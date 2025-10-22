Excelencia todo en uno: Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3): la pantalla de dibujo definitiva para creativos

LOS ÁNGELES, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Huion lanza de manera oficial la muy esperada pantalla de dibujo Kamvas Pro 24 (Gen 3). Este nuevo modelo está diseñado para comunidades artísticas profesionales, en particular para aquellas que buscan una pantalla con lápiz de gran tamaño con características de vanguardia, una experiencia natural con el lápiz y una calidad de pantalla nítida.

A medida que Huion continúa con su estrategia de desarrollo continuo y responde a los rápidos avances en los sectores de la pintura digital, el diseño y los medios de comunicación, la iteración y actualización del Kamvas Pro 24 (4K) anterior son inminentes.

Kamvas Pro 24 (Gen 3) incorpora todas las actualizaciones de la línea Gen 3 de Huion, incluidas la icónica PenTech 4.0, que ofrece una experiencia de dibujo más sensible, y el Canvas Glass con propiedades antirreflejos, que proporciona una textura táctil similar al papel.

Además, Kamvas Pro 24 (Gen 3) cuenta con una resolución 4K y colores intensos, lo que ofrece una calidad de imagen superior y colores vibrantes para los artistas que buscan una experiencia visual fluida y nítida.

Con su pantalla de 23,8 pulgadas, proporciona un espacio amplio para su lienzo, lo que le permite ser más coherente y sumergirse más en su proceso creativo. También admite la división de pantalla y la función multitáctil, lo que le permite maximizar la productividad. Si está dudando entre pantallas de gran tamaño, Kamvas Pro 24 (Gen 3) es la opción más obvia.

Kamvas Pro 24 (Gen 3) supera a sus competidores con una precisión de color ΔE<1 líder en el sector y una amplia cobertura de gama (99 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 y 98 % Display P3), lo que la convierte en la herramienta perfecta para los creativos que exigen una alta precisión de color en sus proyectos.

Kamvas Pro 24 (Gen 3) no solo es una potencia en cuanto a rendimiento, sino que también cuenta con un diseño minimalista y de alta gama. Incluye el mando Keydial Remote K40 para acceder rápidamente a los accesos directos y dos bolígrafos para diferentes preferencias, lo que garantiza que tenga todo lo necesario para comenzar a trabajar de inmediato. Esto ayuda a los artistas digitales, diseñadores gráficos, fotógrafos y otros creativos en varios campos a trabajar de manera más eficaz y a obtener resultados superiores.

Huion es una marca líder en el sector de fabricación de equipos creativos digitales, comprometida con proporcionar a los creadores de todo el mundo las herramientas más avanzadas para ampliar los límites de la creatividad.

