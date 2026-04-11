Hable con ganadores de trading de nivel mundial: ¡el programa "Winner's Hour" de pesos pesados de XTrend Speed está por comenzar!

HONG KONG, 11 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de abril, el programa oficial de entrevistas en profundidad de XTrend Speed, "Winner's Hour" (La hora del ganador), estará disponible en los canales oficiales.

La entrevista es un videochat individual. XTrend Speed ha invitado a aquellos operadores que fueron hábiles en el trading para que compartan sus ideas de trading únicas y la lógica detrás de su operación. ¡Únase a nosotros y descifre sus secretos para obtener ganancias!

¿Qué aprenderá? ¡Recibirá buena información en cada minuto!

Cada video deconstruirá estrategias de operadores de diferentes estilos, lo que le brindará métodos prácticos de trading y le ayudará a construir su propio sistema para operar.

Descubra su estilo de trading de referencia: bien sea un inspirador, un operador a corto plazo o un ejecutor de planes, aquí podrá explorar los ritmos de trading apropiados para usted.

Analice los indicadores de trading: analice de una forma crítica cómo aprovechar la tendencia del mercado de XAUUSD, USOIL y S&P500 mediante el análisis de indicadores técnicos y fundamentos.

Mantenga una mentalidad de trading estable: revele cómo los operadores maestros establecerán el "stop loss" mientras llevan a cabo una transacción de alto valor, y cómo bloquearán los riesgos y preservarán el capital principal cuando experimenten pérdidas continuas.

Obtenga la lógica básica de revisar operaciones anteriores:

Lo llevamos detrás de escena para observar exactamente qué dimensiones clave revisarán los operadores maestros: ¿solo observarán las tasas de ganancias y las relaciones de pérdidas y ganancias, o descubrirán ritmos de trading difíciles de detectar?

¿Qué obtendrá? ¡Dé su primer paso para obtener ganancias!

"Winner's Hour" (La hora del ganador) se trata de compartir experiencias y potenciar su carrera en el trading. Si es un operador novato, puede mejorar su capacidad de trading al aprender cómo los operadores maestros evitan las trampas del trading en lugar de sufrir una pérdida usted mismo. Si es un operador experto, es el mejor momento para optimizar su ritmo de trading al conocer cómo operan sus inversionistas de referencia.

¡Verlo ahora lo pondrá en una situación ganadora!

"Winner's Hour" estará disponible el 10 de abril en la comunidad de XTrend Speed y en las redes sociales oficiales.

En la Edad de Oro de los operadores, usted será el próximo ganador. ¡Abra XTrend Speed y comience su propia hora de ganador!

Enlace al sitio web oficial: https://www.xtrendspeed.com/

Descargue la aplicación: http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Descargo de responsabilidad: "Winner's Hour" se trata solo de compartir experiencias y no de una recomendación de inversión.

FUENTE XTrend Speed