L'excellence tout-en-un : Huion Kamvas Pro 24 (Gen 3) - L'écran de dessin ultime pour les créatifs

LOS ANGELES, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Huion lance officiellement le très attendu écran de dessin Kamvas Pro 24 (Gen 3). Ce nouveau modèle est conçu pour les professionnels de l'art, en particulier ceux qui recherchent un écran à stylet de grande taille avec des fonctionnalités de pointe, une expérience de stylet naturelle et une qualité d'affichage exceptionnelle.

Huion poursuit sa stratégie de développement continu et réagit aux progrès rapides de la peinture numérique, du design et des industries des médias. L'itération et la mise à jour de la précédente Kamvas Pro 24 (4K) sont imminentes.

Kamvas Pro 24 (Gen 3) bénéficie de toutes les améliorations de la gamme Gen 3 de Huion, y compris l'emblématique PenTech 4.0, qui offre une expérience de dessin plus sensible et le Canvas Glass aux propriétés antireflet, qui offre une texture tactile semblable à celle du papier.

Par ailleurs, Kamvas Pro 24 (Gen 3) affiche une résolution 4K et des couleurs riches, offrant une qualité d'image supérieure et des couleurs éclatantes aux artistes à la recherche d'une expérience visuelle fluide et nette.

D'une taille de 23,8 pouces, cet écran offre un espace spacieux pour votre toile, ce qui vous permet d'être plus cohérent et immersif dans votre processus de création. Il prend également en charge la division d'écran et la fonction multitactile, ce qui vous permet d'optimiser votre productivité. Si vous devez choisir entre des écrans de grande taille, le Kamvas Pro 24 (Gen 3) est une évidence.

Kamvas Pro 24 (Gen 3) surpasse ses concurrents avec une précision des couleurs ΔE<1 et une large couverture de gamme de couleurs (99 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 98 % DCI-P3 et 98 % Display P3), ce qui en fait l'outil idéal pour les créatifs qui exigent une grande précision des couleurs dans leurs projets.

Le Kamvas Pro 24 (Gen 3) n'est pas seulement un concentré de performances, il possède également un design minimaliste et haut de gamme. Il est livré avec la télécommande Keydial Remote K40 pour un accès rapide aux raccourcis et avec deux stylets pour des préférences différentes, ce qui garantit que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour commencer dès la sortie de la boîte. Cela permet aux artistes numériques, aux graphistes, aux photographes et aux autres créatifs de tous les domaines de travailler plus efficacement et d'obtenir des résultats de qualité supérieure.

À propos de Huion

Huion est une marque de premier plan dans le secteur de la fabrication d'équipements créatifs numériques, qui s'engage à fournir aux créateurs du monde entier les outils les plus avancés pour repousser les limites de la créativité.

Pour plus d'informations sur le Kamvas Pro 24 (Gen 3), rendez-vous sur [huion.com] ou suivez son compte Instagram officiel @huiontablet.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795367/Kamvas_Pro_24__Gen_3__2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2795368/Kamvas_Pro_24__Gen_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpg