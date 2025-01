El estudio Cognizant demuestra que los consumidores que adoptan la IA podrían gastar 4,4 billones de dólares en cinco años

Un estudio en conjunto de Cognizant y Oxford Economics predice que la IA impulsará el 46 % de las transacciones de los consumidores en EE. UU. para 2030, lo que destaca la necesidad empresarial de aprovechar la IA para reimaginar las experiencias de los clientes

TEANECK, Nueva Jersey, 18 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Cognizant (NASDAQ: CTSH), en colaboración con Oxford Economics, anunció nuevos datos sobre cómo la inteligencia artificial (IA) revolucionará el proceso de compra de los consumidores y tendrá un impacto económico importante para 2030. El estudio, New Minds, New Markets (Nuevas mentalidades, nuevos mercados), demuestra que, a medida que aumenten los ingresos y el poder adquisitivo entre las personas entusiastas de IA de 18 a 44 años, este grupo demográfico dirigirá un gasto de consumo influido por la IA estimado en 4,4 billones de dólares en EE. UU. para 2030. En el Reino Unido, esta proyección de gasto se estima en 690 mil millones de dólares, en Australia en 669 mil millones y en Alemania en 539 mil millones.

El estudio también predice que los consumidores estadounidenses que adopten la IA podrían impulsar casi la mitad (46 %) del gasto para 2030. En Australia, esta proyección se eleva al 55 % en el mismo periodo. En Alemania se estima en un 46 % y en el Reino Unido, en un 39 %.

"A medida que evolucionan las compras influenciadas por la IA, las empresas deben sortear las distintas actitudes de los consumidores hacia la IA", afirma Ravi Kumar S., director ejecutivo de Cognizant. "Las empresas están equilibrando la demanda de comodidad con la necesidad de control y confianza. Comprender estas actitudes es vital para desarrollar soluciones de IA que no solo mejoren la comodidad, sino que generen confianza en todo el potencial de cómo la IA puede reimaginar la experiencia del cliente y desbloquear un enorme valor".

Para fundamentar los hallazgos del estudio, Cognizant y Oxford Economics investigaron los patrones históricos de adopción de tecnología por parte de los consumidores en una serie de grupos demográficos y los agruparon en cohortes según sus dinámicas de comportamiento. Luego compararon estas cohortes con los datos de una encuesta, realizada a 8.400 encuestados, centrada en su predisposición a utilizar la IA en la experiencia de compra. El 75 % de los encuestados señala que el proceso de compra les resulta frustrante en la actualidad, por lo que el estudio concluye que el potencial transformador de la IA remodelará el proceso de compra en tres fases fundamentales en los próximos años: "conocer" (los consumidores conocen nuevos productos), "comprar" (los consumidores hacen una compra) y "utilizar" (los consumidores están en el proceso de utilizar un producto):

Los consumidores se sienten más cómodos utilizando la IA en la fase de descubrimiento de una decisión de compra (la fase de conocer) . En todos los grupos de edad entre los consumidores, el 47 % afirma sentirse cómodo al utilizar la IA para que los ayude a elegir productos y servicios. En esta fase, las herramientas de búsqueda potenciadas por IA, las recomendaciones personalizadas y los asistentes virtuales pueden ser herramientas esenciales en las fases de descubrimiento y evaluación de las experiencias de los consumidores. Las empresas tecnológicas ya están incorporando estas capacidades a sus herramientas de cara al consumidor, lo que les facilita usar la IA para recabar información y preseleccionar opciones.

En todos los grupos de edad entre los consumidores, el 47 % afirma sentirse cómodo al utilizar la IA para que los ayude a elegir productos y servicios. En esta fase, las herramientas de búsqueda potenciadas por IA, las recomendaciones personalizadas y los asistentes virtuales pueden ser herramientas esenciales en las fases de descubrimiento y evaluación de las experiencias de los consumidores. Las empresas tecnológicas ya están incorporando estas capacidades a sus herramientas de cara al consumidor, lo que les facilita usar la IA para recabar información y preseleccionar opciones. Durante la fase de toma de decisiones (la fase de compra), los consumidores tienen más dudas. En esta fase, los consumidores comparten sus inquietudes en torno a la seguridad y la confianza al momento de utilizar la IA. El estudio demostró que es poco probable que el 75 % de los consumidores permita a la IA volver a comprar o pagar de forma automática artículos de gran valor, sin su autorización directa. Además, solo el 16 % de las personas mayores de 55 años se sienten cómodos al utilizar la IA durante esta fase (y solo el 33 % del grupo de 18 a 44 años).

En esta fase, los consumidores comparten sus inquietudes en torno a la seguridad y la confianza al momento de utilizar la IA. El estudio demostró que es poco probable que el 75 % de los consumidores permita a la IA volver a comprar o pagar de forma automática artículos de gran valor, sin su autorización directa. Además, solo el 16 % de las personas mayores de 55 años se sienten cómodos al utilizar la IA durante esta fase (y solo el 33 % del grupo de 18 a 44 años). Los niveles de comodidad aumentan en la fase de compromiso posterior a la venta (la fase de utilización). En esta fase, los consumidores se benefician de la capacidad de la IA para ayudarles a aprovechar el ahorro de tiempo y los servicios específicos que añaden valor a su experiencia posterior a la compra. Entre todos los consumidores, casi un tercio (28 %) dijo sentirse cómodo con la IA para volver a comprar artículos de bajo costo. Por ejemplo, los sistemas inteligentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés) podrían hacer la orden de compra de los filtros de aire de reemplazo directamente al fabricante, lo que reduciría la carga de los consumidores al momento de identificar por sí mismos la necesidad de hacer los recambios o de depender de los minoristas locales para recibir los suministros a tiempo.

Aprovechar la oportunidad que brinda la IA

Este estudio destaca el trabajo que Cognizant está realizando para ayudar a los líderes empresariales de todos los sectores a adaptarse a los consumidores capacitados por la IA, en especial a medida que los agentes de IA comienzan a impulsar más experiencias de compra de los consumidores y organizan tareas complejas a lo largo del proceso de compra. El impacto económico estimado de esta evolución es importante: a medida que la adopción de la IA siga creciendo, el estudio New Work New World (Nuevos trabajos, nuevo mundo) de Cognizant y Oxford Economics predice que la IA podría inyectar 1 billón de dólares en la economía estadounidense para 2032.

Cognizant ayuda a las empresas a adaptarse a las nuevas reglas de compromiso que integran la IA en entornos familiares y apoya el trabajo para mejorar la comodidad, garantizar una interoperabilidad segura y generar confianza a través de la participación humana.

Para apoyar aún más que las empresas adopten la IA de una forma más acelerada, Cognizant lanzó Cognizant Moment™, la próxima evolución del área de práctica de experiencia digital de la empresa, diseñada para ayudar a los clientes a aprovechar el poder de la IA para reimaginar la experiencia del cliente y diseñar estrategias innovadoras dirigidas a impulsar el crecimiento. Actualmente, la forma en que los consumidores interactúan con la tecnología está cambiando, Cognizant tiene el objetivo de ofrecer a sus clientes las herramientas y la información necesarias para diferenciarse, fidelizar a sus clientes y prepararse para el futuro.

Además, para ayudar a acelerar la adopción de la IA es fundamental el programa Synapse de Cognizant, una iniciativa mundial de mejora de las competencias diseñada para revolucionar y reequilibrar el panorama de la educación tecnológica y el desarrollo de la mano de obra que redefine las oportunidades para más de un millón de personas en todo el mundo.

Para ver el estudio completo y obtener más información, haga clic aquí.

Metodología:

A mediados de 2024, Cognizant y Oxford Economics idearon un estudio multimodal para investigar cómo la IA cambiará los comportamientos de los consumidores y, por tanto, la experiencia de compra de los clientes. El estudio incluyó un componente cualitativo y otro cuantitativo: una encuesta a 8.400 adultos de Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Alemania y 80 entrevistas en profundidad a consumidores de las mismas regiones. Para conocer la metodología completa, haga clic aquí.

Acerca de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) moderniza empresas. Ayudamos a nuestros clientes a modernizar la tecnología, reinventar procesos y transformar experiencias, para mantenerse a la vanguardia en nuestro mundo en constante cambio. Juntos, estamos mejorando la vida cotidiana. Vea cómo lo hacemos en www.cognizant.com o @cognizant.

Para más información, comuníquese con:

Corporativo

Gabby Gugliocciello

[email protected]

India

Rashmi Vasisht

[email protected]

Américas/MEA/APJ

Christina Schneider

[email protected]

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que pueden constituir previsiones de futuro realizadas de conformidad con las disposiciones de salvaguardia de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, cuya exactitud está necesariamente sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre acontecimientos futuros que pueden no resultar exactos. Estas declaraciones incluyen, entre otras, las declaraciones prospectivas expresas o implícitas relativas a la adopción de la inteligencia artificial generativa, sus efectos en el gasto de los consumidores y la economía además de la eficacia y los resultados de nuestra nueva iniciativa Synapse. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino los resultados de los estudios antes mencionados, y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan a nuestro control, que podrían hacer que los resultados reales difirieran considerablemente de los contemplados en estas declaraciones prospectivas. Se advierte a los inversionistas actuales y potenciales que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente en la fecha de las mismas. Entre los factores que podrían hacer que los resultados difieran materialmente de los expresados o implícitos se incluyen las condiciones económicas generales, el impacto del desarrollo tecnológico y la competencia, la naturaleza competitiva y rápidamente cambiante de los mercados en los que competimos, el mercado competitivo de talentos y su impacto en la contratación y retención de empleados, y los demás factores analizados en nuestro informe anual más reciente en el formulario 10-K y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Cognizant no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o especificación contraria, salvo que así lo exija la legislación aplicable en materia de valores.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

FUENTE Cognizant