Auge de centimillonarios: América y China dominan el club de los súper ricos

LONDRES, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Según el Informe Centi-Millionaire 2024 publicado hoy por los asesores de migración patrimonial y de inversiones Henley & Partners, en la actualidad hay 29.350 personas en todo el mundo con activos líquidos invertibles de 100 millones de dólares o más.

Este exclusivo club ha crecido a nivel mundial un 54 % en la última década, y América y China han experimentado un auge de los centimillonarios, superando significativamente a sus homólogos europeos.

El ascenso de China ha sido el más espectacular, con una población centimillonaria que se ha expandido un 108 % en los últimos 10 años, superando incluso a Estados Unidos, cuyas filas de superricos aumentaron un 81 % en el mismo período. En cambio, el crecimiento de los centimillonarios en Europa ha sido anémico, aumentando solo un 26 % en la última década.

El doctor Juerg Steffen, consejero delegado de Henley & Partners, comentó que el rendimiento letárgico se debe al lento crecimiento en los principales mercados, como Reino Unido, Alemania y Francia. "Existen focos de dinamismo, con mercados europeos más pequeños como Mónaco, Malta, Montenegro y Polonia, donde la población de centimillonarios aumentó un 75 % o más. La geografía de la opulencia extrema está cambiando. A medida que este grupo de élite continúa creciendo y migrando, es probable que su influencia en la economía, la política y la sociedad globales sea profunda y de largo alcance".

El dominio de América pende de un hilo

El informe revela que un tercio de los centimillonarios del mundo residen en 50 ciudades clave en todo el mundo. Estados Unidos sigue dominando el panorama de las centiciudades, ocupando el primer, segundo y tercer lugar en la lista Top 50 Cities for Centi-Millionaires, y ostentando un total de 15 metrópolis en la lista de élite.

La ciudad de Nueva York es la reina suprema con 744 residentes centimillonarios, seguida de cerca por el Área de la Bahía con 675 y Los Ángeles con 496 residentes súper ricos.

Sin embargo, como señala David Young, del centro de estudios estadounidense The Conference Board, "las tendencias actuales de crecimiento y migración de centimillonarios dependerán en gran medida de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, en las que prevemos diferencias drásticas en las políticas fiscales, monetarias, económicas y sociales. Los resultados pueden provocar que América del Norte deje de ser tan atractiva y que los centimillonarios se desplacen hacia países que proporcionen mayor seguridad económica y política".

El doctor Steffen añadió que los americanos adinerados se han convertido en el grupo de clientes más grande de la firma, con un aumento de cinco veces en las consultas sobre migración de inversionistas este año. "Estamos presenciando una paradoja fascinante. Por un lado, Estados Unidos sigue siendo el principal centro de riqueza del mundo, representando más del 30 % de la riqueza líquida invertible global, una enorme suma de 67 billones de dólares. Sin embargo, por otro lado, estamos viendo un aumento sin precedentes en los estadounidenses adinerados que buscan opciones alternativas de residencia y ciudadanía".

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris respaldó recientemente los aumentos de impuestos propuestos por el presidente Biden en su presupuesto para el año fiscal 2025, incluida una nueva idea que requeriría que los contribuyentes con un patrimonio neto superior a los 100 millones de dólares paguen un impuesto mínimo sobre sus ganancias de capital no realizadas. Sin embargo, como advierte el director de servicios tributarios de Henley & Partners, Peter Ferrigno, "cualquier propuesta que se desvíe demasiado de los principios tributarios internacionales aceptados de gravar solo los ingresos realizados haría que la gente mirara con mucha atención a Estados Unidos como un lugar para invertir. Gravar una ganancia no realizada en el camino hacia arriba parece genial, pero la imagen de entregar a los multimillonarios reembolsos de impuestos el año siguiente cuando esas ganancias no realizadas se reviertan, parece terrible. Si se maneja mal, esto puede parecer un rescate para los ricos cuando los precios de sus acciones caen".

La creciente influencia de Asia mientras Europa se queda atrás

Cuatro ciudades y territorios asiáticos se encuentran ahora entre los 10 principales focos de centimillonarios del mundo. Pekín se sitúa en la quinta posición a nivel mundial con 347 centimillonarios, mientras que Singapur le sigue de cerca en el sexto lugar con 336. Shanghái está en el séptimo lugar con 322 centimillonarios y Hong Kong ocupa el octavo lugar, con 320 residentes ultra ricos.

Se prevé que tanto Singapur como Hong Kong disfruten de tasas de crecimiento de centimillonarios excepcionalmente altas, de más del 100 % en la próxima década y media (hasta 2040).

Sin embargo, Londres, considerada en su día la capital financiera del mundo, ahora ocupa el cuarto puesto en la lista Top 50 Cities for Centi-Millionaires, con 370 residentes superricos y una previsión mediocre de menos del 50 % en lo que respecta al crecimiento centi durante los próximos 16 años (hasta 2040). Por último, París ocupa el décimo puesto en el último índice de ciudades centi-ricas, con 286 residentes ultrarricos.

Ciudades centimillonarias a las que hay que prestar atención

De cara a 2040, varias ciudades asiáticas y de Oriente Medio están preparadas para experimentar un crecimiento explosivo: se prevé que Hangzhou, Shenzhen, Taipei, Dubái y Abu Dabi registren aumentos de más del 150 % en sus comunidades de centimillonarios.

Los mercados emergentes también están preparados para dejar su huella. Se prevé que Riad, en Arabia Saudita, y Bengaluru, en la India, registren un crecimiento de más del 150 % en sus centimillonarios durante los próximos 16 años.

