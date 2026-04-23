발표된 임상시험, 운동 후 회복을 위한 저용량 솔루션으로서 프로멘텀® 리커버의 효능 입증

모멘스, 일리노이, 2026년 4월 23일 /PRNewswire/ -- 최근 발표된 인체 임상시험에서 칼슘 프룩토보레이트(calcium fructoborate)가 주성분으로 하고 저용량의 강황과 석류 추출물을 결합한, 퓨처슈티컬스(FutureCeuticals)의 특허 출원 중인 프로멘텀® 리커버(Promentum® Recover)가 통계적으로 유의미한 운동 후 회복 효능을 제공한다는 것이 입증됐다. 프로멘텀® 리커버는 격렬한 운동 후 근육 통증 감소, 회복감 향상, 정신적 에너지 개선 및 수면의 질 향상을 포함한 독특한 일련의 이점들을 제공하는 것으로 나타났다.

러프버러 대학교에서 실시된 이 무작위배정, 이중눈가림 및 위약 대조 시험은 여가 활동으로 운동하는 성인들을 대상으로 근육 손상을 유발하는 격렬한 운동을 마친 후 프로멘텀 리커버를 평가했다.

프로멘텀 리커버를 사용한 참여자들은 근육을 손상시키는 운동 후 72시간의 시점에 위약 대비 근육 통증이 17% 이상 감소하여, 운동 후 근육 통증이 현저히 줄어든 것으로 나타났다.

또한 프로멘텀 리커버는 회복 기간 동안 참여자들이 느끼는 기타 비신체적 측면을 유의미하게 개선했다. 운동으로 인한 피로를 직접 평가하는 질문에 응답한 개인들은 운동 후 72시간 동안 더 회복된 느낌을 받았다고 보고했으며, 이는 훈련 후 준비 상태로의 더 빠른 복귀를 나타낸다.

이러한 이점은 정신적 에너지와 수면 질의 유의미한 개선으로까지 확장됐다. 참여자들은 정신적으로 덜 소모된 느낌을 받았고, 격렬한 운동 후 더 나은 수면의 질을 경험했다고 보고했다. 연구진은 격렬한 운동과 그에 따른 수면 방해 사이의 연관성을 언급했으며, 이것이 회복을 더욱 복잡하게 만들고 지연시킨다고 말했다.

연구 저자들은 300mg의 적은 용량에 회복 효능을 달성하기 위해 일반적으로 사용되는 것보다 '현저히 낮은' 용량의 강황과 석류 추출물이 포함되었다고 언급했고, 칼슘 프룩토보레이트와 이러한 추출물들의 잠재적 시너지는 추가 임상시험을 진행할 가치가 있으며 배제할 수 없다고 밝혔다.

퓨처슈티컬스의 J. 랜달 웩슬러(J. Randal Wexler) 연구개발 및 법무 자문위원은 "이 임상시험은 운동 회복의 맥락에서 퓨처슈티컬스의 대표 성분인 칼슘 프룩토보레이트에 대한 최초의 발표된 임상 조사로, 특허받은 미네랄 복합체에 대한 당사의 광범위한 기존 임상시험을 새로 추가된 이점과 함께 스포츠 영양 시장으로 확장하는 의미가 있다"고 말했다. 이어 "이러한 회복 효능은 관절 및 이동성 분야에서의 퓨처슈티컬스의 오랜 임상 및 상업적 성공 이력을 자연스럽게 보완해 준다"고 덧붙였다.

퓨처슈티컬스 소개

퓨처슈티컬스(FutureCeuticals, Inc.)는 프로멘텀® 리커버의 독점 개발업체이며 기능성 식품, 음료, 건강보조식품 시장을 위한 식물 기반 파우더 및 추출물의 연구, 개발 및 제조 분야의 선도업체다.

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SOURCE FutureCeuticals, Inc.