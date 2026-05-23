ESENTIA completa una emisión de bonos con calificación de inversión por valor de 2.000 millones de dólares y logra al mismo tiempo una calificación de tres agencias para su primer bono corporativo

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) ("ESENTIA" o la "empresa") anunció que completó satisfactoriamente una emisión de bonos sénior no garantizados 144A/Reg S por un monto de 2.000 millones de dólares. La transacción comprendía dos tramos: 1.000 millones de dólares en bonos al 6,125 % con vencimiento en 2033 y 1.000 millones de dólares en bonos al 6,500 % con vencimiento en 2038, ambos con vencimiento a plazo fijo. La oferta tuvo una demanda 4,5 veces superior a la oferta. Los fondos recaudados se destinaron a la amortización íntegra de aproximadamente 2.100 millones de dólares de deuda existente a nivel de proyectos en cuatro filiales operativas. En paralelo, la empresa estableció una línea de crédito renovable por valor de 600 millones de dólares para reforzar su flexibilidad financiera y su posición de liquidez.

Esta operación representa un hito fundamental en la evolución corporativa de ESENTIA. Los ingresos permiten amortizar íntegramente unos 2.100 millones de dólares de deuda a nivel de proyecto en cuatro filiales operativas, lo que consolida años de desarrollo activo por activo en una única estructura de capital corporativa unificada. La nueva estructura mejora considerablemente la flexibilidad financiera de ESENTIA, al no prever amortización del capital, liberar efectivo restringido y establecer un marco de cláusulas restrictivas en consonancia con la estrategia de crecimiento a largo plazo de la empresa. Con esta transacción, ESENTIA ingresa a los mercados internacionales de capital de deuda como emisor corporativo con calificación de inversión, una transición que, junto con la cotización en bolsa de la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025, consolida la posición de ESENTIA como una de las principales empresas energéticas con calificación de inversión en América Latina.

"Este es un momento decisivo para ESENTIA. El refinanciamiento de toda nuestra deuda de financiación de proyectos y su sustitución por bonos corporativos con calificación de inversión completan una profunda reestructuración de la composición de capital de ESENTIA, que comenzó el pasado mes de noviembre con nuestra exitosa cotización en bolsa. Los mercados energéticos mundiales están sufriendo el impacto combinado de una demanda de energía sin precedentes relacionada con la inteligencia artificial y un fuerte aumento de costos y riesgos del suministro energético. México no es una excepción y creemos que nuestra empresa se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, afirmó Daniel Bustos, director ejecutivo.

"La sobresuscripción de 4,5 veces y la calidad de la lista de inversores reflejan la confianza de la comunidad inversora internacional en la solvencia y disciplina financiera de ESENTIA. Los tramos a siete y doce años amplían nuestro perfil de vencimientos y nos ofrecen el margen de maniobra necesario para llevar a cabo nuestro plan de expansión y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo", declaró Stephen Griffiths, director financiero.

CALIFICACIONES DE GRADO DE INVERSIÓN

Los bonos obtuvieron calificaciones de grado de inversión de las tres principales agencias de calificación crediticia mundiales, todas ellas con perspectiva estable:

Moody's Ratings : Baa3, perspectiva estable

: Baa3, perspectiva estable S&P Global Ratings : BBB–, perspectiva estable

: BBB–, perspectiva estable Fitch Ratings: BBB–, perspectiva estable

Las calificaciones reflejan el perfil de flujo de caja altamente predecible de la empresa, respaldado por contratos a largo plazo denominados en dólares de tipo take-or-pay (tomar o pagar) y el papel estratégico de ESENTIA como infraestructura fundamental de gas natural que abastece aproximadamente el 16 % de la demanda diaria de gas de México.

Nota: una calificación de valores no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener valores y se puede revisar o retirar en cualquier momento.

EJECUCIÓN DE TRANSACCIÓN

La emisión fue liderada por los equipos financiero y jurídico de ESENTIA, en colaboración con los coordinadores conjuntos de la emisión BofA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. e ING Financial Markets Inc. Davis Polk & Wardwell LLP y Galicia Abogados que actuaron como asesores jurídicos de la empresa. Milbank LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. actuaron como asesores jurídicos de los suscriptores.

ACERCA DE ESENTIA ENERGY DEVELOPMENT

ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (BMV: ESENTIA) es el mayor operador privado de gasoductos de México, propietario y operador del sistema Wahalajara, red de gasoductos interconectados de aproximadamente 2.000 km que une el nodo de Waha, en el oeste de Texas, con los centros industriales y de generación de energía del centro-oeste de México. Los ingresos de la empresa proceden principalmente de contratos a largo plazo denominados en dólares y con cláusula de compra obligatoria. ESENTIA completó su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2025.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act, en inglés) de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por palabras como "cree", "espera", "puede", "anticipa", "planea", "pretende", "asume", "hará" o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas que figuran en el presente documento incluyen afirmaciones sobre la emisión de bonos de la empresa y el uso previsto de los fondos obtenidos de esta. Puede que estas expectativas se cumplan o puede que no. Es posible que algunas de estas expectativas se basen en suposiciones o valoraciones que resulten ser erróneas. Además, los negocios y operaciones de ESENTIA conllevan numerosos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales pueden escapar al control de ESENTIA y podrían dar lugar a que las expectativas de ESENTIA no se cumplan o podrían afectar de forma material y negativa la situación financiera, los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo de ESENTIA.

Las declaraciones prospectivas se formulan únicamente a fecha del presente documento y ESENTIA no asume ninguna obligación (y renuncia expresamente a cualquier obligación) de actualizar sus declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha en que se formularon, o para reflejar la ocurrencia de eventos imprevistos, excepto según lo exija la ley. A la luz de los riesgos e incertidumbres descritos anteriormente, y dada la posibilidad de que los resultados reales difieran de las hipótesis en las que se basan algunas de estas declaraciones prospectivas, los inversores deben tener en cuenta que los resultados, acontecimientos o desarrollos descritos en cualquier declaración prospectiva incluida en este documento pueden no producirse y que los resultados reales pueden diferir considerablemente de los aquí descritos, incluidos aquellos descritos como anticipados, esperados, previstos, proyectados o similares.

Información de contacto Lisa Carrillo Gerenta de Comunicaciones corporativas [email protected] Alberto Guajardo Relaciones con inversores [email protected]

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FUENTE Esentia