ESENTIA conclui oferta de US$ 2 bilhões em títulos de grau de investimento e recebe classificação tripla em primeira emissão corporativa

CIDADE DO MÉXICO, 23 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ("ESENTIA" ou a "Companhia") anunciou a conclusão da emissão de US$ 2 bilhões em títulos seniores sem garantia, sob as regras 144A/Reg S. A operação foi estruturada em duas séries iguais: US$ 1 bilhão com vencimento em 2033, a uma taxa de 6,125%, e US$ 1 bilhão com vencimento em 2038, a uma taxa de 6,500%, ambas com amortização no vencimento. A emissão registrou demanda 4,5 vezes superior ao volume ofertado. Os recursos foram utilizados para a quitação integral de aproximadamente US$ 2,1 bilhões em dívidas de nível de projeto em quatro subsidiárias operacionais. Em paralelo, a Companhia contratou uma linha de crédito rotativo compromissada de US$ 600 milhões, reforçando sua posição de liquidez e flexibilidade financeira.

A operação representa um marco relevante na evolução corporativa da ESENTIA. Os recursos obtidos quitam integralmente aproximadamente US$ 2,1 bilhões em dívidas em nível de projeto em quatro subsidiárias operacionais, consolidando anos de desenvolvimento ativo por ativo em uma única estrutura de capital corporativa unificada. A nova estrutura amplia de forma relevante a flexibilidade financeira da companhia, elimina amortizações de principal, libera caixa restrito e estabelece uma estrutura de covenants alinhada à estratégia de crescimento de longo prazo. Com essa operação, a ESENTIA passa a acessar o mercado internacional de dívida como emissora de grau de investimento pela primeira vez — um movimento que, somado ao IPO realizado na Bolsa Mexicana de Valores em novembro de 2025, consolida sua posição como uma das principais companhias de infraestrutura energética de grau de investimento da América Latina.

"Este é um momento decisivo para a ESENTIA. A substituição da dívida de project finance por títulos corporativos de grau de investimento conclui uma reestruturação profunda iniciada com o IPO, realizado em novembro passado. O cenário global de energia passa por transformações relevantes, com forte crescimento da demanda impulsionada por inteligência artificial e aumento dos custos e riscos de suprimento. O México não é exceção, e acreditamos estar bem posicionados para capturar oportunidades de crescimento orgânico e inorgânico", afirmou Daniel Bustos, CEO.

"A demanda de 4,5 vezes acima da oferta e a qualidade da base de investidores refletem a confiança global na solidez de crédito e disciplina financeira da ESENTIA. As emissões com prazos de sete e doze anos ampliam nosso perfil de vencimentos e dão maior flexibilidade para execução do plano de expansão e da estratégia de longo prazo", afirmou Stephen Griffiths, CFO.

CLASSIFICAÇÕES DE GRAU DE INVESTIMENTO

Os títulos receberam ratings de grau de investimento das três principais agências globais de classificação de risco, todas com perspectiva estável:

Moody's Ratings : Baa3, perspectiva estável

: Baa3, perspectiva estável S&P Global Ratings : BBB–, perspectiva estável

: BBB–, perspectiva estável Fitch Ratings: BBB–, perspectiva estável

As classificações refletem o perfil previsível de geração de caixa da companhia, sustentado por contratos de longo prazo em dólar no modelo take-or-pay, além do papel estratégico da ESENTIA como infraestrutura crítica de gás natural responsável por aproximadamente 16% da demanda diária de gás no México.

Observação: uma classificação de crédito não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção e pode ser alterada ou retirada a qualquer momento.

EXECUÇÃO DA TRANSAÇÃO

A emissão foi liderada pelas equipes de Finanças e Jurídico da ESENTIA, em coordenação com os coordenadores globais BofA Securities, Citigroup Global Markets e ING Financial Markets. Os assessores jurídicos da companhia foram Davis Polk & Wardwell e Galicia Abogados. Milbank LLP e Ritch, Mueller y Nicolau atuaram como assessores jurídicos dos coordenadores da oferta.

SOBRE A ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

A ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) é a maior operadora privada de gasodutos do México, proprietária e operadora do sistema Wahalajara — uma rede interconectada de aproximadamente 2.000 km que liga o hub de Waha, no oeste do Texas, aos centros industriais e de geração de energia do centro-oeste do México. A receita da Companhia é majoritariamente gerada por meio de contratos de longo prazo denominados em dólares americanos, sob o modelo take-or-pay. A ESENTIA concluiu sua oferta pública inicial na Bolsa Mexicana de Valores em novembro de 2025.

Declaração de Salvaguarda sobre Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas nos termos do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declarações prospectivas geralmente são acompanhadas por termos como "acredita", "espera", "pode", "antecipa", "planeja", "pretende", "assume" ou expressões semelhantes. As declarações prospectivas contidas neste documento incluem, entre outras, informações sobre a oferta de títulos da Companhia e a destinação pretendida dos recursos. Essas expectativas podem ou não se concretizar. Algumas dessas expectativas podem se basear em premissas ou julgamentos que se mostram incorretos. Além disso, os negócios e operações da ESENTIA envolvem diversos riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia, podendo fazer com que os resultados esperados não se concretizem ou afetem materialmente sua condição financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa.

As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste documento, e a ESENTIA não assume qualquer obrigação de atualizar tais declarações para refletir eventos ou circunstâncias posteriores ou eventos imprevistos. Diante dos riscos e incertezas descritos acima, bem como da possibilidade de variação entre resultados reais e projeções, investidores devem considerar que resultados, eventos ou desenvolvimentos mencionados em declarações prospectivas podem não ocorrer ou diferir materialmente do esperado.

Informações de Contato Lisa Carrillo Gerente de Comunicação Corporativa [email protected] Alberto Guajardo Relações com Investidores [email protected]

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FONTE Esentia