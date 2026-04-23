Une étude clinique publiée illustre les avantages de Promentum® Recover en tant que solution à faible dose pour la récupération après l'exercice.

MOMENCE, Ill., 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Une étude clinique humaine récemment publiée démontre que Promentum® Recover, une formule en instance de brevet de FutureCeuticals ancrée par le fructoborate de calcium en combinaison avec de faibles doses d'extraits de curcuma et de grenade, offre des avantages statistiquement significatifs en matière de récupération après l'exercice. Il a été démontré que Promentum® Recover procure une série unique de bienfaits après un exercice physique intense, notamment une réduction des courbatures, une meilleure sensation de récupération, un regain d'énergie mentale et une amélioration de la qualité du sommeil.

L'étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, menée à l'Université de Loughborough, a évalué Promentum Recover chez des adultes actifs dans le domaine des loisirs, après un exercice intense endommageant les muscles.

Les participants utilisant Promentum Recover ont constaté une réduction significative des douleurs musculaires post-exercice, comme l'indique une réduction de la douleur musculaire de plus de 17 % par rapport au placebo 72 heures après un exercice qui endommage les muscles.

En outre, Promentum Recover a amélioré de manière significative d'autres aspects non physiques de la façon dont les participants se sont sentis pendant leur période de rétablissement. En répondant à des questions évaluant directement l'épuisement induit par l'exercice, les individus ont déclaré se sentir plus rétablis au cours des 72 heures suivant l'exercice, ce qui indique un retour plus rapide à l'état de préparation après l'entraînement.

Les bénéfices se sont étendus à des améliorations significatives des sentiments d'énergie mentale et de la qualité du sommeil. Les participants ont indiqué qu'ils se sentaient moins épuisés mentalement et qu'ils avaient un sommeil de meilleure qualité après l'exercice intense. Les chercheurs ont noté le lien entre les séances d'entraînement intenses et la perturbation du sommeil qui s'ensuit, ce qui complique et retarde encore la récupération.

Les auteurs de l'étude ont noté que la petite dose de 300 mg comprenait des doses « nettement plus faibles » d'extraits de curcuma et de grenade que celles généralement utilisées pour obtenir des effets bénéfiques sur la récupération, et que les synergies potentielles de ces extraits avec le fructoborate de calcium méritaient d'être étudiées plus avant et ne pouvaient pas être exclues.

« Cette étude marque la première investigation clinique publiée de notre ingrédient phare, le fructoborate de calcium, dans un contexte de récupération de l'exercice, élargissant ainsi notre large éventail de recherches existantes sur le complexe minéral breveté au marché de la nutrition sportive avec de nouveaux avantages », a déclaré J. Randal Wexler, vice-président de la R&D et avocat général de FutureCeuticals. « Ces avantages en termes de récupération sont un complément naturel à notre longue histoire de succès cliniques et commerciaux dans le domaine des articulations et de la mobilité. »

À propos de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. est le développeur exclusif de Promentum® Recover et un leader dans la recherche, le développement et la fabrication de poudres et d'extraits à base de plantes pour les marchés des aliments fonctionnels, des boissons et des compléments alimentaires.

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