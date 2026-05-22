ESENTIA conclut une offre d'obligations de premier ordre de 2 milliards de dollars, obtenant dans le même temps la notation des trois principales agences sur les premières obligations d'entreprise

MEXICO, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, CCS de C.V. (BMV : ESENTIA) (« ESENTIA » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui le règlement réussi d'une offre d'émission d'obligations de premier rang non garanties 144A/Reg S d'une valeur de 2 milliards de dollars. La transaction comportait deux tranches : 1,0 milliard de dollars d'obligations à 6,125 % à échéance de 2033 et 1,0 milliard de dollars d'obligations à 6,500 % à échéance de 2038, le tout à échéance in fine. L'offre était 4,5 fois sursouscrite. Le produit a été utilisé pour rembourser entièrement environ 2,1 milliards de dollars de la dette existante au niveau des projets de quatre filiales actives. En parallèle, la société a établi une facilité de crédit renouvelable de 600 millions de dollars pour renforcer sa flexibilité financière et sa position de liquidité.

Cette transaction représente une étape décisive dans l'évolution d'ESENTIA en tant qu'entreprise. Le produit permet de rembourser la totalité de la dette d'environ 2,1 milliards de dollars au niveau des projets dans quatre filiales actives, consolidant des années de développement actif par actif en une seule structure de capital d'entreprise unifiée. La nouvelle structure améliore considérablement la flexibilité financière d'ESENTIA, sans amortissement du capital, libère de l'encaisse affectée et établit un cadre de convention aligné sur la stratégie de croissance à long terme de la société. Grâce à cette offre, ESENTIA entre pour la première fois sur les marchés internationaux des capitaux d'emprunt en tant que société émettrice de premier ordre, une transition qui, avec l'introduction en bourse de la société à la Bolsa Mexicana de Valores en novembre 2025, consolide la position d'ESENTIA en tant que leader de l'énergie de premier ordre en Amérique latine.

« Il s'agit d'un tournant pour ESENTIA. Le refinancement de toutes nos dettes liées à des financements de projets et son remplacement par des obligations de premier ordre marquent l'achèvement d'une profonde restructuration de la structure du capital d'ESENTIA, qui a débuté en novembre dernier avec notre entrée en bourse réussie. Les marchés mondiaux de l'énergie subissent l'effet combiné d'une demande d'énergie sans précédent liée à l'intelligence artificielle et d'une forte augmentation des coûts et des risques liés à l'approvisionnement en énergie. Le Mexique ne fait pas exception et nous croyons que notre entreprise est particulièrement bien placée pour saisir les occasions de croissance interne et externe » a déclaré Daniel Bustos, PDG.

« La sursouscription de 4,5 fois et la qualité du livre des investisseurs reflètent la confiance de la communauté internationale dans la solvabilité et la discipline financière d'ESENTIA. Les tranches de sept et douze ans élargissent notre profil de maturité et nous permettent de mener notre plan d'expansion et notre stratégie de croissance à long terme. », a déclaré Stephen Griffiths, directeur financier.

NOTATIONS DE PREMIER ORDRE

Les obligations ont reçu des notations de premier ordre de la part des trois grandes agences de notation mondiales, chacune accompagnée d'une perspective stable :

Notation de Moody's : Baa3, perspective stable

: Baa3, perspective stable Notation de S&P Global : BBB–, perspective stable

: BBB–, perspective stable Notation de Fitch : BBB–, perspective stable

Les notations reflètent le profil de flux de trésorerie hautement prévisible de la société, soutenu par des contrats « take-or-pay » libellés en dollars, et le rôle stratégique d'ESENTIA en tant qu'infrastructure essentielle pour le gaz naturel répondant à environ 16 % de la demande quotidienne de gaz au Mexique.

Remarque : la notation des titres n'est pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention de titres et peut faire l'objet d'une révision ou d'un retrait à tout moment.

EXÉCUTION DE LA TRANSACTION

L'émission a été dirigée par les équipes des finances et des services juridiques d'ESENTIA, en coordination avec les chefs de file teneur de livre BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. et ING Financial Markets Inc. Davis Polk & Wardwell LLP et Galicia Abogados ont fait office de conseillers juridiques de la société. Milbank LLP et Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. ont fait office de conseillers juridiques auprès des souscripteurs.

À PROPOS D'ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV : ESENTIA) est le plus grand opérateur privé de gazoducs au Mexique, propriétaire et opérateur du système Wahalajara - un réseau de gazoducs interconnectés d'environ 2 000 km reliant le centre de Waha dans l'ouest du Texas aux centres industriels et de production d'électricité du centre-ouest du Mexique. Les recettes de la société sont principalement générées dans le cadre de contrats « take-or-pay » libellés en dollars. ESENTIA a réalisé son introduction en bourse à la Bolsa Mexicana de Valores en novembre 2025.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs sont souvent formulés par des mots comme « croit », « s'attend à », « peut », « anticipe », « prévoit », « a l'intention », « suppose » ou des expressions similaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent des déclarations relatives à l'offre d'obligations de la société et à l'utilisation qu'elle entend faire du produit de cette offre. Ces attentes peuvent ou non se réaliser. Certaines de ces attentes peuvent reposer sur des hypothèses ou des jugements qui s'avèrent incorrects. En outre, les activités et les opérations d'ESENTIA comportent de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle d'ESENTIA, qui pourraient avoir pour effet que les attentes d'ESENTIA ne se réalisent pas ou affecter de manière significative la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie d'ESENTIA.

Les déclarations prospectives sont faites uniquement à la date du présent communiqué, et ESENTIA ne s'engage pas à mettre à jour (et rejette expressément toute obligation à cet égard) les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date à laquelle ces déclarations ont été faites, ou pour tenir compte de la survenance d'événements imprévus. À la lumière des risques et incertitudes décrits ci-dessus, et du potentiel de variation des résultats réels par rapport aux hypothèses sur lesquelles certaines de ces déclarations prospectives sont basées, les investisseurs doivent garder à l'esprit que les résultats, événements ou développements divulgués dans toute déclaration prospective faite dans le présent communiqué peuvent ne pas se produire, et que les résultats réels peuvent varier sensiblement par rapport à ceux décrits ici, y compris ceux décrits comme anticipés, attendus, ciblés, projetés ou autres.

Coordonnées de contact Lisa Carrillo Responsable de la communication d'entreprise [email protected] Alberto Guajardo Relations avec les investisseurs [email protected]

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