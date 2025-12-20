ETHGas lança mercado futuro de blocos de Ethereum com US$ 800 milhões em compromissos e rodada de investimentos inicial de US$ 12 milhões liderada pela Polychain Capital

HONG KONG, 20 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ETHGas , uma infraestrutura de liquidação para Ethereum, anuncia o lançamento do mercado futuro de blocos de Ethereum, com US$ 800 milhões em compromissos dos principais desenvolvedores de Ethereum e uma rodada de investimentos inicial de US$ 12 milhões liderada pela Polychain Capital.

A ETHGas levantou uma rodada inicial de US$ 12 milhões, liderada pela Polychain Capital, para construir o mercado de futuros blockspace do Ethereum.

A ETHGas é uma infraestrutura de liquidação que torna o espaço de blocos de Ethereum negociável, permitindo que os usuários de Ethereum e de aplicativos de computação distribuída negociem, adquiram, vendam a prazo e protejam qualquer quantidade de computação e armazenamento na blockchain.

A ETHGas aborda as restrições de processamento de Ethereum e a volatilidade dos preços do gás, por meio de futuros de transações ("pré-confirmações") em uma variedade de vencimentos e de execução precisa de ordens. A ETHGas permite que os participantes atacadistas de Ethereum reduzam os riscos no fluxo de transações, aumentem os rendimentos das apostas, reduzam a volatilidade dos preços do gás para as empresas e eliminem as taxas de gás para os consumidores.

A ETHGas trabalha em estreita colaboração com a Ethereum Foundation e segue o apelo do cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, para a criação de um mercado de futuros de gás .

A ETHGas marca o advento dos mercados futuros de blockspace do Ethereum e estabelece o blockspace como um ativo único e negociável, fundamental para a viabilidade de blockchains baseadas em proof-of-stake. A ETHGas é liderada por Kevin Lepsoe , engenheiro financeiro e ex-diretor do negócio de derivativos estruturados da Morgan Stanley na Ásia. Ele lidera uma equipe de engenheiros e desenvolvedores quantitativos provenientes do Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx e Lockheed Martin.

O lançamento da ETHGas é acompanhado pelo fechamento de uma rodada de investimentos iniciais no valor de US$ 12 milhões liderada pela Polychain e com a participação de investidores notáveis, como Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT e Amber Group, além de validadores do Ethereum, block builders e relays. Juntas, essas partes contribuíram com um compromisso inicial de US$ 800 milhões para apoiar o mercado e o desenvolvimento de produtos da ETHGas.

Sobre a ETHGas

A ETHGas é um marketplace para compromissos de blockspace do Ethereum. A ETHGas transforma a forma como os usuários interagem com a Ethereum, permitindo tempos de liquidação de baixa latência, de 3 ms, e um conjunto abrangente de produtos centrado na execução precisa de ordens. A missão da ETHGas é promover o Ethereum para uma rede em tempo real, desbloqueando a próxima etapa de sua evolução. Nossa visão é um futuro em que os usuários finais possam se proteger da volatilidade dos preços do gás, desbloquear oportunidades de rendimento adicional e melhorar sua experiência no ecossistema Ethereum.

Sobre a Polychain Capital

A Polychain Capital é uma empresa de investimentos de primeira linha focada no setor de blockchain e criptomoedas. Com a missão de promover a adoção global de tecnologias descentralizadas, a Polychain apoia projetos inovadores que redefinem as finanças, a tecnologia e o envolvimento da comunidade.

