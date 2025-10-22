Excelencia todo en uno: Huion Kamvas Pro 24 (3ª generación): la pantalla de dibujo definitiva para creativos

LOS ANGELES, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Huion lanza oficialmente la esperadísima pantalla de dibujo Kamvas Pro 24 (3ª generación). Este nuevo modelo está diseñado para profesionales del arte, especialmente para quienes buscan una pantalla interactiva de gran tamaño con funciones de vanguardia, una experiencia de dibujo natural y una calidad de imagen nítida.

A medida que Huion continúa con su estrategia de desarrollo continuo y responde a los rápidos avances en las industrias de la pintura digital, el diseño y los medios, la iteración y actualización de la anterior Kamvas Pro 24 (4K) es inminente.

Kamvas Pro 24 (3ª generación) incorpora todas las mejoras de la línea Huion de 3ª generación, incluyendo el icónico PenTech 4.0, que ofrece una experiencia de dibujo más sensible, y el Canvas Glass con propiedades antirreflejos, que proporciona una textura táctil similar a la del papel.

Además, Kamvas Pro 24 (3ª generación) cuenta con una resolución 4K y colores intensos, ofreciendo una calidad de imagen superior y colores vibrantes para los artistas que buscan una experiencia visual fluida y nítida.

Con su pantalla de 23,8 pulgadas, esta pantalla ofrece un amplio espacio para su lienzo, lo que le permite una mayor consistencia e inmersión en su proceso creativo. Además, admite la división de pantalla y la función multitáctil, lo que le permite maximizar la productividad. Si está considerando una pantalla de gran tamaño, Kamvas Pro 24 (3ª generación) es la opción ideal.

Kamvas Pro 24 (3ª generación) supera a la competencia con una precisión de color ΔE<1 líder en la industria y una amplia cobertura de gama cromática (99 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 y 98 % Display P3), lo que la convierte en la herramienta perfecta para creativos que exigen una alta precisión de color en sus proyectos.

Kamvas Pro 24 (3ª generación) no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también cuenta con un diseño minimalista y de alta gama. Incluye el control remoto Keydial K40 para acceder rápidamente a los atajos y dos lápices para diferentes preferencias, lo que garantiza que tengas todo lo necesario para empezar desde el primer momento. Esto ayuda a artistas digitales, diseñadores gráficos, fotógrafos y otros creativos de diversos campos a trabajar con mayor eficiencia y lograr resultados superiores.

Acerca de Huion

Huion es una marca líder en la industria de fabricación de equipos creativos digitales, comprometida a proporcionar a creadores de todo el mundo las herramientas más avanzadas para expandir los límites de la creatividad.

Para más información sobre Kamvas Pro 24 (3ª generación), visite [huion.com] o siga su cuenta oficial de Instagram @huiontablet.