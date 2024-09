Explosão de centimilionários: América e China dominam o clube dos super-ricos

LONDRES, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Atualmente, existem 29.350 indivíduos em todo o mundo com ativos líquidos investíveis de US$ 100 milhões ou mais, de acordo com o Centi-Millionaire Report 2024 divulgado hoje pelos consultores de migração de investimentos e patrimônio da Henley & Partners.

Esse clube exclusivo cresceu globalmente 54% na última década, tendo a América e a China passado por uma explosão de centimilionários, superando significativamente o território europeu.

A ascensão da China foi a mais impressionante, sua população centimilionária expandindo 108% nos últimos 10 anos — superando até mesmo os EUA, cujas classificações de super-ricos aumentaram 81% no mesmo período. Em contrapartida, o crescimento dos centomilionários na Europa tem sido anêmico, com um aumento de apenas 26% na última década.

O Dr. Juerg Steffen, CEO da Henley & Partners, diz que o desempenho letárgico se deve ao crescimento lento nos principais mercados, como o Reino Unido, a Alemanha e a França. "Existem grupos de dinamismo, nos quais mercados europeus menores, como Mônaco, Malta, Montenegro e Polônia, observaram um aumento de 75% ou mais em suas populações de centimilionários. A geografia da riqueza extrema está mudando. À medida que esse grupo de elite continua a crescer e migrar, sua influência na economia, na política e na sociedade globais provavelmente será profunda e de longo alcance."

O domínio dos Estados Unidos está em jogo

O relatório revela que um terço dos centimilionários do mundo reside em 50 cidades principais em todo o mundo. Os EUA continuam a dominar o cenário de cidades centimilionárias, conquistando o 1o, 2o e 3o lugares no Top 50 Cidades para Centimilionários, e ostentando um total de 15 metrópoles na lista de elite.

A cidade de Nova York reina suprema com 744 centimilionários residentes, seguida de perto pela Bay Area com 675 e Los Angeles com 496 moradores super-ricos.

No entanto, como David Young, do "think tank" dos EUA The Conference Board, aponta, "as tendências existentes de crescimento e migração de centimilionários dependerão em grande parte das próximas eleições presidenciais dos EUA, nas quais prevemos diferenças drásticas nas políticas fiscais, monetárias, econômicas e sociais. Os resultados podem gerar uma mudança na atratividade dos Estados Unidos, à medida que os centimilionários se voltam para países que proporcionam maior segurança econômica e política".

O Dr. Steffen acrescenta que os americanos ricos se tornaram o maior grupo de clientes da empresa, com um aumento de cinco vezes nas consultas de migração de investimentos este ano. "Estamos testemunhando um paradoxo fascinante. Por um lado, os EUA continuam sendo o principal centro de riqueza do mundo, respondendo por mais de 30% da riqueza líquida global que pode ser investida — um enorme valor de US$ 67 trilhões. No entanto, por outro lado, estamos vendo um aumento sem precedentes de americanos ricos em busca de opções alternativas de residência e cidadania."

A candidata presidencial democrata Kamala Harris endossou recentemente os aumentos de impostos propostos pelo presidente Biden em seu orçamento para o ano fiscal de 2025 — incluindo uma nova ideia que exigiria que os contribuintes com riqueza líquida acima de US$ 100 milhões pagassem um imposto mínimo sobre seus ganhos de capital não realizados. No entanto, como o Diretor de Serviços Fiscais da Henley & Partners, Peter Ferrigno, adverte, "qualquer proposta que se desvie muito dos princípios fiscais internacionais aceitos de apenas tributar a renda realizada levaria as pessoas a olhar com muito cuidado para os EUA como um lugar para investir. Tributar um ganho não realizado durante a valorização parece ótimo, mas a percepção de conceder reembolsos fiscais a bilionários no ano seguinte, quando esses ganhos não realizados se invertem, parece péssima. Se isso for mal administrado, pode parecer um resgate para os ricos quando os preços de suas ações caem."

A influência crescente da Ásia e o atraso da Europa

Quatro cidades e territórios asiáticos estão agora entre os 10 principais centros de centimilionários do mundo. Pequim está na 5a posição mundial com 347 centimilionários, enquanto Singapura segue de perto na 6a posição com 336. Xangai está em 7o lugar com 322 centimilionários e Hong Kong ocupa a 8a posição, ostentando 320 residentes ultrarricos.

Tanto Cingapura quanto Hong Kong devem desfrutar de taxas de crescimento excepcionalmente altas de centimilionários, superiores a 100% nos próximos 15 anos (até 2040).

No entanto, Londres, outrora considerada a capital financeira do mundo, agora ocupa apenas o 4o lugar entre as Top 50 Cidades para Centimilionários, com 370 residentes super-ricos e uma previsão pouco otimista de menos de 50% para o crescimento de centimilionários nos próximos 16 anos (até 2040). Finalmente. Paris ocupa a 10a posição no mais recente índice de cidades centimilionárias, com 286 residentes ultrarricos.

Centros urbanos de centimilionários para observar

Olhando para 2040, várias cidades asiáticas e do Oriente Médio estão prontas para um crescimento explosivo, com Hangzhou, Shenzhen, Taipei, Dubai e Abu Dhabi, projetadas para ter aumentos de mais de 150% em suas comunidades centimilionárias.

Os mercados emergentes também devem deixar sua marca. Espera-se que as populações centimilionárias de Riade, na Arábia Saudita, e Bengaluru, na Índia, cresçam mais de 150% nos próximos 16 anos.

