ETHGas startet den Ethereum-Blockspace-Terminmarkt mit Zusagen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar und einer Seed-Runde über 12 Millionen US-Dollar unter Führung von Polychain Capital

HONG KONG, 20. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ETHGas , eine Abwicklungsinfrastruktur für Ethereum, kündigt den Start von Ethereums Blockspace-Terminmarkt an, mit Zusagen in Höhe von 800 Millionen US-Dollar von führenden Akteuren im Ethereum-Ökosystem sowie einer von Polychain Capital geleiteten Seed-Runde über 12 Millionen US-Dollar.

ETHGas has raised a $12M seed round, led by Polychain Capital, to build Ethereum’s blockspace futures market.

ETHGas ist eine Abwicklungsinfrastruktur, die den Ethereum-Blockspace handelbar macht und es Nutzern von Ethereum sowie verteilten Rechenanwendungen ermöglicht, beliebige Mengen an Rechenleistung und Speicherplatz auf der Blockchain zu handeln, zu erwerben, weiterzuverkaufen und abzusichern.

ETHGas begegnet den Verarbeitungsbeschränkungen von Ethereum sowie der Volatilität der Gaspreise durch Transaktionsfutures („Vorbestätigungen") über verschiedene Laufzeiten hinweg und durch eine präzise Auftragsausführung. ETHGas hilft institutionellen Teilnehmern im Ethereum-Markt, Risiken innerhalb der Transaktionspipeline zu reduzieren, Staking-Erträge zu erhöhen, die Volatilität der Gaspreise für Unternehmen zu verringern sowie Gasgebühren für Verbraucher zu eliminieren.

ETHGas arbeitet in enger Abstimmung mit der Ethereum Foundation und folgt dem Aufruf von Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin für einen Gas-Terminmarkt .

ETHGas markiert den Beginn von Ethereums Blockspace-Terminmärkten und etabliert Blockspace als einzigartigen, handelbaren Vermögenswert, der für die Lebensfähigkeit von Proof-of-Stake-Blockchains entscheidend ist. ETHGas wird von Kevin Lepsoe geleitet , einem Finanzingenieur und ehemaligen Leiter des Geschäftsbereichs strukturierte Derivate von Morgan Stanley in Asien. Er leitet ein Team von Ingenieuren sowie Quant-Entwicklern, die von Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx und Lockheed Martin kommen.

Der Start von ETHGas geht mit dem Abschluss einer Seed-Runde über 12 Millionen US-Dollar einher, die unter Führung von Polychain erfolgt und an der sich namhafte Investoren wie Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT und Amber Group sowie Ethereum-Validierer, Block-Builder und Relays beteiligen. Zusammen haben diese Parteien zunächst 800 Millionen US-Dollar an Zusagen zur Unterstützung des Marktes und der Produktentwicklung von ETHGas beigesteuert.

Informationen zu ETHGas

ETHGas ist ein Marktplatz für Ethereum-Blockspace-Zusagen. ETHGas verändert die Art und Weise, wie Nutzer mit Ethereum interagieren, indem es niedrige Latenzzeiten, Abwicklungszeiten von 3 ms sowie eine umfassende Produktpalette mit Schwerpunkt auf präziser Auftragsausführung ermöglicht. ETHGas hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ethereum zu einem Echtzeit-Netzwerk weiterzuentwickeln, das die nächste Stufe seiner Entwicklung freischaltet. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der Endnutzer sich vor der Volatilität der Gaspreise schützen, Möglichkeiten für zusätzliche Erträge erschließen und ihre Erfahrungen mit dem Ethereum-Ökosystem verbessern können.

Informationen zu Polychain Capital

Polychain Capital ist eine führende Investmentfirma, die sich auf den Bereich Blockchain und Kryptowährungen konzentriert. Mit dem Ziel, die weltweite Einführung dezentraler Technologien voranzutreiben, unterstützt Polychain innovative Projekte, um die Bereiche Finanzen, Technologie und gesellschaftliches Engagement neu zu definieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2849668/ETHGas_Seed_Fund.jpg