オールインワンの卓越性：Huion Kamvas Pro 24（Gen 3） - クリエイターのための究極の描画ディスプレイ

ロサンゼルス、2025年10月22日 /PRNewswire/ -- Huionは待望のKamvas Pro 24（Gen 3）描画ディスプレイを正式にリリースしました。この新しいモデルは、特に最先端の機能、自然なペン操作、鮮明な表示品質を備えた大型のペン・ディスプレイを求めるプロのアート・コミュニティ向けに設計されています。

Huionは、デジタル・ペインティング、デザイン、メディア業界の急速な進歩に対応し、継続的な開発戦略を継続しています。その中で、前モデルKamvas Pro 24（4K）の改良版とアップグレード版が間もなく登場します。

Kamvas Pro 24（Gen 3）は、HuionのGen 3ラインアップのアップグレードをすべて実装しています。たとえば、代表的な新機能PenTech 4.0ではより高い感度で繊細な描画体験を実現し、反射防止機能を備えたCanvas Glassは紙のような質感と描き心地を提供します。

さらに、Kamvas Pro 24（Gen 3）は4K解像度と豊かな色彩を誇り、滑らかで鮮明な視覚体験を求めるアーティストに優れた画質と鮮やかな色彩を提供します。

23.8インチの画面を備えたこのディスプレイは、キャンバスに広々としたスペースを提供し、作成プロセスの一貫性と没入感を高めます。また、画面分割とマルチタッチ機能もサポートしており、生産性を最大限に高めることができます。大型画面のディスプレイで迷っているなら、Kamvas Pro 24（Gen 3）を選ぶのが正解です。

Kamvas Pro 24（Gen 3）は、業界をリードするΔE<1の色精度と広い色域カバレッジ（sRGB 99%、Adobe RGB 99%、DCI-P3 98%、Display P3 98%）で競合製品を凌駕しており、高い色精度をプロジェクトに要求するクリエイターにとって最適なツールとなっています。

Kamvas Pro 24（Gen 3）は、高いパフォーマンスだけでなく、ミニマリスティックでハイエンドなデザインも特徴としています。ショートカットにすばやくアクセスできるKeydial Remote K40と、さまざまな設定に使用できるデュアル・ペンが付属。必要なものはすべて揃っているため、箱から出してすぐに使い始めることができます。これにより、デジタル・アーティスト、グラフィック・デザイナー、写真家など、さまざまな分野のクリエイターがより効率的に作業し、優れた成果を達成できるようになります。

Huion について

Huionはデジタル・クリエイティブ機器製造業界の大手ブランドであり、世界中のクリエイターに創造性の限界を押し広げる最先端のツールを提供することに尽力しています。

Kamvas Pro 24（Gen 3）の詳細については、[huion.com]をご覧いただくか、公式Instagramアカウント@huiontabletをフォローしてください。

