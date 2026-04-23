Un estudio clínico publicado ilustra los beneficios de Promentum® Recover como solución de baja dosis para la recuperación posterior al ejercicio

MOMENCE, Ill., 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Un estudio clínico en humanos publicado recientemente demuestra que Promentum® Recover, una fórmula de FutureCeuticals con patente en trámite, a base de fructoborato de calcio combinado con bajas dosis de extractos de cúrcuma y granada, ofrece beneficios estadísticamente significativos para la recuperación después del ejercicio. Se ha demostrado que Promentum® Recover proporciona un conjunto único de beneficios tras un ejercicio intenso, que incluyen menor dolor muscular, mayor sensación de recuperación, mayor energía mental y mejor calidad del sueño.

El estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, realizado en la Universidad de Loughborough, evaluó Promentum Recover en adultos físicamente activos después de una sesión intensa de ejercicio que provocó daño muscular.

Los participantes que utilizaron Promentum Recover experimentaron reducciones significativas en el dolor muscular posterior al ejercicio, evidenciadas por una disminución del dolor muscular de más del 17% en comparación con el placebo 72 horas después de un ejercicio que provocó daño muscular.

Además, Promentum Recover mejoró significativamente otros aspectos no físicos del bienestar de los participantes durante su periodo de recuperación. Al responder preguntas que evaluaban directamente el agotamiento inducido por el ejercicio, los participantes manifestaron sentirse más recuperados durante las 72 horas posteriores al ejercicio, lo que indica una recuperación más rápida tras el entrenamiento.

Los beneficios se extendieron a mejoras significativas en la energía mental y la calidad del sueño. Los participantes informaron sentirse menos agotados mentalmente y experimentaron una mejor calidad de sueño después del ejercicio intenso. Los investigadores observaron la relación entre los entrenamientos intensos y la posterior alteración del sueño, lo que complica y retrasa aún más la recuperación.

Los autores del estudio señalaron que la pequeña dosis de 300 mg incluía dosis "notablemente inferiores" de extractos de cúrcuma y granada a las que se utilizan habitualmente para lograr beneficios en la recuperación, y que las posibles sinergias de estos extractos con el fructoborato de calcio merecían una mayor investigación y no podían descartarse.

"Este estudio marca la primera investigación clínica publicada sobre nuestro ingrediente estrella, el fructoborato de calcio, en el contexto de la recuperación tras el ejercicio, ampliando así nuestra extensa investigación sobre el complejo mineral patentado al mercado de la nutrición deportiva con nuevos beneficios", declaró J. Randal Wexler, vicepresidente de I+D y asesor jurídico general de FutureCeuticals. "Estos beneficios para la recuperación son un complemento natural a nuestra larga trayectoria de éxito clínico y comercial en el ámbito de las articulaciones y la movilidad".

Acerca de FutureCeuticals, Inc.

FutureCeuticals, Inc. es el desarrollador exclusivo de Promentum® Recover y líder en la investigación, el desarrollo y la fabricación de polvos y extractos de origen vegetal para los mercados de alimentos funcionales, bebidas y suplementos dietéticos.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645826/5932702/FutureCeuticals_Logo.jpg