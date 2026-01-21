Novo estudo revela que o Organic NatureKnit® oferece maiores benefícios prebióticos do que as fibras purificadas

MOMENCE, Ill., 21 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Uma nova pesquisa publicada em Frontiers in Nutrition revelou o impacto significativo no microbioma intestinal humano provocado pelo Organic NatureKnit®, uma inovação de saúde intestinal totalmente natural e com patente pendente da FutureCeuticals.

O estudo, realizado em parceria com a ProDigest, uma organização líder em pesquisa de microbiomas com sede em Ghent, na Bélgica, demonstra que o Organic NatureKnit exibe atividade prebiótica significativa dentro do microbioma intestinal humano. A pesquisa demonstra que o Organic NatureKnit induz atividade metabólica significativa e sustentada e modula o microbioma de forma mais abrangente do que os ingredientes de fibras orgânicas purificadas comumente usados. Utilizando o modelo M-SHIME validado e amplamente considerado da ProDigest para simular o sistema gastrointestinal e microbiano humano, os efeitos do Organic NatureKnit no microbioma humano ativo foram observados pela primeira vez.

Os resultados demonstraram que apenas 2,5 gramas de Organic NatureKnit levaram a um perfil de fermentação lento e suave, bem como a um efeito prebiótico sustentado e duradouro. Em comparação com as fibras orgânicas purificadas populares, o Organic NatureKnit teve um efeito prebiótico significativamente maior em 48 horas nas medidas de abundância total de bactérias intestinais saudáveis, na riqueza de espécies bacterianas e nos ácidos graxos totais de cadeia curta (SCFAs).

"Nosso portfólio NatureKnit representa uma fusão empolgante de nossa paixão pela criação de ingredientes naturais e sustentáveis com métodos de pesquisa científica de última geração", disse Brendan Kesler, Diretor de Inovação da FutureCeuticals e Pesquisador de Pós-Graduação do The Rowett Institute. "Esta nova pesquisa demonstra que nossa mistura patenteada de diversas fibras de frutas e vegetais, juntamente com polifenóis ligados a fibras que ocorrem naturalmente, proporciona um efeito prebiótico maior e mais sustentado em comparação com fibras purificadas dentro do microbioma intestinal humano."

"É um desenvolvimento empolgante para o setor de nutrição, porque o Organic NatureKnit vai além das fibras purificadas populares para fornecer vários atributos-chave que os consumidores estão buscando em produtos para saúde intestinal", acrescentou Kesler. "É totalmente orgânico e sustentável, suave e oferece um benefício abrangente de microbioma muito mais amplo do que as fibras purificadas."

Sobre a FutureCeuticals, Inc.

A FutureCeuticals, Inc. é a desenvolvedora exclusiva do NatureKnit ® e líder em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de pós e extratos à base de plantas para os mercados de alimentos, bebidas e suplementos alimentares funcionais.

