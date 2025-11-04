Envizom evoluciona hacia una plataforma de inteligencia ambiental a gran escala para industrias y ciudades

Con la confianza de los principales operadores industriales y consultores ambientales, Envizom ahora proporciona a las organizaciones una inteligencia ambiental unificada que va más allá de los paneles de sensores tradicionales.

AHMEDABAD, India, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que las regulaciones ambientales se vuelven más estrictas y aumenta la demanda de toma de decisiones proactiva, Envizom, la plataforma de inteligencia ambiental avanzada de Oizom, ha experimentado una profunda transformación. Diseñada inicialmente solo para productos de Oizom, Envizom ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma SaaS integral. Ahora, Envizom admite la integración de datos de cualquier estación o dispositivo ambiental de terceros, así como API meteorológicas y capas de mapas geoespaciales. Ya sea que gestione emisiones, visualice tendencias atmosféricas o realice un seguimiento del cumplimiento normativo, Envizom lo hace posible sin complicaciones.

Envizom now powers smarter environmental decisions across industries and cities globally.

Un nuevo estándar en software ambiental

Con validación de datos en tiempo real, flujos de trabajo con alertas y compatibilidad multidispositivo, Envizom reduce los desafíos operativos. La última versión permite importar conjuntos de datos externos, visualizar la propagación de la contaminación con vectores de viento y mapear puntos críticos mediante mapas de calor que admiten superposiciones a nivel de zona, comparaciones entre múltiples ubicaciones y exportación de vídeo para el análisis de tendencias de contaminación a largo plazo y a gran escala. Los equipos pueden configurar alertas basadas en umbrales promedio personalizados y en tiempo real, crear informes dinámicos para cualquier intervalo de tiempo personalizado y desarrollar paneles visuales que facilitan la toma de decisiones.

Lo que distingue a Envizom es su enfoque en información práctica. Funciones como los registros inteligentes, el historial de calibración, las superposiciones de la Rosa de la Contaminación y las líneas de referencia automatizadas ayudan a los usuarios a interpretar datos complejos. La plataforma ahora incluye análisis avanzados, como diagramas polares, diagramas de dispersión y diagramas de caja y bigotes, diseñados para la monitorización industrial y urbana.

Cumplimiento más inteligente, operaciones más fluidas

Con más de 3.500 dispositivos compatibles a nivel mundial, Envizom cuenta con la confianza de industrias, consultores y autoridades municipales. Sus integraciones fluidas ofrecen una visión integral de los datos ambientales sobre polvo, gases, olores, clima, vibraciones, ruido y más, en una única plataforma. Además, está integrada en los centros de mando y control de ciudades inteligentes en países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, India, Estados Unidos y otros, lo que permite una supervisión urbana eficaz. La plataforma admite acceso basado en roles, alertas en tiempo real e informes automatizados para reducir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.

Envizom se basa en seguridad de nivel empresarial con transmisión cifrada y estricto control de acceso, cumpliendo con los estándares globales de protección de datos.

"Envizom es más que un software; es el eslabón perdido entre los datos ambientales y la acción ambiental", afirmó Bhumik Nayak, vicepresidente de Producto de Oizom. Con su último avance, Envizom continúa transformando el panorama de la inteligencia ambiental en la era del monitoreo inteligente, complementando la sólida cartera de equipos de monitoreo de calidad del aire de Oizom.

