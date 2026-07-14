FocalPoint e STMicroelectronics firmam acordo para ampliar a confiabilidade do GNSS em aplicações automotivas

A parceria comercial une o software S-GNSS® Auto, da FocalPoint, ao hardware Teseo, da STMicroelectronics, para oferecer posicionamento mais confiável em ambientes desafiadores para sistemas GNSS

CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A FocalPoint, empresa britânica especializada em software GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) para os setores automotivo, de dispositivos vestíveis e de smartphones, anunciou hoje a assinatura de um acordo comercial com a STMicroelectronics. O acordo representa um marco importante na oferta de soluções de posicionamento veicular altamente confiáveis, especialmente em ambientes onde os sinais de GNSS enfrentam maiores desafios. A iniciativa amplia a colaboração anunciada inicialmente em maio de 2025 e transforma a solução conjunta, que combina o S-GNSS® Auto, da FocalPoint, com a plataforma Teseo, da STMicroelectronics, em uma oferta comercial completa.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

A solução desenvolvida pelas duas empresas proporciona um avanço expressivo na confiabilidade do posicionamento por GNSS, sobretudo em cenários como cânions urbanos, vias cercadas por árvores e outros ambientes complexos, nos quais os sistemas convencionais costumam apresentar limitações. Disponibilizada como uma simples atualização de firmware para dispositivos Teseo, a solução permite que montadoras (OEMs) e fornecedores Tier 1 obtenham ganhos significativos de precisão no posicionamento de forma prática e com excelente relação custo-benefício.

Baseado na tecnologia patenteada Supercorrelation®, da FocalPoint, o software S-GNSS® tem demonstrado melhorias consistentes na precisão do posicionamento, mesmo em condições marcadas por multipercurso do sinal (multipath) e degradação da recepção. Em rigorosos testes realizados recentemente em diferentes regiões do mundo, o S-GNSS® Auto executado em dispositivos Teseo superou com ampla margem o desempenho das soluções comerciais convencionais. A solução conjunta já avança para sua implantação comercial tanto em plataformas OEM atualmente em produção quanto em veículos de próxima geração.

"Estamos muito satisfeitos em formalizar este acordo comercial com a ST e, ao mesmo tempo, nos tornarmos Parceiros Autorizados da empresa, elevando nossa colaboração a um novo patamar. Nossa solução conjunta responde diretamente aos desafios de confiabilidade do GNSS enfrentados por muitos fabricantes de veículos no desenvolvimento de suas plataformas ADAS", afirmou Scott Pomerantz, CEO da FocalPoint. "Juntos, entregamos avanços importantes que tornam os veículos conectados e autônomos mais seguros e confiáveis."

"Ao firmarmos este acordo comercial com a FocalPoint e aproveitarmos toda a flexibilidade da plataforma aberta Teseo, estamos ampliando nosso portfólio com produtos equipados com o S-GNSS® Auto. Essa tecnologia permite que nossos clientes superem as limitações tradicionais dos receptores GNSS e conquistem uma vantagem competitiva concreta no mercado", afirmou Luca Celant, gerente-geral da Divisão de Soluções de Áudio Digital e Sinalização da STMicroelectronics. "Com a incorporação do roteiro tecnológico do S-GNSS e de inovações como o Precise+® ao portfólio da próxima geração da plataforma Teseo, estamos trabalhando para oferecer precisão de posicionamento em nível submétrico mesmo nos ambientes mais desafiadores. Juntos, estamos ajudando as montadoras a agregar mais valor aos seus produtos e a acelerar o desenvolvimento de recursos ADAS e V2X com ainda mais confiança."

A colaboração reforça o compromisso das duas empresas com o desenvolvimento de tecnologias que contribuam para veículos automatizados mais seguros, ao mesmo tempo em que aprimoram a navegação no dia a dia.

Mais informações estão disponíveis na página da FocalPoint dedicada aos Parceiros ST.

Os kits de avaliação (EVKs) que integram o software S-GNSS® Auto da FocalPoint às plataformas Teseo V e Teseo VI já estão disponíveis para montadoras, fornecedores Tier 1 e parceiros do ecossistema por meio do site da FocalPoint.

Para solicitar o relatório completo com os resultados obtidos pelo S-GNSS® Auto em dispositivos Teseo, entre em contato com a FocalPoint pelo e-mail [email protected].

Sobre a FocalPoint

A FocalPoint desenvolve soluções avançadas de software voltadas para aumentar a confiabilidade dos sistemas GNSS, mesmo nos ambientes mais desafiadores. Seu principal produto, o S-GNSS® Auto, oferece a precisão de posicionamento necessária para impulsionar a evolução da condução autônoma, especialmente em cenários complexos, como cânions urbanos e trechos com intensa cobertura vegetal. Integrada às plataformas Teseo V e Teseo VI, da STMicroelectronics, a solução é disponibilizada como uma atualização de firmware simples, permitindo que as montadoras ampliem suas capacidades em sistemas ADAS e comunicações V2X. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, a FocalPoint conta com investimento estratégico da GM Ventures e já recebeu diversos prêmios e reconhecimentos concedidos pelo Royal Institute of Navigation e pelo Institute of Navigation.

Site: focalpointpositioning.com

Contato para a imprensa

Ramya Sriram

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FONTE Focal Point Positioning Ltd