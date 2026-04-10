Hable con los mejores operadores del mundo: ¡Comienza la prestigiosa "Winner's Hour" de XTrend Speed!

HONG KONG, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 10 de abril, el programa oficial de entrevistas en profundidad de XTrend Speed, "Winner's Hour", estará disponible en sus canales oficiales.

La entrevista es una videollamada individual. XTrend Speed ha invitado a expertos operadores a compartir sus ideas únicas y la lógica detrás de sus operaciones. ¡Únase y descubra sus secretos para obtener ganancias!

¿Qué aprenderá? ¡Obtendrá información valiosa cada minuto!

Cada video analizará estrategias de operadores con diferentes estilos, proporcionando métodos prácticos y ayudando a construir su propio sistema de trading.

Descubra su estilo de trading ideal: Ya sea un inversor inspirador, un operador a corto plazo o un ejecutor de planes, aquí podrá explorar los ritmos de trading que mejor se adapten a usted.

Desglose los indicadores de trading: Analice cómo aprovechar la tendencia del mercado de XAUUSD, USOIL y S&P 500 mediante el análisis de indicadores técnicos y fundamentales.

Mantenga una mentalidad de trading estable: Descubra cómo los operadores expertos establecen "Stop Loss" al realizar operaciones de alto valor y cómo minimizan los riesgos y protegen el capital ante pérdidas continuas.

Comprenda la lógica clave del análisis de operaciones anteriores:

Mostramos el proceso de análisis de los operadores expertos: ¿se limitan a observar las tasas de acierto y la relación pérdidas-ganancias, o buscan patrones de trading difíciles de detectar?

¿Qué obtendrá? ¡De el primer paso hacia la obtención de ganancias!

"Winner's Hour" es un espacio para compartir experiencias y potenciar su carrera como operador. Si es un principiante, puede mejorar sus habilidades aprendiendo cómo los operadores expertos evitan los errores comunes en lugar de sufrir pérdidas. Si ya es un operador experimentado, este es el momento ideal para optimizar su ritmo de trading conociendo la forma de operar de sus inversores de referencia.

¡No se lo pierda y busque una situación ganadora!

El 10 de abril, "Winner's Hour" estará disponible en la comunidad de XTrend Speed y en sus redes sociales oficiales.

En la era dorada del trading, será el próximo ganador. ¡Abra XTrend Speed y comience su propia Hora del Ganador!

Enlace al sitio web oficial: https://www.xtrendspeed.com/

Descargar la App: http://oss.xtsdtredy.com/apk/XTrendSpeed_googleplay251.apk

Descargo de responsabilidad: "Winner's Hour" es simplemente un intercambio de experiencias, no una recomendación de inversión.