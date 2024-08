Expansão da presença global da Zoomlion: Entregas, exibições e engajamento em projetos reconhecidos em todo o mundo

Adaptação de soluções de engenharia para alavancar o crescimento internacional

CHANGSHA, China, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 01157.HK), uma das principais fabricantes de equipamentos avançados, continua a se destacar no mercado global, apresentando um desempenho impressionante em diversas regiões, desde os desertos escaldantes do Oriente Médio até as complexas áreas de mineração da América do Sul. A empresa se dedica continuamente a fornecer soluções de maquinário de engenharia que atendam às necessidades locais, atuando com uma abordagem dupla de expansão internacional e desenvolvimento localizado.

Zoomlion firma acordo com parceiros da Arábia Saudita

Os produtos da Zoomlion seguem com bom desempenho nos mercados globais. Desde os desertos escaldantes do Oriente Médio até as complexas áreas de mineração da América do Sul, a empresa mantém o compromisso de fornecer soluções de maquinário de engenharia que melhor atendam às necessidades locais.

Em uma comemoração do 17º aniversário de sua subsidiária do Golfo em Dubai, a Zoomlion recebeu pedidos no valor de 200 milhões de yuans (US$ 27,6 milhões) e quase 100 milhões de yuans (US$ 13,8 milhões) no Dia do Cliente de Tabuk, na Arábia Saudita. A empresa também participa da construção de ferrovias de alta velocidade e dos projetos do Riyadh King Salman Park oferecendo soluções localizadas que atendem às necessidades específicas da região.

No Sudeste Asiático, foi realizada recentemente uma cerimônia inovadora para a Estação Gombak da East Coast Railway, na Malásia, e também foi realizada com sucesso uma cerimônia de entrega de lotes de máquinas de mineração em Sumatra, na Indonésia, onde a Zoomlion entregou quase 30 unidades de equipamentos avançados de mineração, incluindo os caminhões basculantes ZT105 e as escavadeiras ZE750G.

A Zoomlion abriu uma nova filial em Itajaí, Brasil, aumentando para 12 o número de escritórios locais, e sua participação no mercado de caminhões-bomba de concreto subiu para mais de 70%. A Zoomlion também apresentou seu maquinário na Exponor do Chile, oferecendo produtos e soluções competitivos.

Na feira eRobocze, na Polônia, em junho deste ano, as miniescavadeiras da Zoomlion atraíram muita atenção. As máquinas compactas, porém potentes, demonstraram sua versatilidade e eficiência, atendendo as demandas específicas do mercado europeu.

Na África, foi entregue com sucesso o primeiro lote de sondas de perfuração rotativas da Zoomlion na Nigéria em apoio a projetos de extração de gás natural. Para facilitar a execução rápida do projeto, o valor total das sondas de perfuração rotativas encomendadas pela equipe local de construção do projeto de instalações de apoio à mineração de gás natural chegou a quase 50 milhões de yuans (US$ 6,9 milhões).

As recentes conquistas da Zoomlion consolidaram a reputação da empresa no mundo inteiro e a marca hoje é sinônimo de máquinas de construção eficientes, de alta qualidade e que não agridem o meio ambiente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477037/image.jpg

FONTE Zoomlion