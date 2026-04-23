El estudio clínico publicado ilustra los beneficios de Promentum® Recover como solución de dosis baja para la recuperación posterior al ejercicio

MOMENCE, Illinois, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio clínico en humanos recientemente publicado demuestra que Promentum® Recover, una fórmula pendiente de patente de FutureCeuticals anclada por fructoborato de calcio en combinación con dosis bajas de extractos de cúrcuma y granada, ofrece beneficios de recuperación posteriores al ejercicio estadísticamente significativos. Se demostró que Promentum® Recover ofrece un conjunto único de beneficios después del ejercicio extenuante, que incluyen la reducción del dolor muscular, una mayor sensación de recuperación, una mejor energía mental y una mejor calidad del sueño.

El estudio aleatorizado, dobleciego, controlado con placebo, realizado en la Universidad de Loughborough, evaluó Promentum Recover en adultos recreativamente activos después de un intenso ejercicio que dañó los músculos.

Los participantes que usaron Promentum Recover experimentaron reducciones significativas en el dolor muscular posterior al ejercicio, como lo indica una reducción en el dolor muscular de más del 17 % en comparación con el placebo 72 horas después del ejercicio que dañó los músculos.

Además, Promentum Recover mejoró significativamente otros aspectos no físicos de cómo se sintieron los participantes durante su período de recuperación. En respuesta a las preguntas que evalúan directamente el agotamiento inducido por el ejercicio, las personas informaron sentirse más recuperadas a lo largo de las 72 horas posteriores al ejercicio, lo que indica un retorno más rápido a la preparación después del entrenamiento.

Los beneficios se extendieron a mejoras significativas en la sensación de energía mental y la calidad del sueño. Los participantes informaron sentirse menos agotados mentalmente y experimentaron una mejor calidad del sueño después del ejercicio extenuante. Los investigadores observaron la conexión entre los entrenamientos extenuantes y la posterior interrupción del sueño, lo que complica y retrasa aún más la recuperación.

Los autores del estudio señalaron que la pequeña dosis de 300 mg incluía dosis "notablemente más bajas" de extractos de cúrcuma y granada que las utilizadas normalmente para lograr beneficios de recuperación, y que las posibles sinergias de estos extractos con el fructoborato de calcio eran dignas de mayor investigación y no podían descartarse.

"Este estudio marca la primera investigación clínica publicada de nuestro ingrediente marqués, el fructoborato de calcio, en un contexto de ejercicio y recuperación, ampliando nuestro amplio cuerpo de investigación existente sobre el complejo mineral patentado en el mercado de la nutrición deportiva con beneficios recientemente agregados", dijo J. Randal Wexler, vicepresidente de I + D y asesor general de FutureCeuticals. "Estos beneficios de recuperación son un complemento natural de nuestra larga historia de éxito clínico y comercial en el espacio de las articulaciones y la movilidad".

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de Promentum® Recover y líder en investigación, desarrollo y fabricación de polvos y extractos a base de plantas para los mercados de alimentos, bebidas y suplementos dietéticos funcionales.

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FUENTE FutureCeuticals, Inc.