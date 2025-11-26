Esports Nations Cup Umumkan Mitra Penerbit Resmi yang Baru

Chess.com, MOONTON Games, dan SNK bersama ENC dan Electronic Arts, Krafton, Tencent, dan Ubisoft memperkuat landasan pertandingan nasional berskala internasional yang pertama di dunia

RIYADH, Arab Saudi, 26 November 2025 /PRNewswire/ -- Hari ini Esports World Cup Foundation (EWCF) mengumumkan bergabungnya Chess.com, MOONTON Games, dan SNK dalam turnamen Esports Nations Cup (ENC) perdana. ENC adalah turnamen penting yang menyatukan pemain esports terbaik di dunia sebagai perwakilan negara mereka. ENC adalah kebanggaan nasional di esports rutin berskala global dan acara pertama di jenisnya pada skala ini.

Chess.com, MOONTON Games, dan SNK bergabung sebagai Penerbit Resmi, bersama Penerbit Pendiri dan perusahaan video game EA, Krafton, Tencent, dan Ubisoft - mitra inti yang mengembangkan struktur dasar ENC. Mereka menghadirkan judul ikonik, jangkauan global, dan komunitas pemain untuk lebih memeriahkan Esports Nations Cup pertama.

Tiga penerbit baru bersama semua Penerbit Resmi mendatang akan merancang cara kualifikasi dan format pertandingan untuk setiap judul guna memastikan integritas, relevansi pertandingan, dan struktur global yang konsisten.

EWCF bersama Penerbit Pendiri akan terus mengembangkan ENC untuk menetapkan kerangka kerja dasar, struktur, dan format turnamen ini sejak awal. Tingkat kemitraan dan komitmen strategis ini lebih mendalam dibandingkan penerbit lainnya.

"Melalui kemitraan yang erat dengan penerbit, kami dapat menjadikan Esports Nations Cup benar-benar berpusat pada pemain dan memberikan kesempatan kepada pemain untuk mewakili negara masing-masing dalam permainan yang menentukan karier mereka," kata Ralf Reichert, CEO Esports World Cup Foundation "Dengan tujuh mitra sebagai kolaborator yang erat, kami dapat mengaktifkan pemain di seluruh dunia dan menghadirkan Piala Dunia yang terasa diperuntukkan bagi pemain dan nyata bagi penggemar, serta membangun panggung impian tim nasional di tahun-tahun mendatang."

Sebagai tambahan terbaru di portofolio EWCF, Esports Nations Cup diciptakan berdasarkan momentum Esports World Cup - ajang esports beberapa game dan terbesar di dunia - dan memperluas misinya ke lapisan terbaru dalam pertandingan global. Esports World Cup menyatukan klub-klub terbaik, sedangkan ENC menyediakan batas baru yang didukung oleh identitas nasional dan representasi regional.

ENC akan menampilkan tim nasional dari semua wilayah utama - termasuk Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Oseania - yang akan bertanding sebagai tim maupun pemain tunggal. Model kualifikasi berlapis akan menyeimbangkan daya saing dan inklusivitas: menggabungkan peringkat global, kualifikasi regional, dan entri wildcard, termasuk penempatan solidaritas, untuk memastikan tahap pertandingan yang luas dan representatif di setiap pertandingan.

Esports Nations Cup akan mulai diadakan di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal November 2026, sebelum menjadi tuan rumah bergilir yang menampilkan tim esports nasional kepada penggemar dan budaya di seluruh dunia. ENC diadakan dua tahun sekali dan strukturnya dapat diandalkan oleh pemain dan organisasi esports untuk mendorong investasi jangka panjang dalam program tim nasional.

Informasi selengkapnya tentang Esports Nations Cup akan diumumkan beberapa minggu mendatang. Untuk melihat informasi terbaru, kunjungi esportsnationscup.com , dan ikuti ENC di X , Instagram , TikTok dan YouTube , atau ikuti Esports World Cup Foundation di LinkedIn .

Tentang Esports Nations Cup

Esports Nations Cup (ENC) adalah pertandingan esports global setiap dua tahun oleh Esports World Cup Foundation (EWCF) yang membawa kebanggaan nasional ke panggung dunia. Dimulai di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2026, ENC akan menampilkan pemain terbaik dunia yang bertanding untuk negara mereka, bukan klub mereka, di berbagai game esports terkemuka. Didirikan melalui kerja sama dengan penerbit, klub, dan organisasi esports, ENC membangun platform rutin pertama dan berskala besar bagi tim nasional cabang esports. Selain pertandingan, ENC bertujuan mendorong penggemar, menginspirasi pahlawan, dan menyediakan jalur berkelanjutan bagi negara, pemain, dan mitra untuk bertumbuh dalam ekosistem esports global. esportsnationscup.com

Tentang Esports World Cup Foundation

Esports World Cup Foundation (EWCF) adalah organisasi nirlaba asal Riyadh, Arab Saudi, yang berkomitmen untuk memajukan dan memprofesionalkan industri esports global. Melalui ajang tahunan Esports World Cup (EWC) dan Esports Nations Cup (ENC) yang diadakan dua tahun sekali, EWCF menyatukan pemain terbaik dunia, klub ternama, dan jutaan penggemar di panggung terbesar dalam dunia game kompetitif. Selain menyelenggarakan turnamen, selama setahun penuh Esports World Cup Foundation menumbuhkan ekosistem esports, mendukung pengembangan profesional berbakat, dan menciptakan peluang terus-menerus bagi pemain, tim, dan mitra di seluruh dunia.

