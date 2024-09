Centi-Millionär Boom: Amerika und China dominieren den Club der Superreichen

LONDON, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Laut dem Centi-Millionaire Report 2024, der heute von den Vermögensberatern Henley & Partners veröffentlicht wurde, gibt es derzeit weltweit 29.350 Personen mit einem liquiden investierbaren Vermögen von 100 Millionen USD oder mehr.

Dieser exklusive Club ist in den letzten zehn Jahren weltweit um 54 % gewachsen, wobei Amerika und China einen Centi-Millionärs-Boom erlebt haben, der ihre europäischen Pendants deutlich übertrifft.

Am dramatischsten war der Aufstieg Chinas, dessen Centi-Bevölkerung in den letzten 10 Jahren um 108 % wuchs - und damit sogar die USA übertraf, deren Superreiche im gleichen Zeitraum um 81 % wuchsen. Im Gegensatz dazu ist das Wachstum der Centi-Millionäre in Europa mit einem Anstieg von nur 26 % in den letzten zehn Jahren sehr gering.

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley & Partners, erklärt die lethargische Entwicklung mit dem langsamen Wachstum in wichtigen Märkten wie Großbritannien, Deutschland und Frankreich. „Kleinere europäische Märkte wie Monaco, Malta, Montenegro und Polen verzeichnen einen Anstieg der Zahl der Centi-Millionäre um 75 % oder mehr. Die Geographie des extremen Wohlstands verschiebt sich. Da diese Elitegruppe weiter wächst und wandert, wird ihr Einfluss auf die globale Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wahrscheinlich tiefgreifend und weitreichend sein."

Amerikas Vorherrschaft steht auf dem Spiel

Aus dem Bericht geht hervor, dass ein Drittel der weltweiten Centi-Millionäre in 50 wichtigen Städten der Welt lebt. Die USA dominieren nach wie vor die Landschaft der Centi-Städte und belegen Platz 1st, Platz 2nd und Platz 3rd der Top 50 Cities for Centi-Millionaires, wobei insgesamt 15 Metropolen auf der Eliteliste zu finden sind.

New York City steht mit 744 Centi-Millionären an der Spitze, dicht gefolgt von der Bay Area mit 675 und Los Angeles mit 496 superreichen Einwohnern.

Wie David Young von der US-amerikanischen Denkfabrik The Conference Board jedoch betont, „werden das Wachstum der Centi-Millionäre und die Migrationstrends weitgehend von den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen abhängen, bei denen wir drastische Unterschiede in der Steuer-, Geld-, Wirtschafts- und Sozialpolitik erwarten. Die Ergebnisse könnten dazu führen, dass Nordamerika nicht mehr so attraktiv ist, da sich die Zentis Ländern zuwenden, die mehr wirtschaftliche und politische Sicherheit bieten."

Dr. Steffen fügt hinzu, dass wohlhabende Amerikaner zur größten Kundengruppe der Firma geworden sind, mit einem fünffachen Anstieg der Anfragen für Investitionsmigration in diesem Jahr. „Wir sind Zeugen eines faszinierenden Paradoxons. Auf der einen Seite sind die USA nach wie vor die weltweit wichtigste Vermögensdrehscheibe, auf die über 30 % des weltweiten liquiden, investierbaren Vermögens entfallen - ein gewaltiger Betrag von 67 Billionen USD. Auf der anderen Seite erleben wir einen beispiellosen Anstieg wohlhabender Amerikaner, die nach alternativen Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsoptionen suchen."

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat kürzlich die von Präsident Biden in seinem Haushaltsplan für das Jahr 2025 vorgeschlagenen Steuererhöhungen befürwortet - einschließlich einer neuen Idee, nach der Steuerzahler mit einem Nettovermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar eine Mindeststeuer auf ihre nicht realisierten Kapitalgewinne zahlen müssten. Peter Ferrigno, Direktor der Steuerabteilung von Henley & Partners , warnt jedoch: „Jeder Vorschlag, der zu weit von den anerkannten internationalen Steuergrundsätzen abweicht, wonach nur realisierte Einkünfte besteuert werden, würde dazu führen, dass die USA als Investitionsstandort sehr sorgfältig geprüft werden. Die Besteuerung eines nicht realisierten Gewinns auf dem Weg nach oben sieht toll aus, aber die Optik von , die Milliardären die Steuer im folgenden Jahr zurückerstattet, wenn sich diese nicht realisierten Gewinne umkehren, sieht schrecklich aus. Schlecht gehandhabt, kann dies wie eine Rettungsaktion für die Reichen aussehen, wenn deren Aktienkurse fallen."

Asiens wachsender Einfluss, während Europa ins Hintertreffen gerät

Vier asiatische Städte und Gebiete gehören jetzt zu den 10 größten Zentimillionärs-Hotspots der Welt. Peking liegt mit 347 Centis auf Platz 5 weltweit, während Singapur mit 336 Centis dicht auf Platz 6 folgt. Shanghai liegt auf Platz 7 mit 322 Centi-Millionären und Hongkong auf Platz 8 mit 320 sehr wohlhabenden Einwohnern.

Sowohl für Singapur als auch für Hongkong werden für die nächsten anderthalb Jahrzehnte (bis 2040) außergewöhnlich hohe Wachstumsraten von über 100 % bei den Centi-Millionären prognostiziert.

Allerdings rangiert London, das einst als Finanzhauptstadt der Welt galt, heute nur noch auf Platz 4th in der Top 50 Cities for Centi-Millionaires mit 370 superreichen Einwohnern und einer glanzlosen Prognose von weniger als 50 %, was das Centi-Wachstum in den nächsten 16 Jahren (bis 2040) angeht. Endlich. Paris belegt mit 286 sehr wohlhabenden Einwohnern den 10.. Platz auf dem neuesten Index der zentnerreichen Städte.

Die Hotspots der Centi-Stadt im Blick

Mit Blick auf das Jahr 2040 stehen mehrere Städte in Asien und im Nahen Osten vor einem explosionsartigen Wachstum. Für Hangzhou, Shenzhen, Taipeh, Dubai und Abu Dhabi wird ein Anstieg der Zahl der Centi-Millionäre um über 150 % prognostiziert.

Auch die Schwellenländer werden sich bemerkbar machen. Sowohl für Riad in Saudi-Arabien als auch für Bengaluru in Indien wird in den nächsten 16 Jahren ein Wachstum der Hundertstel-Bevölkerung von über 150 % prognostiziert.

