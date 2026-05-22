ESENTIA rondt een obligatie-uitgifte van twee miljard Amerikaanse dollar met investment-grade-rating af en behaalt gelijktijdig ratings van drie kredietbeoordelaars voor zijn eerste bedrijfsobligatie

MEXICO-STAD, 23 mei 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ('ESENTIA' of het 'bedrijf') heeft vandaag de succesvolle afwikkeling aangekondigd van een uitgifte van senior niet-gedekte obligaties ter waarde van twee miljard Amerikaanse dollar onder Rule 144A/Reg S. De transactie bestond uit twee tranches: Eén miljard Amerikaanse dollar aan obligaties van 6,125% met vervaldatum in 2033 en één miljard Amerikaanse dollar aan obligaties van 6,5% met vervaldatum in 2038, beide met volledige terugbetaling op de vervaldatum. De uitgifte werd 4,5 keer overtekend. De opbrengst werd gebruikt om ongeveer 2,1 miljard Amerikaanse dollar aan bestaande schulden op projectniveau van vier operationele dochterondernemingen volledig terug te betalen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf een doorlopende kredietfaciliteit van zeshonderd miljoen Amerikaanse dollar opgezet om zijn financiële flexibiliteit en liquiditeitspositie te versterken.

Deze transactie vormt een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van ESENTIA. Met de opbrengst wordt ongeveer 2,1 miljard Amerikaanse dollar aan schulden op projectniveau van vier operationele dochterondernemingen volledig afgelost, waardoor jaren van afzonderlijke activagerichte ontwikkeling worden samengebracht in één geïntegreerde kapitaalstructuur op ondernemingsniveau. De nieuwe structuur vergroot de financiële flexibiliteit van ESENTIA aanzienlijk, dankzij het wegvallen van aflossingen op de hoofdsom, het vrijmaken van geblokkeerde kasmiddelen en de invoering van een convenantenkader dat aansluit bij de langetermijngroeistrategie van het bedrijf. Met deze uitgifte betreedt ESENTIA voor het eerst de internationale schuldkapitaalmarkten als onderneming met een kredietrating van beleggingskwaliteit, een transitie die, samen met de beursintroductie van het bedrijf op de Bolsa Mexicana de Valores in november 2025, de positie van ESENTIA als een toonaangevend energiebedrijf met kredietrating van beleggingskwaliteit in Latijns-Amerika verder verstevigt.

"Dit is een bepalend moment voor ESENTIA. De herfinanciering van al onze projectfinancieringsschulden en de vervanging daarvan door bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit vormen de afronding van een ingrijpende herstructurering van de kapitaalstructuur van ESENTIA, die afgelopen november van start ging met onze succesvolle beursintroductie. De wereldwijde energiemarkten ondervinden momenteel de gecombineerde impact van een ongekende, door AI aangedreven vraag naar elektriciteit en een sterke stijging van de kosten en risico's van energievoorziening. Mexico vormt daarop geen uitzondering en wij geloven dat ons bedrijf uitstekend gepositioneerd is om zowel organische als niet-organische groeikansen te benutten", aldus Daniel Bustos, Chief Executive Officer.

"De 4,5-voudige overinschrijving en de kwaliteit van het investeerdersboek weerspiegelen het vertrouwen van de internationale investeringsgemeenschap in de kredietwaardigheid en financiële discipline van ESENTIA. De tranches met looptijden van zeven en twaalf jaar verlengen ons schuldprofiel en geven ons de ruimte om ons uitbreidingsplan en onze langetermijngroeistrategie uit te voeren", aldus Stephen Griffiths, Chief Financial Officer.

RATINGS VAN BELEGGINGSKWALITEIT

De obligaties kregen ratings van beleggingskwaliteit van alle drie de grote internationale kredietbeoordelaars, telkens met stabiele vooruitzichten:

Moody's Ratings : Baa3, stabiele vooruitzichten

: Baa3, stabiele vooruitzichten S&P Global Ratings : BBB–, stabiele vooruitzichten

: BBB–, stabiele vooruitzichten Fitch Ratings: BBB–, stabiele vooruitzichten

De ratings weerspiegelen het zeer voorspelbare kasstroomprofiel van het bedrijf, ondersteund door langlopende take-or-pay-contracten in Amerikaanse dollar en de strategische rol van ESENTIA als kritieke aardgasinfrastructuur die ongeveer zestien percent van de dagelijkse gasvraag in Mexico voorziet.

Opmerking: Een effectrating vormt geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en kan op elk moment worden herzien of ingetrokken.

UITVOERING VAN DE TRANSACTIE

De uitgifte werd geleid door de financiële en juridische teams van ESENTIA, in coördinatie met de gezamenlijke uitgiftebanken BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. en ING Financial Markets Inc. Davis Polk & Wardwell LLP en Galicia Abogados traden op als juridisch adviseur van het bedrijf. Milbank LLP en Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. traden op als juridisch adviseur van de uitgiftebanken.

OVER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) is de grootste particuliere exploitant van aardgaspijpleidingen in Mexico en eigenaar en exploitant van het Wahalajara-systeem, een onderling verbonden pijpleidingennetwerk van ongeveer tweeduizend kilometer dat de Waha Hub in West-Texas verbindt met de industriële centra en elektriciteitsopwekkingscentra van Centraal-West-Mexico. De inkomsten van het bedrijf worden voornamelijk gegenereerd via langlopende take-or-pay-contracten in Amerikaanse dollar. ESENTIA voltooide zijn beursintroductie op de Bolsa Mexicana de Valores in november 2025.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen worden vaak voorafgegaan door woorden als 'gelooft', 'verwacht', 'kan', 'voorziet', 'plant', 'is van plan', 'gaat ervan uit', 'zal' of vergelijkbare uitdrukkingen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten verklaringen over de obligatie-uitgifte van het bedrijf en het beoogde gebruik van de opbrengsten daarvan. Deze verwachtingen kunnen al dan niet worden behaald. Sommige van deze verwachtingen kunnen gebaseerd zijn op aannames of inschattingen die onjuist blijken te zijn. Bovendien brengen de activiteiten en bedrijfsvoering van ESENTIA talrijke risico's en onzekerheden met zich mee, waarvan vele buiten de controle van ESENTIA vallen. Hierdoor kunnen de verwachtingen van ESENTIA mogelijk niet worden gerealiseerd of kunnen de financiële positie, bedrijfsresultaten en kasstromen van ESENTIA wezenlijk worden beïnvloed.

De toekomstgerichte verklaringen worden uitsluitend gedaan op de datum van dit persbericht en ESENTIA neemt geen enkele verplichting op zich (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum waarop dergelijke verklaringen zijn afgelegd, of om rekening te houden met onvoorziene gebeurtenissen. Gezien de hierboven beschreven risico's en onzekerheden, en de mogelijkheid dat de werkelijke resultaten afwijken van de aannames waarop bepaalde toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, dienen beleggers er rekening mee te houden dat de resultaten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die in toekomstgerichte verklaringen in dit document worden beschreven, mogelijk niet zullen plaatsvinden, en dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van de resultaten die hierin worden beschreven als verwacht, beoogd, geraamd of anderszins voorspeld.

