen auf Zonenebene, Vergleiche zwischen mehreren Standorten und Videoexporte für die langfristige Analyse von Verschmutzungstrends in großem Maßstab unterstützen. Teams können Warnmeldungen auf der Grundlage von Echtzeit- und benutzerdefinierten Durchschnittsschwellenwerten einrichten, dynamische Berichte für beliebige Zeiträume erstellen sowie visuelle Dashboards erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.

Was Envizom einzigartig macht, ist sein Fokus auf umsetzbare Erkenntnisse. Funktionen wie intelligente Logbücher, Kalibrierungshistorie, Pollution-Rose-Overlays und automatische Referenzlinien helfen dem Benutzer bei der Entschlüsselung komplexer Daten. Die Plattform bietet jetzt erstklassige Analysefunktionen wie Polardiagramme, Streudiagramme sowie Whisker-Diagramme, die für die industrielle und stadtweite Überwachung entwickelt wurden.

Bessere Einhaltung der Vorschriften, reibungslosere Abläufe

Mit mehr als 3500 unterstützten Geräten weltweit genießt Envizom das Vertrauen von Unternehmen, Beratern und Stadtverwaltungen. Nahtlose Integrationen bieten einen umfassenden Überblick über Umweltdaten wie Staub, Gase, Geruchsstoffe, Wetter, Vibrationen, Lärm und mehr auf einer einzigen Plattform. Es ist auch in Smart-City-Kommando- und Kontrollzentren in Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Indien, den USA sowie anderen Ländern integriert und ermöglicht eine handlungsfähige städtische Überwachung. Die Plattform unterstützt rollenbasierten Zugriff, Echtzeitwarnungen und automatisierte Berichte, um Risiken zu verringern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Envizom basiert auf einer unternehmensgerechten Sicherheit mit verschlüsselter Übertragung und strenger Zugangskontrolle, die den weltweiten Datenschutzstandards entspricht.

„Envizom ist mehr als nur eine Software; es ist das fehlende Bindeglied zwischen Umweltdaten und Umweltmaßnahmen," sagte Bhumik Nayak, Vizepräsident Produkt bei Oizom. Mit seiner neuesten Entwicklung verändert Envizom weiterhin die Landschaft der Umweltintelligenz im Zeitalter der intelligenten Überwachung und ergänzt damit das robuste Portfolio an Luftqualitätsmessgeräten, dem Air Quality Monitoring Equipment von Oizom.

