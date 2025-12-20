ETHGas 推出以太坊區塊空間期貨市場，獲 8 億美元承諾資金及 1,200 萬美元種子輪融資，由 Polychain Capital 領投

香港2025年12月21日 /美通社/ -- 以太坊 (Ethereum) 的結算基礎設施 EthGas 宣佈以太坊區塊空間期貨市場正式上線，獲得以太坊頂尖開發者 8 億美元資金承諾，並完成由 Polychain Capital 領投的 1,200 萬美元種子輪融資。

EthGas 是結算基礎架構，使以太坊的區塊空間可交易化，讓以太坊用戶與分散式運算應用程式使用者得以在區塊鏈上交易、取得、轉售及對沖任何數量的運算與儲存資源。

ETHGas 已完成由 Polychain Capital 領投的 1,200 萬美元種子輪融資，用於構建以太坊區塊空間期貨市場。

ETHGas 透過提供不同到期日的交易期貨（「預確認」）及精準訂單執行，解決以太坊的處理限制與氣價波動問題。EthGas 使以太坊的批發參與者能夠降低交易渠道內的風險，提升質押收益，同時降低企業天然氣價格波動並消除消費者的天然氣費用。

ETHGas 與 以太坊基金會 (Ethereum Foundation) 緊密合作，並響應以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 對建立天然氣期貨市場的倡議 。

EthGas 標誌著以太坊區塊空間期貨市場的出現，並將區塊 空間建立 為股權證明區塊鏈可行性的獨特且可交易的資產關鍵。EthGas 由金融工程師 Kevin Lepsoe 領導，他是摩根士丹利 (Morgan Stanley) 亞洲結構性衍生品業務的前主管。他領導了摩根士丹利 (Morgan Stanley)、德意志銀行 (Deutsche Bank)、香港交易所 (HKEx) 和 Lockheed Martin 的工程師和定量開發人員團隊。

ETHGas 的推出伴隨著一輪 1,200 萬美元的種子輪融資完成，本輪融資由 Polychain 領投，知名投資者包括 Stake Capital、BlueYard Capital、Lafayette Macro Advisors、SIG DT 及 Amber Group，同時參與的還有以太坊驗證者、區塊建設者及中繼服務提供者。這些合作夥伴共同承諾提供 8 億美元的初始資金，用以支持 ETHGas 的市場平台與產品開發。

ETHGas 簡介

EthGas 是以太坊 (Ethereum) 區塊空間期貨市場。ETHGas 透過實現低延遲、3 毫秒的結算時間，以及以精準訂單執行為核心的完整產品套件，徹底改變用戶與以太坊的互動方式。ETHGas 的使命是推動以太坊邁向即時網絡，開啟其演進的下一階段。我們展望的未來：終端用戶將能抵禦 gas 價格波動的衝擊，發掘額外收益機會，並在以太坊生態系統中獲得更佳體驗。

Polychain Capital 簡介

Polychain Capital 為頂尖投資公司，專注於區塊鏈與加密貨幣領域。Polychain 秉持推動去中心化技術全球普及的使命，支持重新定義金融，科技和社區參與的創新項目。

SOURCE ETHGas