ETHGas lance le marché à terme de la chaîne de blocage d'Ethereum avec 800 millions de dollars d'engagements et un tour de table de 12 millions de dollars mené par Polychain Capital.

HONG KONG, 20 décembre 2025 /PRNewswire/ -- ETHGas , une infrastructure de règlement pour Ethereum, annonce les débuts du marché à terme de l'espace de blocage d'Ethereum, avec 800 millions de dollars d'engagements de la part des principaux constructeurs d'Ethereum et un tour d'amorçage de 12 millions de dollars mené par Polychain Capital.

ETHGas has raised a $12M seed round, led by Polychain Capital, to build Ethereum’s blockspace futures market.

ETHGas est une infrastructure de règlement qui rend l'espace de blocage d'Ethereum négociable, permettant aux utilisateurs d'Ethereum et d'applications informatiques distribuées de négocier, d'acquérir, de vendre à terme et de couvrir tout quantum informatique et de stockage sur la blockchain.

ETHGas répond aux contraintes de traitement d'Ethereum et à la volatilité des prix du gaz, grâce à des transactions à terme ("pré-confirmations") sur une gamme d'échéances et à une exécution précise des ordres. ETHGas permet aux participants au marché de gros d'Ethereum de réduire les risques au sein du pipeline de transactions, d'améliorer les rendements de mise, tout en réduisant la volatilité des prix du gaz pour les entreprises et en éliminant les frais de gaz auprès des consommateurs.

ETHGas travaille en étroite collaboration avec la Fondation Ethereum et suit l'appel du cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, , en faveur d'un marché à terme du gaz .

ETHGas marque l'avènement des marchés à terme de l'espace de blocage d'Ethereum et établit l'espace de blocage comme actif unique et négociable, essentiel à la viabilité des preuves de participation des blockchains. ETHGas est dirigée par Kevin Lepsoe , ingénieur financier et ancien responsable des activités de Morgan Stanley dans le domaine des produits dérivés structurés en Asie. Il dirige une équipe d'ingénieurs et de développeurs quantitatifs issus de Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx et Lockheed Martin.

Le lancement d'ETHGas s'accompagne de la clôture d'un tour de table de 12 millions de dollars mené par Polychain et auquel participent des investisseurs de renom tels que Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT et Amber Group, ainsi que des validateurs, des constructeurs de blocs et des relais Ethereum. Ensemble, ces parties ont pris des engagements d'un montant initial de 800 millions de dollars pour soutenir le marché d'ETHGas et le développement de ses produits.

À propos d'ETHGas

ETHGas est un marché pour les engagements de l'espace de blocage Ethereum. ETHGas transforme la façon dont les utilisateurs interagissent avec Ethereum en permettant une faible latence, des délais de règlement de 3 ms et une gamme complète de produits centrés sur l'exécution précise des ordres. La mission d'ETHGas est de faire évoluer Ethereum vers un réseau en temps réel qui entamera la prochaine étape de son évolution. Nous envisageons un avenir où les utilisateurs finaux pourront se protéger de la volatilité du prix du gaz, libérer des possibilités de rendement supplémentaire et améliorer leur expérience au sein de l'écosystème Ethereum.

À propos de Polychain Capital

Polychain Capital est une société d'investissement de premier plan axée sur la blockchain et les crypto-monnaies. Avec pour mission de faire progresser l'adoption mondiale des technologies décentralisées, Polychain soutient des projets innovants qui redéfinissent la finance, la technologie et l'engagement communautaire.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2849668/ETHGas_Seed_Fund.jpg