Zoomlion élargit sa présence mondiale : Livraisons, expositions et engagements de projets reconnus dans le monde entier

Personnali ser les solutions d'ingénierie pour favoriser la croissance internationale

CHANGSHA, Chine, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK), l'un des principaux fabricants d'équipements de pointe, continue d'exceller sur le marché mondial et d'afficher des performances remarquables dans diverses régions, des déserts brûlants du Moyen-Orient aux paysages miniers sinueux de l'Amérique du Sud. L'entreprise se consacre à la fourniture de solutions de machines d'ingénierie qui répondent aux besoins locaux, en adoptant une double approche d'expansion internationale et de développement local.

Zoomlion Signs Agreement with Saudi Arabian Partners

Les produits de Zoomlion continuent à bien se comporter sur les marchés mondiaux. Des déserts brûlants du Moyen-Orient aux mines sinueuses d'Amérique du Sud, l'entreprise s'engage à fournir des solutions de machines d'ingénierie qui répondent au mieux aux besoins locaux.

Lors du 17e anniversaire de sa filiale du Golfe à Dubaï, Zoomlion a obtenu des commandes d'une valeur de 200 millions de yuans (27,6 millions de dollars américains) et près de 100 millions de yuans (13,8 millions de dollars américains) lors du Tabuk Customer Day en Arabie Saoudite. L'entreprise participe également à la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et aux projets du parc du roi Salman à Riyad, avec des solutions localisées qui répondent aux besoins spécifiques de la région.

En Asie du Sud-Est, une cérémonie d'inauguration des travaux de la gare de Gombak de l'East Coast Railway a eu lieu récemment en Malaisie et une cérémonie de livraison de lots de machines minières s'est déroulée avec succès à Sumatra, en Indonésie, où Zoomlion a remis près de 30 unités d'équipements miniers de pointe, notamment des camions à benne ZT105 et des excavateurs ZE750G.

Zoomlion a ouvert une nouvelle succursale à Itajaí, au Brésil, portant à 12 le nombre de ses agences locales et sa part de marché dans le secteur des camions-pompes à béton est passée à plus de 70 %. Zoomlion a également présenté des machines à l'Exponor du Chili, avec des produits et des solutions compétitifs.

Lors du salon eRobocze en Pologne en juin dernier, les mini-pelles de Zoomlion ont fait l'objet d'une attention particulière. Ces machines compactes, mais puissantes, ont démontré leur polyvalence et leur efficacité, répondant ainsi aux besoins spécifiques du marché européen.

En Afrique, le premier lot de foreuses rotatives Zoomlion a été livré avec succès au Nigeria pour des projets d'extraction de gaz naturel. Pour faciliter la construction rapide du projet, la valeur totale des appareils de forage rotatifs commandés par la partie locale chargée de la construction des installations d'appui au projet d'exploitation du gaz naturel a atteint près de 50 millions de yuans (6,9 millions de dollars).

Les récentes réalisations de Zoomlion ont consolidé la réputation de l'entreprise dans le monde entier et la marque est désormais synonyme de machines de construction efficaces, de haute qualité et respectueuses de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2477007/image.jpg