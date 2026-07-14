- FocalPoint y STMicroelectronics firman un acuerdo comercial para ofrecer mayor fiabilidad GNSS en aplicaciones de automoción

Este acuerdo comercial combina el software FocalPoint S-GNSS® Auto, de eficacia probada, con el hardware Teseo de STMicroelectronics para mejorar la fiabilidad del posicionamiento en entornos GNSS exigentes.

CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- FocalPoint, empresa de Reino Unido líder en software GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) para automoción, dispositivos portátiles y smartphones, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo comercial con STMicroelectronics. Este acuerdo supone un importante avance hacia la consecución de un posicionamiento vehicular altamente fiable en entornos GNSS complejos. Tras la colaboración anunciada inicialmente en mayo de 2025, FocalPoint y STMicroelectronics han perfeccionado su solución conjunta S-GNSS® Auto y Teseo, convirtiéndola en una oferta comercial completa.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

La solución conjunta, líder en la industria, ofrece un salto significativo en la fiabilidad de GNSS, especialmente en entornos urbanos complejos, carreteras arboladas y otros entornos difíciles donde los sistemas GNSS convencionales presentan dificultades. Se implementa mediante una sencilla actualización de firmware para dispositivos Teseo, lo que permite a los fabricantes de automóviles y proveedores de primer nivel lograr una precisión de posicionamiento sustancialmente mejorada de forma sencilla y rentable.

Respaldado por la tecnología patentada Supercorrelation® de FocalPoint, el software S-GNSS® ha demostrado mejoras constantes en la precisión en condiciones de multitrayectoria y degradación de la señal. En recientes y rigurosas pruebas globales, S-GNSS® Auto en dispositivos Teseo superó significativamente a las soluciones comerciales estándar. La solución conjunta avanza hacia su implementación comercial en plataformas OEM actuales y de próxima generación.

"Estamos encantados de firmar este acuerdo comercial con ST, además de convertirnos en socio autorizado de ST, lo que lleva nuestra colaboración al siguiente nivel. Nuestra solución conjunta aborda los problemas de fiabilidad de GNSS que experimentan muchos fabricantes de equipos originales al diseñar sus soluciones ADAS", declaró Scott Pomerantz, consejero delegado de FocalPoint. "Juntos, ofrecemos mejoras significativas que hacen que los vehículos autónomos y conectados sean más seguros y fiables".

"Gracias a nuestro acuerdo comercial con FocalPoint y aprovechando la flexibilidad de la plataforma abierta de Teseo, estamos ampliando nuestra cartera con productos S-GNSS® Auto-powered que ayudan a los clientes a superar los límites de rendimiento de los receptores GNSS tradicionales y obtener una ventaja competitiva real en el mercado", declaró Luca Celant, director general de la División de Soluciones de Audio Digital y Señal de STMicroelectronics. "Al incorporar la hoja de ruta S-GNSS e innovaciones como Precise+® a la cartera de vanguardia de Teseo, trabajamos para ofrecer una precisión submétrica en los entornos más exigentes. Juntos, ayudamos a los fabricantes de equipos originales a agregar valor y acelerar las capacidades ADAS y V2X con confianza".

Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas compañías para impulsar vehículos automatizados más seguros y mejorar la navegación diaria.

Más detalles disponibles en la pa´gina de FocalPoint's ST Partner.

Los kits de evaluación (EVK) que integran el software S-GNSS® Auto de FocalPoint en Teseo V y Teseo VI ya están disponibles para fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de nivel 1 y socios del ecosistema en el sitio web de FocalPoint.

Contactar con FocalPoint en [email protected] para obtener el informe completo de resultados de S-GNSS® Auto en dispositivos Teseo.

Acerca de FocalPoint

FocalPoint desarrolla software avanzado que garantiza la fiabilidad de GNSS en los entornos más exigentes. Su software insignia, S-GNSS® Auto, proporciona la precisión de posicionamiento necesaria para impulsar la autonomía vehicular, especialmente en entornos urbanos complejos y caminos forestales. Integrada en los dispositivos STMicroelectronics Teseo V y Teseo VI, esta solución conjunta se ofrece como una actualización de firmware sin interrupciones, lo que permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) mejorar sus capacidades ADAS y V2X. Con sede en Cambridge, Reino Unido, FocalPoint cuenta con el respaldo de una inversión estratégica de GM Ventures y ha recibido numerosos premios y reconocimientos del Royal Institute of Navigation y el Institute of Navigation.

Sitio web: focalpointpositioning.com

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Ramya Sriram; [email protected]