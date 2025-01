Estudo da Cognizant mostra que consumidores que adotam IA podem gerar US$ 4,4 trilhões em gastos em cinco anos

Estudo conjunto entre a Cognizant e a Oxford Economics prevê que a IA impulsionará 46% das transações dos consumidores nos EUA até 2030, ressaltando a necessidade das empresas de aproveitar a IA para reimaginar as experiências dos clientes

TEANECK, N.J., 18 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hoje, a Cognizant (NASDAQ: CTSH), em colaboração com a Oxford Economics, revelou novos insights sobre como a inteligência artificial (IA) está pronta para revolucionar a jornada de compra do consumidor até 2030 e gerar um impacto econômico significativo. O estudo, New Minds, New Markets (Novas Mentes, Novos Mercados), mostra que, à medida que a renda e o poder de compra aumentam entre os entusiastas de IA de 18 a 44 anos, esse grupo demográfico comandará cerca de US$ 4,4 trilhões em gastos do consumidor influenciados pela IA nos EUA até 2030. No Reino Unido, essa projeção de gastos é estimada em US$ 690 bilhões, na Austrália US$ 669 bilhões e na Alemanha US$ 539 bilhões.

O estudo também prevê que os consumidores dos EUA que adotam a IA podem gerar quase metade (46%) dos gastos até 2030. Na Austrália, essa projeção sobe para 55% no mesmo período. Na Alemanha, é estimado em 46% e no Reino Unido, em 39%.

"À medida que as compras influenciadas pela IA evoluem, as empresas devem navegar por atitudes mistas do consumidor em relação à IA", disse Ravi Kumar S., CEO da Cognizant. "As empresas estão equilibrando a demanda por conveniência com a necessidade de controle e confiança. Compreender essas atitudes é fundamental para o desenvolvimento de soluções de IA que não apenas aumentem a conveniência, mas criem confiança em todo o potencial de como a IA pode reimaginar a experiência do cliente e desbloquear um enorme valor."

Para informar as descobertas do estudo, a Cognizant e a Oxford Economics examinaram padrões históricos de adoção de tecnologia do consumidor em uma série de dados demográficos e os agruparam em grupos com base na dinâmica comportamental. Em seguida, alinhou esses grupos com dados de uma pesquisa com 8.400 entrevistados com foco em sua abertura ao uso de IA na experiência de compra. Com 75% de todos os entrevistados observando que têm frustração com o processo de compra hoje, o estudo descobriu que o potencial transformador da IA remodelará a jornada de compra em três fases essenciais nos próximos anos: Aprender (quando os consumidores aprendem sobre novos produtos), Comprar (quando os consumidores fazem uma compra) e Usar (quando os consumidores estão no processo de usar um produto):

Os consumidores se sentem mais confortáveis usando IA na fase de descoberta de uma decisão de compra (a fase de aprendizado). Em todas as faixas etárias dos consumidores, 47% afirmam que se sentem confortáveis em usar a IA para ajudar a escolher produtos e serviços. Nessa fase, ferramentas de pesquisa com IA, recomendações personalizadas e assistentes virtuais podem ser ferramentas essenciais nos estágios de descoberta e avaliação das jornadas do consumidor. As empresas de tecnologia já estão integrando esses recursos em seus conjuntos de ferramentas voltados para o consumidor, facilitando o uso da IA pelos consumidores para coletar informações e selecionar opções.

Capitalização da oportunidade ampliada pela IA

Esse estudo ressalta o trabalho que a Cognizant está fazendo ao ajudar os líderes de negócios de todos os setores a se adaptarem aos consumidores capacitados por IA, principalmente à medida que os agentes de IA começam a potencializar mais experiências de compra do consumidor, orquestrando tarefas complexas em toda a jornada de compra. O impacto econômico estimado dessa evolução é significativo -- à medida que a adoção de IA continua a crescer, estudo New Work New World (Novo Trabalho Novo Mundo) da Cognizant e da Oxford Economics prevê que a IA poderá injetar US$ 1 trilhão na economia dos EUA até 2032.

A Cognizant está ajudando empresas a se ajustarem às novas regras de engajamento que integram a IA em ambientes familiares e apoiam o trabalho para aumentar a conveniência, garantir interoperabilidade segura e criar confiança por meio do envolvimento humano.

Para apoiar ainda mais a aceleração da adoção de IA corporativa, a Cognizant lançou o Cognizant Moment™, a próxima evolução da área de prática de experiência digital da empresa, projetada para ajudar os clientes a aproveitarem o poder da IA para reimaginar a experiência do cliente e projetar estratégias inovadoras destinadas a impulsionar o crescimento. Agora, à medida que as formas como os consumidores interagem com a tecnologia estão mudando, a Cognizant pretende fornecer aos clientes as ferramentas e os insights de que precisam para impulsionar a diferenciação, cultivar a fidelidade do cliente e se preparar para o futuro.

Também fundamental para ajudar a acelerar a adoção da IA é o programa Synapse da Cognizant, uma iniciativa global de qualificação projetada para revolucionar e reequilibrar o cenário da educação tecnológica e do desenvolvimento da força de trabalho, redefinindo oportunidades para mais de um milhão de pessoas em todo o mundo.

Para ver o estudo completo e saber mais, clique aqui.

Metodologia:

Em meados de 2024, a Cognizant e a Oxford Economics elaboraram um estudo multimodal para examinar como a IA mudará os comportamentos do consumidor e, portanto, a jornada de compra do cliente. O estudo incluiu um componente qualitativo e quantitativo: uma pesquisa com 8.400 adultos no Reino Unido, EUA, Austrália e Alemanha, e 80 entrevistas aprofundadas com consumidores nas mesmas regiões. Para consultar a metodologia completa, clique aqui.

