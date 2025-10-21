Suíça, países nórdicos e Singapura lideram o New Global Investment Risk and Resilience Index

LONDRES, 21 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Suíça está classificada como o país mais resiliente do mundo no novo Global Investment Risk and Resilience Index, com Dinamarca, Noruega, Cingapura e Suécia completando o Top Five. O índice é o primeiro de seu tipo a medir a exposição dos países a riscos geopolíticos, econômicos e climáticos, bem como sua capacidade de adaptação e recuperação, revelando como a resiliência está cada vez mais concentrada em estados menores e altamente adaptativos.

Desenvolvido pela empresa global de consultoria em residência e cidadania Henley & Partners em parceria com a plataforma de análise baseada em IA AlphaGeo , o índice fornece aos investidores, famílias e governos uma estrutura sistemática para navegar em um mundo de riscos sobrepostos — de conflitos geopolíticos e inflação a interrupções tecnológicas e mudanças climáticas.

O Dr. Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners, diz que "ao combinar a exposição ao risco e a capacidade de resiliência em uma única pontuação, identifica para investidores, empresas e famílias os países que estão em melhor posição para preservar a riqueza e gerar valor a longo prazo, e dá aos governos uma referência para medir a competitividade".

A Suíça ocupa o primeiro lugar em todo o mundo, impulsionada pelo risco excepcionalmente baixo e pela inovação, governança e métricas sociais líderes mundiais. Logo atrás, os países nórdicos da Dinamarca (2ª), Noruega (3ª) e Suécia (5ª) exemplificam como o crescimento equitativo, instituições robustas e políticas sociais voltadas para o futuro criam resiliência líder mundial. Singapura ocupa o 4 º lugar com o menor risco legal e regulamentar a nível mundial.

Sudão do Sul (226), Líbano (225), Haiti (224), Sudão (223) e Paquistão (222) estão na parte inferior do índice.

From the G7 to BRICS: Diverging Paths of Risk and Resilience

Aplicada às condições globais de investimento, a estrutura reconhece que a exposição e a preparação devem ser tratadas como fatores distintos, mas igualmente importantes. Como Dr. Parag Khanna, fundador e CEO da AlphaGeo, explica: "O alto risco nem sempre é negativo se acompanhado por uma forte resiliência, enquanto a alta resiliência pode esconder vulnerabilidades, especialmente em economias avançadas que agora enfrentam pressões políticas ou fiscais. A adaptação é o novo imperativo. As sociedades mais comprometidas com a construção de resiliência — por meio da inovação, da governança e da preparação climática — atrairão investimentos, talentos e crescimento a longo prazo."

As economias do G7 continuam a se destacar por sua estabilidade, equilibrando risco relativamente baixo com forte resiliência, liderada pela Alemanha, que ocupa o 10º lugar globalmente, impulsionada pela prontidão climática, complexidade econômica e inovação. A Alemanha é seguida pelo Canadá (13º), Reino Unido (23º), França (29º), EUA (32º), Japão (35º) e Itália (48º). Coletivamente, o G7 demonstra como instituições robustas e capacidade adaptativa ancoram a influência econômica global.

Além do G7, China e Rússia apresentam perfis um tanto contrastantes. A China (49) é classificada como um destino de investimento de Perspectivas Favoráveis , onde o risco moderado é compensado por uma resiliência substancial baseada na capacidade de investimento e na força da inovação. A Rússia (94 ), no entanto, enfrenta uma posição mais precária: embora classificada como de alta resiliência, também é de alto risco, impulsionada pela instabilidade política e incerteza regulatória, o que a coloca na faixa de investimento de Potencial Cauteloso .

Seus homólogos do BRICS, África do Sul (145), Brasil (150) e Índia (155), exibem resiliência moderada enfraquecida por riscos elevados.

Strength Beyond Scale: Small States Showing Big Resilience

Além dos líderes gerais, o índice destaca os desempenhos de destaque nos principais parâmetros, com as nações menores continuando a brilhar. Luxemburgo (6º) e Finlândia (7º) se destacam por meio de uma governança transparente, resiliência climática e políticas sustentáveis. Eles são acompanhados pela Groenlândia (8º), Holanda (9º) e Alemanha (10º), ressaltando que a verdadeira resiliência não se baseia no tamanho ou no poderio militar, mas na adaptabilidade, instituições fortes e inovação voltada para o futuro.

Fora do Top 10, Islândia (11º) e Liechtenstein (12º) estão entre os mercados mais seguros do mundo, combinando risco excepcionalmente baixo com forte resiliência. O Canadá (13º) é classificado como de risco muito baixo, impulsionado pela inflação relativamente moderada, desempenho estável da moeda e risco físico climático mínimo, enquanto a resiliência da Áustria (14º) é impulsionada por seu progresso social, resiliência climática e complexidade econômica. A Estônia (15 º) e a Irlanda (17 º) se distinguem pela governança robusta e pelo progresso social, enquanto a Nova Zelândia (18º) estabelece uma referência global para governança e qualidade regulatória. A Coreia do Sul (25 ) demonstra capacidade adaptativa de classe mundial, com proezas em complexidade econômica e inovação, enquanto a República Tcheca (16) e a Eslovênia (22) emergem como os principais mercados europeus, definidos por sua sofisticação e complexidade econômicas.

Leia o comunicado de imprensa completo

FONTE Henley & Partners