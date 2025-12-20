ETHGas estrena el mercado de futuros de blockspace de Ethereum con 800 millones de dólares en compromisos y una ronda de financiación inicial de 12 millones de dólares liderada por Polychain Capital

HONG KONG , 20 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- ETHGas , una infraestructura de liquidación para Ethereum, anuncia el debut del mercado de futuros de blockspace de Ethereum, con compromisos por valor de 800 millones de dólares estadounidenses de los principales desarrolladores de Ethereum y una ronda de financiación inicial de 12 millones de dólares liderada por Polychain Capital.

ETHGas es una infraestructura de liquidación que permite comercializar el blockspace de Ethereum, lo que permite a los usuarios de Ethereum y a las aplicaciones informáticas distribuidas intercambiar, adquirir, vender a plazo y cubrir cualquier cantidad de computación y almacenamiento en blockchain.

ETHGas aborda las limitaciones de procesamiento de Ethereum y la volatilidad del precio del gas, a través de futuros de transacciones ("preconfirmaciones") con distintos vencimientos y una ejecución precisa de las órdenes. ETHGas permite a los participantes mayoristas de Ethereum reducir los riesgos dentro del proceso de transacción, mejorar los rendimientos del staking, a la vez que reduce la volatilidad del precio del gas para las empresas y elimina las tarifas de gas para los consumidores.

ETHGas trabaja en estrecha colaboración con la Fundación Ethereum y sigue la petición del cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, de crear un mercado de futuros de gas .

ETHGas marca la llegada de los mercados de futuros de blockspace de Ethereum y establece blockspace como un activo único y negociable clave para la viabilidad de las blockchains de proof-of-stake (prueba de participación). ETHGas está dirigida por Kevin Lepsoe , ingeniero financiero y antiguo director del negocio de derivados estructurados de Morgan Stanley en Asia. Dirige un equipo de ingenieros y desarrolladores cuantitativos procedentes de Morgan Stanley, Deutsche Bank, HKEx y Lockheed Martin.

El lanzamiento de ETHGas va acompañado del cierre de una ronda de financiación inicial de 12 millones de dólares liderada por Polychain y en la que participan inversores destacados como Stake Capital, BlueYard Capital, Lafayette Macro Advisors, SIG DT y Amber Group, así como validadores, creadores de bloques y retransmisores de Ethereum. En conjunto, estas partes han aportado un compromiso inicial de 800 millones de dólares estadounidenses para apoyar el mercado y el desarrollo de productos de ETHGas.

Acerca de ETHGas

ETHGas es un mercado para compromisos de blockspace de Ethereum. ETHGas transforma la forma en que los usuarios interactúan con Ethereum al permitir una baja latencia, tiempos de liquidación de 3 ms y una completa gama de productos centrada en la ejecución precisa de órdenes. La misión de ETHGas es impulsar Ethereum hacia una red en tiempo real que abra la siguiente etapa de su evolución. Prevemos un futuro en el que los usuarios finales puedan protegerse de la volatilidad de los precios del gas, desbloquear oportunidades de rendimiento adicional y mejorar su experiencia dentro del ecosistema Ethereum.

Acerca de Polychain Capital

Polychain Capital es una empresa de inversión de primer nivel centrada en el ámbito de la blockchain y las criptomonedas. Con la misión de promover la adopción mundial de tecnologías descentralizadas, Polychain apoya proyectos innovadores que redefinen las finanzas, la tecnología y la participación de la comunidad.

