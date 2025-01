Cognizant-onderzoek toont aan dat consumenten die AI omarmen, $ 4,4 biljoen aan uitgaven zuillen besteden in een periode van vijf jaar

Gezamenlijk onderzoek van Cognizant en Oxford Economics voorspelt dat AI tegen 2030 46% van de consumententransacties in de VS zal bepalen, wat de noodzaak benadrukt om AI te gebruiken om klantervaringen opnieuw vorm te geven

TEANECK, N.J., 17 januari 2025 /PRNewswire/ -- Vandaag heeft Cognizant (NASDAQ: CTSH) in samenwerking met Oxford Economics nieuwe inzichten onthuld over hoe kunstmatige intelligentie (AI) tegen 2030 een revolutie teweeg zal brengen in het kooptraject van consumenten, met als gevolg een significante economische impact. Het onderzoek, New Minds, New Markets, laat zien dat naarmate het inkomen en de koopkracht van 18- tot 44-jarige AI-liefhebbers toeneemt, deze bevolkingsgroep in 2030 naar schatting 4,4 biljoen dollar aan AI-beïnvloede consumentenuitgaven zal besteden in de VS. In het Verenigd Koninkrijk worden deze uitgaven geschat op 690 miljard dollar, in Australië op 669 miljard dollar en in Duitsland op 539 miljard dollar.

Het onderzoek voorspelt ook dat Amerikaanse consumenten die AI omarmen tegen 2030 bijna de helft (46%) van de uitgaven zullen doen. In Australië stijgt deze prognose tot 55% in dezelfde periode. In Duitsland wordt het geschat op 46% en in het Verenigd Koninkrijk op 39%.

"Naarmate AI-ondersteund kopen zich ontwikkelt, moeten bedrijven navigeren door de gemengde houding van consumenten ten opzichte van AI," zegt Ravi Kumar S., CEO van Cognizant. "Ondernemingen zoeken een evenwicht tussen de vraag naar gemak en de behoefte aan controle en vertrouwen. Dit gedrag begrijpen is cruciaal voor het ontwikkelen van AI-oplossingen die niet alleen het gebruiksgemak vergroten, maar ook vertrouwen wekken in het volledige potentieel van hoe AI de klantervaring opnieuw kan vormgeven en enorme waarde kan ontsluiten."

Om de bevindingen van het onderzoek te onderbouwen, onderzochten Cognizant en Oxford Economics historische patronen van het gebruik van consumententechnologie aan de hand van verschillende demografische factoren die vervolgens werden gegroepeerd in cohorten op basis van gedragsdynamiek. Vervolgens werden deze cohorten vergeleken met gegevens uit een enquête onder 8.400 respondenten over hun bereidheid om AI te gebruiken in de koopervaring. 75% van alle respondenten geeft aan gefrustreerd te zijn over het huidige koopproces. Uit het onderzoek blijkt dat het transformerende potentieel van AI het koopproces de komende jaren in drie cruciale fasen zal veranderen: Leren (wanneer consumenten nieuwe producten leren kennen), Kopen (wanneer consumenten een aankoop doen) en Gebruiken (wanneer consumenten een product aan het gebruiken zijn):

Consumenten voelen zich het meest op hun gemak bij het gebruik van AI in de ontdekkingsfase van een aankoopbeslissing (de leerfase). Van alle leeftijdsgroepen geeft 47% aan dat ze het prettig vinden om AI te gebruiken bij het kiezen van producten en diensten. In deze fase kunnen AI-gestuurde zoektools, gepersonaliseerde aanbevelingen en virtuele assistenten essentiële hulpmiddelen zijn in de ontdekkings- en evaluatiefasen van consumententrajecten. Technologiebedrijven bouwen deze mogelijkheden al in hun consumentgerichte toolsets in, waardoor het voor consumenten gemakkelijker wordt om AI te gebruiken om informatie te verzamelen en opties te selecteren.

Tijdens de besluitvormingsfase (de koopfase) aarzelen consumenten meer.

Het comfort begint weer te groeien in de fase van de betrokkenheid na de verkoop (de gebruiksfase) . In deze fase profiteren consumenten van het vermogen van AI om hen te helpen tijd te besparen en gebruik te maken van gerichte diensten die waarde toevoegen aan hun ervaring na de aankoop. Van alle consumenten geeft bijna een derde (28%) aan dat ze het prettig vinden dat AI laaggeprijsde artikelen nabestelt. Slimme HVAC-systemen zouden bijvoorbeeld op intelligente wijze luchtfilters rechtstreeks bij de fabrikant kunnen bestellen, zodat consumenten minder zelf het moment van vervanging hoeven te bepalen en niet meer afhankelijk zijn van lokale verkopers om onderdelen op tijd te leveren.

Profiteren van de door AI verbeterde mogelijkheden

Dit onderzoek legt de focus op het werk dat Cognizant doet om bedrijfsleiders in verschillende sectoren te helpen zich aan te passen aan consumenten die AI gebruiken, vooral omdat AI-agenten steeds meer aankoopervaringen van consumenten zullen aansturen en complexe taken tijdens het kooptraject orkestreren. De geschatte economische impact van deze evolutie is enorm: naarmate de toepassing van AI blijft groeien, voorspellen Cognizant en Oxford Economics in hun onderzoek New Work New World dat AI tegen 2032 een biljoen dollar in de Amerikaanse economie kan genereren.

Cognizant helpt bedrijven zich aan te passen aan nieuwe rules of engagement die AI integreren in vertrouwde omgevingen en ondersteunend werk om het gebruiksgemak te vergroten, veilige interoperabiliteit te garanderen en vertrouwen op te bouwen door menselijke betrokkenheid.

Om de invoering van AI in bedrijven verder te versnellen, lanceerde Cognizant Cognizant Moment™, de volgende evolutie van de digital experience practice area van het bedrijf, ontworpen om klanten te helpen de kracht van AI in te zetten om klantervaringen opnieuw vorm te geven en innovatieve strategieën te ontwikkelen voor het stimuleren van groei. Nu er een verschuiving optreedt in de manieren waarop consumenten met technologie omgaan, wil Cognizant klanten de tools en inzichten geven die ze nodig hebben om zich te onderscheiden, klantenloyaliteit te cultiveren en klaar te zijn voor de toekomst.

Het Synapse-programma is ook van cruciaal belang om de invoering van AI te versnellen. Het is een wereldwijd bijscholingsinitiatief dat is ontworpen om het landschap van technologieonderwijs en de ontwikkeling van arbeidskrachten te revolutioneren en opnieuw in evenwicht te brengen door kansen te herdefiniëren voor meer dan een miljoen mensen wereldwijd.

Om het volledige onderzoek te bekijken en meer informatie in te winnen, klik hier.

Methodologie:

Medio 2024 hebben Cognizant en Oxford Economics een multimodale studie opgezet om te onderzoeken hoe AI het gedrag van consumenten zal veranderen en daarmee ook het aankooptraject. Het onderzoek omvatte zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve component: een enquête onder 8.400 volwassenen in het VK, de VS, Australië en Duitsland en 80 diepte-interviews met consumenten in dezelfde regio's. Voor de volledige methodologie, klik hier.

Over Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ontwikkelt moderne bedrijven. We helpen onze klanten met het moderniseren van technologie, het herontwerpen van processen en het transformeren van ervaringen, zodat ze koploper kunnen blijven in onze snel veranderende wereld. Samen verbeteren we het dagelijks leven. Kijk hoe op www.cognizant.com of @cognizant.

