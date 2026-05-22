ESENTIA schließt die Emission von Investment-Grade-Anleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar ab und erhält für seine erste Unternehmensanleihe gleichzeitig ein Rating von drei Ratingagenturen

MEXICO CITY, 22. Mai 2026 /PRNewswire/ -- ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V.(BMV: ESENTIA) („ESENTIA" oder das „Unternehmen") gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Emission vorrangiger unbesicherter 144A/Reg S-Schuldverschreibungen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Transaktion umfasste zwei Tranchen: Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,125 % und einer Laufzeit bis 2033 sowie Anleihen im Wert von 1,0 Mrd. US-Dollar mit einem Zinssatz von 6,500 % und einer Laufzeit bis 2038, beide mit endfälliger Tilgung. Das Angebot war 4,5-fach überzeichnet. Der Erlös wurde zur vollständigen Rückzahlung bestehender Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften verwendet. Parallel dazu hat das Unternehmen eine zugesagte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Millionen US-Dollar eingerichtet, um seine finanzielle Flexibilität und Liquiditätslage zu stärken.

Diese Transaktion ist ein entscheidender Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von ESENTIA. Mit dem Erlös werden Projektverbindlichkeiten in Höhe von rund 2,1 Milliarden US-Dollar bei vier operativen Tochtergesellschaften vollständig getilgt, wodurch die jahrelange, auf einzelne Vermögenswerte ausgerichtete Entwicklung in einer einzigen, einheitlichen Unternehmenskapitalstruktur zusammengefasst wird. Die neue Struktur verbessert die finanzielle Flexibilität von ESENTIA erheblich, da keine Tilgungszahlungen anfallen, gebundene Barmittel freigesetzt werden und ein Rahmenwerk für Kreditauflagen geschaffen wurde, das auf die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens abgestimmt ist. Mit dieser Emission betritt ESENTIA erstmals als Emittent mit Investment-Grade-Rating die internationalen Kapitalmärkte – ein Schritt, der zusammen mit dem Börsengang des Unternehmens an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 die Position von ESENTIA als führendes Energieunternehmen mit Investment-Grade-Rating in Lateinamerika festigt.

„Dies ist ein entscheidender Moment für ESENTIA. Die Refinanzierung unserer gesamten Projektfinanzierungsschulden und deren Ersatz durch Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating schließen eine tiefgreifende Umstrukturierung der Kapitalstruktur von ESENTIA ab, die im vergangenen November mit unserem erfolgreichen Börsengang begann. Die globalen Energiemärkte sind derzeit mit den kombinierten Auswirkungen einer beispiellosen, durch KI bedingten Stromnachfrage sowie einem starken Anstieg der Kosten und Risiken der Energieversorgung konfrontiert. Mexiko bildet dabei keine Ausnahme, und wir sind davon überzeugt, dass unser Unternehmen einzigartig positioniert ist, um sowohl organische als auch anorganische Wachstumschancen zu nutzen", sagte Daniel Bustos, Chief Executive Officer.

„Die 4,5-fache Überzeichnung und die Qualität des Investorenkreises spiegeln das Vertrauen der globalen Investorengemeinschaft in die Bonität und die finanzielle Disziplin von ESENTIA wider. Die Tranchen mit einer Laufzeit von sieben und zwölf Jahren erweitern unser Fälligkeitsprofil und verschaffen uns den nötigen Spielraum, um unseren Expansionsplan und unsere langfristige Wachstumsstrategie umzusetzen", sagte Stephen Griffiths, Chief Financial Officer.

INVESTMENT-GRADE-RATINGS

Die Anleihen erhielten von allen drei großen internationalen Ratingagenturen ein Investment-Grade-Rating mit jeweils stabilem Ausblick:

Moody's Ratings : Baa3, stabiler Ausblick

: Baa3, stabiler Ausblick S&P Global Ratings : BBB-, stabiler Ausblick

: BBB-, stabiler Ausblick Fitch Ratings: BBB-, stabiler Ausblick

Die Ratings spiegeln das äußerst vorhersehbare Cashflow-Profil des Unternehmens wider, das durch langfristige, auf US-Dollar lautende Take-or-Pay-Verträge gestützt wird, sowie die strategische Rolle von ESENTIA als wichtige Erdgasinfrastruktur, die etwa 16 % des täglichen Gasbedarfs Mexikos deckt.

Hinweis: Ein Wertpapierrating stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar und kann jederzeit geändert oder zurückgezogen werden.

TRANSAKTIONSAUSFÜHRUNG

Die Emission wurde von den Finanz- und Rechtsabteilungen von ESENTIA in Abstimmung mit den gemeinsamen Konsortialführern BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. und ING Financial Markets Inc. geleitet. Davis Polk & Wardwell LLP und Galicia Abogados fungierten als Rechtsberater des Unternehmens. Milbank LLP und Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. fungierten als Rechtsberater der Konsortialbanken.

INFORMATION ÜBER ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ist Mexikos größter privater Erdgasleitungsbetreiber sowie Eigentümer und Betreiber des Wahalajara-Systems – eines rund 2.000 km langen, miteinander verbundenen Leitungsnetzes, das den Waha-Hub in West-Texas mit den Industrie- und Stromerzeugungszentren im mittleren Westen Mexikos verbindet. Die Umsatzerlöse des Unternehmens werden überwiegend im Rahmen langfristiger, auf US-Dollar lautender Take-or-pay-Verträge erzielt. ESENTIA hat seinen Börsengang an der Bolsa Mexicana de Valores im November 2025 abgeschlossen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichteten Aussagen gehen häufig Begriffe wie „glaubt", „erwartet", „könnte", „geht davon aus", „plant", „beabsichtigt", „geht davon aus", „wird" oder ähnliche Formulierungen voraus. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Aussagen über die Emission von Schuldverschreibungen durch das Unternehmen und die geplante Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Diese Erwartungen können eintreten oder auch nicht. Einige dieser Erwartungen können auf Annahmen oder Einschätzungen beruhen, die sich als falsch erweisen. Darüber hinaus sind die Geschäftstätigkeit und der Betrieb von ESENTIA mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle von ESENTIA liegen und die dazu führen könnten, dass sich die Erwartungen von ESENTIA nicht erfüllen oder die Finanzlage, das Geschäftsergebnis und der Cashflow von ESENTIA anderweitig wesentlich beeinträchtigt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und ESENTIA übernimmt keinerlei Verpflichtung (und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab), zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Rechnung zu tragen oder um das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts der oben beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sowie der Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Annahmen abweichen, auf denen bestimmte dieser zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, sollten Anleger berücksichtigen, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument dargelegten Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen können, einschließlich derjenigen, die als antizipiert, erwartet, angestrebt, prognostiziert oder anderweitig bezeichnet werden.

Kontaktinformationen Lisa Carrillo Corporate Communications Manager [email protected] Alberto Guajardo Investor Relations [email protected]

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