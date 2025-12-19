ETHGas debuteert Ethereums Blockspace Futures Market met $800 miljoen aan verbintenissen en $12 miljoen seed-ronde onder leiding van Polychain Capital

HONGKONG, 20 december 2025 /PRNewswire/ -- ETHGas, een afwikkelingsinfrastructuur voor Ethereum, kondigt het debuut aan van Ethereums Blockspace Futures Market, met US $ 800 miljoen aan verbintenissen van toonaangevende bouwers in Ethereum en een seed-ronde van $ 12 miljoen onder leiding van Polychain Capital.

ETHGas is een afwikkelingsinfrastructuur die de blokruimte van Ethereum verhandelbaar maakt, waardoor gebruikers van Ethereum en gedistribueerde computertoepassingen elk kwantum van berekening en opslag op de blockchain kunnen handelen, verwerven, verkopen en hedgen.

ETHGas pakt de bewerkingsbeperkingen van Ethereum en de volatiliteit van de gasprijs aan door middel van transactiefutures ("voorbevestigingen") in een hele reeks looptijden en nauwkeurige orderuitvoering. ETHGas stelt Ethereums groothandeldeelnemers in staat om de risico's binnen de transactiepijplijn te verminderen, de staking-opbrengsten te verhogen en tegelijkertijd de volatiliteit van de gasprijzen voor ondernemingen te verminderen en gaskosten voor consumenten te elimineren.

ETHGas werkt nauw samen met de Ethereum Foundation en volgt Ethereum-medeoprichter Vitalik Buterins oproep voor een gas futures-markt.

ETHGas viert de komst van Ethereums Blockspace Futures Market en vestigt blockspace als een unieke en verhandelbare activasleutel voor de levensvatbaarheid van proof-of-stake blockchains. ETHGas wordt geleid door Kevin Lepsoe, financieel ingenieur en voormalig hoofd van de afdeling gestructureerde derivaten van Morgan Stanley in Azië. Hij leidt een team van ingenieurs en kwantitatieve ontwikkelaars van Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx en Lockheed Martin.

De lancering van ETHGas gaat gepaard met de afsluiting van een seed-ronde van $ 12 miljoen onder leiding van Polychain en met opmerkelijke investeerders zoals Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT en Amber Group, evenals Ethereum-validatoren, blockbouwers en relays. Samen hebben deze partijen een initiële bijdrage van US $ 800 miljoen geleverd in verbintenissen om de marktplaats en productontwikkeling van ETHGas te ondersteunen.

ETHGas is een marktplaats voor Ethereum-blockspaceverbintenissen. ETHGas transformeert de manier waarop gebruikers met Ethereum omgaan door lage latentie, afwikkelingstijden van 3 ms en een veelomvattend productpakket dat is gericht op het mogelijk maken van nauwkeurige orderuitvoering. De missie van ETHGas is om Ethereum te bevorderen in een realtime netwerk dat de volgende fase van zijn evolutie ontgrendelt. We stellen ons een toekomst voor waarin eindgebruikers zich kunnen beschermen tegen de volatiliteit van de gasprijs, kansen voor extra opbrengst kunnen ontsluiten en hun ervaring binnen het Ethereum-ecosysteem kunnen verbeteren.

Polychain Capital is een vooraanstaand beleggingsbedrijf dat zich richt op de blockchain- en cryptocurrencyruimte. Met een missie om de wereldwijde acceptatie van gedecentraliseerde technologieën te bevorderen, ondersteunt Polychain innovatieve projecten die financiën, technologie en betrokkenheid van de gemeenschap herdefiniëren.

