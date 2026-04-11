Fale com os vencedores de trading em todo o mundo - a "Winner's Hour" (Hora do Vencedor) da XTrend Speed vai começar!

HONG KONG, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Em 10 de abril, o programa oficial de entrevistas aprofundadas da XTrend Speed, "Winner's Hour", estará disponível nos canais oficiais.

A entrevista é um bate-papo por vídeo individual. A XTrend Speed convidou os traders que eram proficientes em negociação para compartilhar suas ideias de trading exclusivas e a lógica por trás de suas operações. Junte-se a nós e decifre seus códigos de lucro!

O que você vai saber? Você receberá coisas boas a cada minuto!

Cada vídeo desconstruirá estratégias de traders de diferentes estilos, oferecendo métodos de negociação práticos e ajudando você a construir seu próprio sistema de trading.

Descubra seu estilo de trading de referência: não importa se você é um inspirador, um trader de curto prazo ou um executor de plano, aqui você pode explorar os ritmos de negociação apropriados para você.

Desconstrua os indicadores de trading: saiba como aproveitar a tendência de mercado do XAUUSD, USOIL e S&P500 por meio da análise de indicadores e fundamentos técnicos.

Mantenha uma mentalidade de trading estável: revela como os traders mestres definirão "Stop Loss" ao realizar uma transação de alto valor e como eles bloquearão os riscos e preservarão o principal ao sofrer perdas contínuas.

Obtenha a lógica central da revisão de negociações anteriores:

Levamos você aos bastidores para observar exatamente quais dimensões principais os traders mestres analisarão - eles simplesmente analisarão as taxas de ganho e os índices de perda de lucro ou descobrirão ritmos de trading difíceis de detectar?

O que você vai ganhar? Comece seu primeiro passo para obter lucros!

A "Winner's Hour" é o compartilhamento de experiências, bem como seu impulsionador de carreira em trading. Se você é um trader iniciante, pode melhorar a capacidade de negociação aprendendo como os traders mestres evitam armadilhas de negociação em vez de sofrer uma perda. Se você é um trader mestre, é o melhor momento para você otimizar o ritmo de negociação sabendo como seus investidores de referência operam.

Assista agora, vise a situação vencedora!

No dia 10 de abril, a "Winner's Hour" estará disponível na comunidade XTrend Speed e nas redes sociais oficiais.

Na Era de Ouro dos traders, você será o próximo vencedor. Abra a XTrend Speed, comece sua própria Winner's Hour!

O link do site oficial: https://www.xtrendspeed.com/

Baixe o aplicativo: http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Aviso legal: "Winner's Hour" é apenas um compartilhamento de experiências, e não uma recomendação de investimento.

FONTE XTrend Speed