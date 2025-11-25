Esports Nations Cup ने नए आधिकारिक प्रकाशन साझेदारों की पुष्टि की

Electronic Arts, Krafton, Tencent, और Ubisoft के साथ मिलकर Chess.com, MOONTON Games और SNK इस पैमाने पर विश्व की पहली अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र-आधारित प्रतियोगिता की बुनियाद को मजबूत करने के लिए ENC में एक साथ आए।

रियाद, सऊदी अरब, 25 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Esports World Cup Foundation (EWCF) ने आज Esports Nations Cup (ENC) के उद्घाटन के लिए Chess.com, MOONTON Games और SNK को शामिल करने की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट है जहाँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ ईस्पोर्ट्स खिलाड़ी अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वैश्विक ई-स्पोर्ट्स मंच पर ENC राष्ट्रीय गौरव को आवर्ती प्रारूप में प्रस्तुत करता है और इस पैमाने पर यह अपनी तरह का पहला आयोजन है।

Chess.com, MOONTON Games and SNK join the Esports Nations Cup as Official Publishers, alongside Founding Publishers and video game companies EA, Krafton, Tencent, and Ubisoft.

ENC की आधारभूत संरचना विकसित करने वाले मुख्य साझेदार Chess.com, MOONTON Games और SNK, संस्थापक प्रकाशकों और वीडियो गेम कंपनियों EA, Krafton, Tencent, और Ubisoft के साथ आधिकारिक प्रकाशक के रूप में शामिल हुए हैं - जो अपने प्रतिष्ठित शीर्षक, वैश्विक पहुंच और खिलाड़ी समुदायों से पहले Esports Nations Cup के लिए प्रोत्साहन पाने का प्रयास कर रहे हैं।

तीनों नए प्रकाशक और सभी आगामी आधिकारिक प्रकाशक अपने-अपने शीर्षकों के लिए योग्यता पथ और प्रतियोगिता प्रारूपों को संयुक्त रूप से डिज़ाइन करेंगे - जिससे अखंडता, प्रतिस्पर्धी प्रासंगिकता और एक सुसंगत वैश्विक संरचना सुनिश्चित होगी।

EWCF और इसके संस्थापक प्रकाशक, टूर्नामेंट के आधारभूत ढांचे, संरचना और प्रारूप को स्थापित करने के लिए ENC का सह-विकास कर रहे हैं, जो अन्य प्रकाशकों की तुलना में रणनीतिक साझेदारी और प्रतिबद्धता के गहरे स्तर का प्रतिनिधित्व करता है।

"प्रकाशकों के साथ घनिष्ठ साझेदारी करके, हम Esports Nations Cup को वास्तव में खिलाड़ी-केंद्रित बना सकते हैं, और खिलाड़ियों को उनके कैरियर को परिभाषित करने वाले खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दे सकते हैं," Esports World Cup Foundation के CRO, Ralf Reichert ने कहा। "अब तक घोषित सात साझेदारों के साथ, हम पूरे विश्व के खिलाड़ियों को सक्रिय कर सकते हैं और एक ऐसा Nations Cup आयोजित कर सकते हैं जो खिलाड़ियों के लिए अर्जित और प्रशंसकों के लिए वास्तविक लगे, तथा एक ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं जिसकी राष्ट्रीय टीमें आने वाले वर्षों में आकांक्षाएं रख सकें।"

EWCF पोर्टफ़ोलियो में नवीनतम जोड़ के रूप में, Esports Nations Cup, विश्व के सबसे बड़े मल्टी-टाइटल ईस्पोर्ट्स इवेंट Esports World Cup के आवेग पर आधारित है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की एक नई परत के लिए अपने ध्येय का विस्तार करता है। जहाँ Esports World Cup सर्वश्रेष्ठ क्लबों को एकजुट करता है, वहीं ENC राष्ट्रीय पहचान और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित एक नई सीमा को खोलता है।

ENC में सभी प्रमुख क्षेत्रों की राष्ट्रीय टीमें, टीम-आधारित और एकल-खिलाड़ी दोनों प्रारूपों में प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी - जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया शामिल हैं। एक बहुस्तरीय योग्यता मॉडल प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशिता में संतुलन स्थापित करेगा: वैश्विक रैंकिंग, क्षेत्रीय क्वालीफायर और वाइल्डकार्ड प्रविष्टियों को मिलाकर, एकजुटता प्लेसमेंट सहित, प्रत्येक खेल में एक व्यापक और प्रतिनिधि प्रतिस्पर्धी मंच सुनिश्चित करना।

Esports Nations Cup की शुरुआत नवंबर 2026 में सऊदी अरब के रियाद में होगी, जिसके बाद इसे रोटेटिंग प्रायोजक मॉडल में बदल दिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय ईस्पोर्ट्स टीमें पूरे विश्व के प्रशंसकों और संस्कृतियों तक पहुंच सकेंगी। प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होने वाला ENC, खिलाड़ियों और ई-स्पोर्ट्स संगठनों के लिए एक भरोसेमंद ढांचा प्रदान करेगा, तथा राष्ट्रीय टीम कार्यक्रमों में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

Esports Nations Cup के बारे में अतिरिक्त जानकारियाँ आने वाले सप्ताहों में जारी की जाएंगी। नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए, esportsnationscup.com पर जाएँ, और ENC का X , Instagram , TikTok और YouTube पर अनुसरण करें, और Esports World Cup Foundation का LinkedIn पर अनुसरण करें।

Esports Nations Cup का परिचय

Esports Nations Cup (ENC), Esports World Cup Foundation (EWCF) द्वारा सृजित राष्ट्रीय गौरव को विश्व मंच पर लाने वाली एक द्विवार्षिक वैश्विक ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता है। 2026 में सऊदी अरब के रियाद में शुरू होने वाले ENC में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपने क्लबों के लिए नहीं, बल्कि अपने देशों के लिए अग्रणी ईस्पोर्ट्स खिताबों की एक श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रकाशकों, क्लबों और ई-स्पोर्ट्स संगठनों के सहयोग से निर्मित, ENC ई-स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय टीमों के लिए पहला आवर्ती, बड़े पैमाने का मंच स्थापित करता है। प्रतिस्पर्धा के अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रशंसक आधार को बढ़ावा देना, नायकों को प्रेरित करना और वैश्विक ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में राष्ट्रों, खिलाड़ियों और भागीदारों के विकास के लिए स्थायी मार्ग प्रदान करना है। esportsnationscup.com

Esports World Cup Foundation का परिचय

Esports World Cup Foundation (EWCF) सऊदी अरब के रियाद में स्थित वैश्विक ईस्पोर्ट्स उद्योग को आगे बढ़ाने और पेशेवर बनाने के लिए समर्पित एक गैर-लाभकारी संगठन है। वार्षिक Esports World Cup (EWC) और द्विवार्षिक Esports Nations Cup (ENC) के माध्यम से, EWCF प्रतिस्पर्धी गेमिंग के सबसे बड़े मंचों के लिए विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों, अग्रणी क्लबों और लाखों प्रशंसकों को एक साथ लाता है। टूर्नामेंटों के प्रायोजन के अतिरिक्त, Foundation ई-स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को विकसित करने, प्रतिभा विकास का समर्थन करने और पूरे विश्व में खिलाड़ियों, टीमों और भागीदारों के लिए स्थायी अवसर पैदा करने के लिए पूरे वर्ष काम करता है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831325/Esports_World_Cup_Foundation_Official_Publishers.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2695442/Esports_World_Cup_Foundation_Logo.jpg