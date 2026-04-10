Échangez avec les meilleurs traders du monde entier ---- Le grand rendez-vous « Winner's Hour » d'XTrend Speed va commencer !

HONG KONG, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le 10 avril, l'émission officielle d'entretiens détaillés de XTrend Speed, « Winner's Hour », sera diffusée sur les chaînes officielles.

L'entretien se déroule sous la forme d'un chat vidéo individuel. XTrend Speed a invité des traders compétents à partager leurs idées de trading uniques et la logique qui les sous-tend. Rejoignez-nous et décryptez leurs codes de profit !

Qu'allez-vous apprendre ? Vous obtiendrez de bonnes choses à chaque minute !

Chaque vidéo déconstruit les stratégies de traders de différents styles, vous donnant ainsi des méthodes de trading pratiques et vous aidant à construire votre propre système de trading.

Déterminez votre style de trading de référence : Que vous soyez un inspirateur, un trader à court terme ou un exécutant de plan, vous pouvez ici explorer les rythmes de trading qui vous conviennent.

Déconstruire les indicateurs de trading : Découvrez comment saisir la tendance du marché du XAUUSD, de l'USOIL et du S&P500 en analysant les indicateurs techniques et les fondamentaux.

Maintenir un état d'esprit stable en matière de trading : Découvrez comment les traders chevronnés définissent leur « stop loss » lorsqu'ils effectuent une transaction importante, et comment ils limitent les risques et préservent leur capital en cas de pertes répétées.

Obtenez la logique de base de l'examen des transactions précédentes :

Nous vous emmenons dans les coulisses pour découvrir exactement quels indicateurs clés les traders chevronnés examinent : se contentent-ils d'étudier les taux de réussite et les ratios pertes/profits, ou identifient-ils des rythmes de trading difficiles à déceler ?

Qu'obtiendrez-vous ? Commencez votre première étape pour obtenir des bénéfices !

« Winner's Hour » est à la fois un lieu d'échange d'expériences et un tremplin pour votre carrière de trader. Si vous êtes un trader débutant, vous pouvez améliorer votre capacité de trading en apprenant comment les traders chevronnés évitent les pièges plutôt que de subir une perte vous-même. Si vous êtes un maître trader, c'est le meilleur moment pour vous d'optimiser votre rythme de trading en sachant comment vos investisseurs de référence font du trading.

Regardez maintenant, ciblez une situation gagnante !

Le 10 avril, « Winner's Hour » sera disponible sur la communauté XTrend Speed et les médias sociaux officiels.

À l'âge d'or des traders, vous serez le prochain gagnant. Lancez XTrend Speed et vivez votre propre « Winner's Hour » !

Le lien du site officiel : https://www.xtrendspeed.com/

Télécharger l'application : http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Avertissement : « Winner's Hour » est simplement un partage d'expériences et non une recommandation d'investissement.