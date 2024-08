Erweiterte globale Präsenz von Zoomlion: weltweit anerkannte Lieferungen, Ausstellungen und Projekteinsätze

Maßgefertigte Engineering-Lösungen, um das internationale Wachstum voranzutreiben

CHANGSHA, China, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. („Zoomlion", 01157.HK), ein führender Hersteller fortschrittlicher Ausrüstungen, zeichnet sich auf dem globalen Markt weiterhin aus und zeigt bemerkenswerte Leistungen in verschiedenen Regionen, von den sengenden Wüsten des Nahen Ostens bis zu den komplexen Bergbaulandschaften Südamerikas. Das Unternehmen ist nach wie vor bestrebt, Maschinenbaulösungen zu liefern, die den lokalen Bedürfnissen gerecht werden. Dabei verfolgt es einen doppelten Ansatz: internationale Expansion und lokale Entwicklung.

Zoomlion Signs Agreement with Saudi Arabian Partners

Die Produkte von Zoomlion sind auf den globalen Märkten weiterhin erfolgreich. Ob in den heißen Wüsten des Nahen Ostens oder in den komplexen Minen Südamerikas − das Unternehmen ist stets bestrebt, Maschinenbaulösungen zu liefern, die den lokalen Anforderungen am besten entsprechen.

Anlässlich des 17-jährigen Bestehens seiner Tochtergesellschaft in Dubai sicherte sich Zoomlion auf dem Tabuk Customer Day in Saudi-Arabien Aufträge im Wert von 200 Millionen Yuan (27,6 Millionen US-Dollar) und fast 100 Millionen Yuan (13,8 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen ist auch am Bau von Hochgeschwindigkeitszügen und am King Salman Park in Riad beteiligt, wobei es lokale Lösungen anbietet, die den spezifischen Bedürfnissen der Region gerecht werden.

In Südostasien wurde vor kurzem in Malaysia der erste Spatenstich für den Bahnhof Gombak der East Coast Railway gesetzt. Hingegen fand in Sumatra, Indonesien, eine erfolgreiche Auslieferungszeremonie von Bergbaumaschinen statt, bei der Zoomlion fast 30 Einheiten fortschrittlicher Bergbaumaschinen übergab, darunter die ZT105 Muldenkipper und ZE750G Bagger.

Zoomlion eröffnete eine neue Niederlassung in Itajaí, Brasilien, wodurch sich die Zahl seiner lokalen Büros auf 12 erhöhte und der Marktanteil bei Betonpumpenfahrzeugen auf über 70 % stieg. Zoomlion stellte auch auf der chilenischen Exponor Maschinen aus und bot wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen an.

Auf der polnischen eRobocze Show im Juni dieses Jahres fanden die Minibagger von Zoomlion große Beachtung. Die kompakten und dennoch leistungsstarken Maschinen demonstrierten ihre Vielseitigkeit und Effizienz und entsprachen den spezifischen Anforderungen des europäischen Marktes.

In Afrika wurde die erste Serie Drehbohranlagen von Zoomlion erfolgreich nach Nigeria geliefert, um Erdgasförderprojekte zu unterstützen. Um den raschen Bau des Projekts zu erleichtern, wurden von der örtlichen Baugruppe für die Erdgasförderanlagen Drehbohranlagen im Gesamtwert von fast 50 Mio. Yuan (6,9 Mio. US$) bestellt.

Die jüngsten Erfolge von Zoomlion haben den Ruf des Unternehmens in der ganzen Welt gefestigt und die Marke steht heute für effiziente, hochwertige und umweltfreundliche Baumaschinen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2477007/image.jpg