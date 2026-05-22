ESENTIA、20億米ドルの投資適格社債発行を完了、初の社債で主要3機関から同時に格付けを取得

メキシコシティ, 2026年5月23日 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. （BMV：ESENTIA）（以下「ESENTIA」または「同社」）は本日、20億米ドルの無担保優先債券（144A/Reg S）の発行・決済を完了したと発表しました。本取引は2つの発行区分で構成され、2033年満期6.125%債券10億米ドル、および2038年満期6.500%債券10億米ドルが発行されました。いずれも満期一括償還型です。募集は発行額の4.5倍の応募超過となりました。調達資金は、事業子会社4社における既存のプロジェクトレベル債務約21億米ドルの全額返済に充当されました。これと並行して、同社は財務の柔軟性および流動性を強化するため、6億米ドルのコミット型リボルビング信用枠を設定しました。

この取引は、ESENTIAの企業としての発展における重要な節目となります。調達資金により、4つの事業子会社における約21億米ドルのプロジェクトレベル債務が全額返済され、長年にわたり資産ごとに積み上げてきた開発が、単一の統一された企業資本構造へと統合されます。この新体制では、制限付き資金が解放され、同社の長期成長戦略に沿って契約枠組みが確立されるため、ESENTIAの財務柔軟性は大幅に向上します。今回の発行により、ESENTIAは投資適格企業として初めて国際債券市場に参入します。これは、2025年11月のメキシコ証券取引所（Bolsa Mexicana de Valores）への新規株式公開（IPO）と合わせて、ESENTIAをラテンアメリカにおける主要な投資適格エネルギー企業として位置付けるものです。

「これはESENTIAにとって決定的な瞬間です。プロジェクト・ファイナンスの全債務を借り換え、投資適格社債に切り替えたことで、昨年11月のIPOから始まったESENTIAの資本構造の抜本的再構築が完了しました。世界のエネルギー市場は、AI関連による前例のない電力需要の増加と、エネルギー供給コストおよびリスクの大幅上昇という複合的な影響を受けています。メキシコも例外ではなく、当社は有機的・非有機的成長の機会を捉えることができる独自の立場にあると確信しています」と、最高経営責任者（CEO）のDaniel Bustos氏は述べています。

「4.5倍の応募超過や投資家ポートフォリオの質の高さは、ESENTIAの信用力と財務規律に対する世界の投資家コミュニティの信頼を反映したものです。「7年債と12年債の発行により、当社の償還期限が延長され、拡張計画と長期成長戦略を実行するための基盤が整います」と、最高財務責任者（CFO）であるStephen Griffiths氏は述べています。

投資適格格付け

本債券は、世界三大格付け機関すべてから投資適格格付を取得しており、見通しはそれぞれ「安定的」となっています。

Moody's Ratings ：Baa3、見通し「安定的」

：Baa3、見通し「安定的」 S&P Global Ratings ：BBB-、見通し「安定的」

：BBB-、見通し「安定的」 Fitch Ratings：BBB-、見通し「安定的」

これらの格付けは、米ドル建ての長期テイク・オア・ペイ契約に支えられた予測可能性の高い当社のキャッシュフロープロファイル、およびメキシコの1日あたりのガス需要の約16%を供給する重要な天然ガスインフラとしてのESENTIAの戦略的重要性を反映したものです。

注：証券格付けは、証券の売買や保有を推奨するものではなく、いつでも変更または撤回される可能性があります。

取引実行

今回の発行は、共同ブックランナーであるBofA Securities Inc.、Citigroup Global Markets Inc.およびING Financial Markets Inc.と連携し、ESENTIAの財務および法務チームが主導しました。同社の法務顧問は、Davis Polk & Wardwell LLPとGalicia Abogadosが務めました。Milbank LLPおよびRitch, Mueller y Nicolau, S.C.が引受会社の法務顧問を務めました。

ESENTIA ENERGY DEVELOPMENTについて

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. （BMV：ESENTIA）は、メキシコ最大の民間天然ガスパイプライン運営会社です。同社は、テキサス州西部のワハ・ハブとメキシコ中西部の産業・発電拠点を結ぶ、全長約2,000kmの相互接続型パイプラインネットワーク「Wahalajaraシステム」を所有・運営しています。同社の収益は主に、米ドル建ての長期テイク・オア・ペイ契約によって生み出されています。ESENTIAは2025年11月にメキシコ証券取引所（Bolsa Mexicana de Valores）で新規株式公開を完了しました。

将来予想に関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、「考える」「期待する」「可能性がある」「予想する」「計画する」「意図する」「想定する」「予定である」などの語句、または類似の表現が含まれることがよくあります。本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述には、同社の社債発行およびその収益の使途に関する記述が含まれます。こうした期待は実現する場合もあれば、実現しない場合もあります。これらの予想の一部は、前提や判断に基づいている場合があり、それらが誤りであることが判明する可能性があります。さらに、ESENTIAの事業および運営には多くのリスクや不確実性が伴いますが、その多くはESENTIAの管理範囲を超えています。これにより、ESENTIAの予想が実現しない場合や、ESENTIAの財政状況、経営成績およびキャッシュフローに重大な影響を及ぼす可能性があります。

将来予想に関する記述は本書作成日時点のものであり、ESENTIAは、当該記述作成日以降の事象や状況、または予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません（また、その義務を明示的に否認します）。上記のリスクと不確実性、およびそのような将来予想に関する記述の特定の根拠となる仮定と実際の結果が異なる可能性を踏まえ、投資家は、本書に記載された将来予想に関する記述で開示された結果、事象、または展開が実際には発生しない可能性があること、および実際の結果が、予想、期待、目標、予測などとして記載された内容と大きく異なる可能性があることに留意する必要があります。

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SOURCE Esentia