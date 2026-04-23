Estudo clínico publicado ilustra os benefícios do Promentum® Recover como solução de baixa dose para recuperação pós-exercício

MOMENCE, Illinois, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Um estudo clínico em humanos publicado recentemente demonstra que o Promentum ® Recover, uma fórmula com patente pendente da FutureCeuticals ancorada pelo frutoborato de cálcio em combinação com baixas doses de extratos de açafrão e romã, oferece benefícios estatisticamente significativos de recuperação pós-exercício. OPromentum ® Recover demonstrou oferecer um conjunto único de benefícios após exercícios extenuantes, incluindo redução da dor muscular, sentimentos aprimorados de recuperação, melhor energia mental e melhor qualidade do sono.

O estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, realizado na Loughborough University, avaliou o Promentum Recover em adultos recreativamente ativos após uma sessão extenuante de exercícios prejudiciais aos músculos.

Os participantes que usaram o Promentum Recover experimentaram reduções significativas na dor muscular pós-exercício, conforme indicado por uma redução na dor muscular de mais de 17% em comparação com o placebo 72 horas após o exercício prejudicial ao músculo.

Além disso, o Promentum Recover melhorou significativamente outros aspectos não físicos de como os participantes se sentiram durante o período de recuperação. Respondendo a perguntas que avaliam diretamente a exaustão induzida pelo exercício, os indivíduos relataram sentir-se mais recuperados ao longo de 72 horas após o exercício, indicando um retorno mais rápido à prontidão após o treinamento.

Os benefícios se estenderam a melhorias significativas nos sentimentos de energia mental e qualidade do sono. Os participantes relataram que se sentiram menos esgotados mentalmente e experimentaram melhor qualidade do sono após o exercício extenuante. Os pesquisadores observaram a conexão entre exercícios extenuantes e interrupções subsequentes do sono, o que complica e atrasa ainda mais a recuperação.

Os autores do estudo observaram que a pequena dose de 300 mg incluía doses "marcadamente mais baixas" de extratos de açafrão e romã do que normalmente usadas para obter benefícios de recuperação, e que as sinergias potenciais desses extratos com fructoborato de cálcio eram dignas de investigação adicional e não podiam ser descartadas.

"Este estudo marca a primeira investigação clínica publicada do nosso ingrediente marquês, fructoborato de cálcio, em um contexto derecuperação de exercícios, expandindo nosso amplo corpo de pesquisas existentes sobre o complexo mineral patenteado no mercado de nutrição esportiva com benefícios recém-adicionados", disse J. Randal Wexler, Vice-Presidente de P&D e Conselheiro Geral da FutureCeuticals. "Esses benefícios de recuperação são um complemento natural à nossa longa história de sucesso clínico e comercial no espaço articular e de mobilidade."

Sobre a FutureCeuticals, Inc. A

FutureCeuticals, Inc. é a desenvolvedora exclusiva do Promentum ® Recover e líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de pós e extratos à base de plantas para os mercados de alimentos, bebidas e suplementos alimentares funcionais.

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FONTE FutureCeuticals, Inc.