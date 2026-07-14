FocalPoint y STMicroelectronics firman un acuerdo comercial para ofrecer mayor confiabilidad en sistemas de navegación global por satélite (GNSS) para aplicaciones de automóviles

El acuerdo comercial combina el software comprobado de FocalPoint S-GNSS® Auto con el hardware STMicroelectronics Teseo para mejorar la confiabilidad del posicionamiento en entornos sistemas de navegación global por satélite desafiantes

CAMBRIDGE, Inglaterra, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, FocalPoint, líder con sede en el Reino Unido en software de sistemas de navegación global por satélite (GNSS, por sus siglas en inglés) para automóviles, dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes, anunció la firma de un acuerdo comercial con STMicroelectronics. Este acuerdo representa un paso importante hacia la entrega de un posicionamiento de vehículos altamente confiable en entornos GNSS desafiantes. Sobre la base de la colaboración anunciada por primera vez en mayo de 2025, FocalPoint y STMicroelectronics ahora avanzaron en una solución conjunta S-GNSS® Auto y Teseo a una oferta comercial completa.

FocalPoint and STMicroelectronics enter into commercial agreement S-GNSS® Auto on Teseo devices delivers reliable GNSS in urban environments

La solución conjunta líder en el sector ofrece un avance considerable en la confiabilidad de los GNSS, particularmente en cañones urbanos, carreteras arboladas y otros entornos difíciles en los que los sistemas GNSS convencionales tienen dificultades. Esta solución se implementa como una simple actualización de firmware para los dispositivos Teseo, lo que permite a los fabricantes de equipos originales de automóviles y a los proveedores Tier 1 lograr una precisión de posicionamiento de manera directa y rentable considerablemente mejorada.

Respaldado por la tecnología patentada Supercorrelation® de FocalPoint, el software S-GNSS® ha demostrado mejoras coherentes en la precisión en condiciones de múltiples trayectorias y degradación de la señal. En pruebas rigurosas recientes a nivel mundial, S-GNSS ® Auto en dispositivos Teseo superó considerablemente las soluciones estándar de nivel comercial. La solución conjunta está avanzando hacia la implementación comercial en plataformas de fabricantes de equipos originales actuales y de próxima generación.

"Estamos encantados de celebrar este acuerdo comercial con ST, además de convertirnos en un socio autorizado de ST, lo que lleva nuestra colaboración al siguiente nivel. Nuestra solución conjunta aborda los puntos débiles de confiabilidad de GNSS que experimentan muchos fabricantes de equipos originales al diseñar sus soluciones de sistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés)", afirmó Scott Pomerantz, director ejecutivo de FocalPoint. "Juntos, ofrecemos mejoras importantes que hacen que los vehículos autónomos y conectados sean más seguros y confiables".

"Mediante nuestro acuerdo comercial con FocalPoint, y al aprovechar la flexibilidad de la plataforma abierta de Teseo, estamos ampliando nuestra cartera con productos con tecnología S-GNSS® que ayudan a los clientes a impulsar el rendimiento más allá de los límites del receptor GNSS tradicional y obtener una ventaja competitiva real en el mercado", declaró Luca Celant, gerente general de la División de Soluciones de Audio y Señal Digital de STMicroelectronics. "Al agregar el plan de S-GNSS e innovaciones como Precise+® a la cartera de Teseo de última generación, estamos trabajando para ofrecer una precisión por debajo del medidor en los entornos más difíciles. Juntos, estamos ayudando a los fabricantes de equipos originales a agregar valor y acelerar las capacidades de ADAS y V2X con confianza".

Esta colaboración refuerza el compromiso de ambas empresas de permitir vehículos automatizados más seguros, así como de mejorar la navegación diaria.

Encontrará más información en la página ST Partner de FocalPoint.

Los kits de evaluación que integran el software S-GNSS® Auto de FocalPoint en Teseo V y Teseo VI ya están disponibles para fabricantes de equipos originales, Tier 1 y socios del ecosistema en el sitio web de FocalPoint.

Comuníquese con FocalPoint al correo [email protected] para obtener el informe completo de los resultados de S-GNSS® Auto en los dispositivos Teseo.

Acerca de FocalPoint

FocalPoint desarrolla software avanzado que garantiza confiabilidad de GNSS en los entornos más desafiantes. Su software emblemático S-GNSS® Auto ofrece la precisión de posicionamiento necesaria para avanzar en la autonomía del vehículo, especialmente en cañones urbanos y carreteras forestales. Esta solución conjunta, que se integra a dispositivos STMicroelectronics Teseo V y Teseo VI, se ofrece como una actualización de firmware sin problemas, lo que permite a los fabricantes de equipos originales mejorar sus capacidades ADAS y V2X. FocalPoint tiene sede en Cambridge, Reino Unido, cuenta con el respaldo de una inversión estratégica de GM Ventures y ganó diversos premios y reconocimientos del Royal Institute of Navigation y el Institute of Navigation.

Sitio web: focalpointpositioning.com

Contacto para los medios

Ramya Sriram

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FUENTE Focal Point Positioning Ltd