世界中のトレード勝者との対話----XTrend Speedの目玉番組「勝者の時間（Winner's Hour）」が開始！

香港、2026年4月11日 /PRNewswire/ -- 4月10日、XTrend Speed公式の本格的なインタビュー番組「勝者の時間（Winner's Hour）」が公式チャネルで公開されます。

本インタビューは1対1のビデオチャット形式で行われます。XTrend Speedは、トレードに精通したトレーダーを招き、独自のトレードアイデアやその背景にある考え方・ロジックを共有してもらいます。さあ、収益の仕組みを解き明かしましょう！

何を知ることができるのでしょうか？役立つ情報を次々と得ることができます！

各動画では、さまざまなスタイルのトレーダーの戦略を分解・分析することで、実践的なトレード手法を得ることができ、ご自身のトレードシステム構築にも役立ちます。

自分に合ったトレードスタイルの見極め： 直感重視のトレーダーであっても、短期トレーダーであっても、あるいは計画重視のトレーダーであっても、ここではご自身に適したトレードスタイルを探ることができます。

トレード指標を分かりやすく解説：テクニカル指標やファンダメンタルズを分析することで、XAUUSD、USOILやS&P500の市場トレンドをどのように的確に捉えるかを解説します。

安定したトレードメンタルを維持： 熟練トレーダーが大口取引を行う際にどのように「Stop Loss（ストップロス）」を設定するのか、また損失が続く局面でどのようにリスクを抑え、元本を守るのかを明らかにします。

過去のトレードを検証するコアロジックを理解：

熟練トレーダーがどのような重要な分析軸でトレードを検証しているのか、その実際のプロセスを明らかにします。単に勝率やリスクリワード比を見るだけなのか、それとも捉えにくいトレードの傾向まで見極めているのかを解き明かします。

何を得ることができるのでしょうか？収益を得るための第一歩を踏み出しましょう！

「勝者の時間（Winner's Hour）」は、経験を共有するプラットフォームであると同時に、あなたのトレードキャリアを加速させるプログラムです。トレード初心者の方は、自ら損失を被る前に、熟練トレーダーがどのように取引上の落とし穴を回避しているかを学ぶことで、トレードスキルを高めることができます。すでに熟練トレーダーの方にとっても、参考となるトレーダーの取引手法を知ることで、ご自身のトレードスタイルを最適化する絶好の機会となります。

今すぐ視聴して、勝利を目指しましょう！

4月10日、「勝者の時間（Winner's Hour）」がXTrend Speedのコミュニティや公式ソーシャルメディアで配信開始されます。

トレーダーの黄金時代における次の勝者は、あなたです。XTrend Speedを開き、あなた自身の勝者の時間（Winner's Hour）を始めましょう！

公式ウェブサイト：https://www.xtrendspeed.com/

アプリのダウンロード：http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

免責事項：「勝者の時間（Winner's Hour）」はあくまで経験の共有を目的としたものであり、投資助言ではありません。

SOURCE XTrend Speed